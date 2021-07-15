Aydın Ünlü, kendi kalemini mi kırdı?

Fabrika çalışanıyken İzmit İlçe Başkanlığı görevine getirilen ardından 2012 yılında MHP’nin Kocaeli patronluğuna yani il başkanlığına seçilen Aydın Ünlü, uzun görev süresinin sonunda il başkanlığından alındı.

Aydın Ünlü pek de başarılı geçmeyen pek çok seçim yaşadı. Adı, başarılı seçim çalışmalarıyla değil, hep sansasyonel haberlerle anıldı. Siyaseten yaptığı en başarılı hareket ise biat eden bir delegasyon kurması oldu. Aslına bakarsanız, genel merkez Aydın Ünlü’yü görevden almasaydı, yaşamının sonuna kadar il başkanı olarak kalabilirdi.

Adının karıştığı olumsuzlukların sonunda görevden alınması beklenen Ünlü, her seferinde koltuğunu korudu. Kimine göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hastalığı döneminde Kocaeli’de bir hastanede tedavi olduğu süreçte Aydın Ünlü’nün, Sayın Bahçeli’yi hiç yalnız bırakmaması, onun koltuğunu sağlamlaştırmıştı.

Kendisini her platformda savunan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’yı da karşısına alan Ünlü için “Son” kaçınılmaz oldu.

SANCAKLI’YI DA KARŞISINA ALDI

MHP Genel Merkezi, Aydın Ünlü’yü görevden alarak sert bir mesaj da verdi. Dedi ki, “Kim olursan ol yaptıkların bir yere kadar tolere edilebilir”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de bir sınırı vardı. Yaşanan olumsuzlukların ve şikayetlerin artması Bahçeli’nin de dikkatini çekmişti. Ünlü’yü savunan Saffet Sancaklı da artık Ünlü’nün gitmesini istiyordu.

MHP Kocaeli teşkilatının rüşvet iddiasıyla anılması bir milattı. 2019 yılında yaşanan bu olay, Ünlü için sonun başlangıcı oldu. Ünlü’nün hakkında en çok konuşulan başka bir dedikodu da değeri milyonları bulan Tramvay Kafe konusuydu. “Bu kadar parayı nereden buldu?” deniyordu. Süreç istifalar, kırgınlıklar, çeşitli iddialar diye devam etti. İşin aslı, Aydın Ünlü kendi kalemini kendi kırmış oldu. 2012 yılından bugüne baktığımızda Aydın Ünlü zararda diyemeyiz. 10 yıla yakın bir süredir MHP’nin il başkanlığını yapma şerefine nail olan Ünlü, bence gayet karlı duruyor. Bundan sonra da kendisine bu şerefi yaşatan partisinin bir neferi olarak çalışmalı, yatıp kalkıp şükretmeli. MHP’de bundan sonra yepyeni bir dönem olacak.

YENİ İL BAŞKANI NASIL OLMALI?

Dilerim MHP’nin Kocaeli’deki yeni patronu dürüst, kırmayan, küsmek nedir bilmeyen, maddiyattan uzak bir dünya görüşü olan, elindeki gücü halk için karşılıksız kullanan, parti içi bütünlüğü sağlayan biri olur. Yeni süreç ise hiçbir partilinin dövülmediği, hiçbir ilçe teşkilatının kapılarının kırılmadığı bir süreç olur.

NEDEN KİMSE ARKASINDA DURMADI?

MHP, Kocaeli’de tabanı olan bir parti. Oy oranı yüksek ve kemik bir kitleye sahip. Kocaeli siyasetinde önemli konumu bulunan bir partinin il başkanı görevden alındı ve bir kişi de çıkıp Aydın Ünlü’yü savunmadı. Kongrelere tek aday girip neredeyse tüm delegenin oyunu alan Ünlü’nün arkasında duran bir kişinin bile çıkmaması çok ilginç. Böyle bir görevden almayı bayram gibi karşılayan MHP’liler oldu. Allah kimseye böyle bir veda yaşatmasın.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Muhtemelen yeni il başkanı yönetimini oluşturduktan sonra ilçe teşkilatları elden geçirilecek, birçok ilçede de başkan ve yönetim değişecek. Aydın Ünlü’nün MHP üzerindeki izleri silinecek.

YENİ İL BAŞKANI KİM OLACAK?

MHP içerisinde il başkanlığı yapabilecek onlarca belki de yüzlerce kişi bulunuyor. MHP’yi 2023 genel seçimlerini ve belki de 224 yerel seçimlerine taşıyacak olan yeni il başkanını ağır bir yük bekliyor. Önce yapı değişecek, sonra küskünler geri kazandırılacak, MHP’nin kendine has üslubu geri gelecek.

Adaylıkla ilgili adı geçenler neler söyledi?

Celalettin Yaylak; “Görev verirlerse seve seve kabul ederim”

MHP’nin bir dönem il başkanlığı görevini yürüten ve 1 Kasım seçimlerinden MHP’nin Diyarbakır 9. Sıra milletvekili adayı olan Celalettin Yaylak da il başkanlığı için adı geçenlerden biri. Yaylak, Ünlü’nün görevden alınması hususunda üstü kapalı cümleler kullanarak, “Genel merkezin tasarrufudur” dedi. Kendisine il başkanlığı teklif edilirse görev kabul edip etmeyeceğini sordum. Yaylak, “MHP’de bu görevi yapabilecek çok deneyimli kişiler var. Ancak bu görev bana teklif edilirse seve seve kabul ederim” dedi.

Ruhi Çavdar “İl başkanı olmayı kim istemez ki”

Aynı soruları Ruhi Çavdar’a da sordum. Eski il başkanı ve milletvekili adayı olan Çavdar, “Genel merkezin bu kararı almakla alakalı gerekli sebepleri vardır. Aldıkları karara saygı duyuyoruz. Muhtemelen görevden alınanlar da bu görevden almanın sebebini biliyorlardır. Her şeyin daha ili olacağına inanıyorum” dedi. Çavdar, “İl başkanı olmak ister misiniz?” sorusuna da, “MHP’de 52 yıllık şerefli mazisi olan bir partidir, böyle bir göreve kimse hayır demez.

Nurdoğan Kaçar; “Beni arayan olmadı”

Nordoğan Kaçar, “Genel merkezin tasarrufu. Bizim söyleyeceğim başka bir yorum olamaz. İl başkanlığıyla ilgili de benimle görüşen herhangi bir genel merkez yöneticisi olmadı.”

Kemal Köse, “MHP’de görev istenmez verilir”

Aynı soruları yönettiğim Kemal Köse’nin cevabı ise şöyle oldu; “Sayın genel başkanımız ve genel merkezimiz bir karar vermiş, verilen bu karara bizim de saygı duymamız gerekiyor. Öyle de yapıyoruz. Adaylık konusuna gelince, MHP’de görev istenmez verilir, sonuçları bekleyeceğiz ve göreceğiz” dedi.

Selim Çakır “Görevden açmam”

MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu eski üyesi Selim Çakır da “Genel merkezin kararına saygı gösteriyoruz. Alınan karar doğrultusunda MHP’de yeni bir dönem başlayacak. MHP içerisindeki hiçbir görevden kaçmam” dedi.