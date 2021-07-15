Kandıra Belediyesi, MHP ve Gelecek’te şok gelişmeler!

Bu hafta gündem yoğundu…

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın ortaya çıkardığı Kandıra Belediyesi’ndeki gri pasaport olayı çok konuşuldu…

Aldığımız bilgiye göre İstanbul Kartal Efe Spor Kulübü’nden 39 kişi, Kandıra Belediyesi’nden aldığı gri pasaportla Hollanda’ya gitti…

Gidenlerden 30’u dönmedi…

Bu olay AKP’li Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı zor durumda bıraktı.

Başkan Turan, her ne kadar kararı Millet İttifakı ile birlikte aldık dese de, epeyce başı ağrıyacak gibi.

İYİ NİYETİNİN KURBANI OLDU

Turan, soruşturmayı sürdüren İçişleri Bakanlığı’nın kararını bekliyor…

Başkan Adnan Turan’ı uzun zamandır tanırım, sanırım bu olayda iyi niyetinin kurbanı oldu.

Demek ki, başkanlıkta duygusal olmamak lazımmış.

ÜNLÜ’NÜN GÖREVDEN ALINMASI

Gündem Kandıra Belediyesi iken, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün görevden alındığı haberi geldi…

MHP’li Aydın Ünlü, rüşvet aldığı iddiasıyla 2 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak…

Ünlü’nün görevden alınmasını sosyal medya hesaplarından değerlendiren partililer, çok mutlu, çok sevinçli…

Adeta ikinci bayramı yaşıyorlar…

Partililerde büyük bir rahatlama olmuş…

BAŞARAN’IN İSTİFASI

Dün de Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, istifa ettiğini duyurdu.

Başaran’ın istifası partide şok etkisi yarattı…

Zira Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Pazar günü Gebze’ye pikniğe gelmişti…

Başaran’ın istifasının yapılan bu piknikle ilgili olup olmadığını bilmiyorum…

Ama bu piknikte bir sorun çıktığını düşünüyorum…

Ömer Faruk Başaran, holding sahibi.

Zaten holding sahibi birinin bir partinin il başkanı olmasını yadırgamıştım.

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Anlayacağınız…

Siyaset önce Kandıra Belediyesi’ni…

Sonra MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün görevden alınmasını…

Dün de Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ın istifasını konuştu…

Anlaşılan bu üç konuyu daha uzun zaman konuşmaya devam edeceğiz.