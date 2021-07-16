Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bazı sorular

Geçen hafta ele aldığım konuyu sürdürüyorum: Belediyenizin Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 2019 yılında İ.Ü. C. Orman Fakültesinden bir inceleme heyeti istedi.

Nedeni “ Yürüyüş Yolu” olarak tanımladığınız yerdeki Çınar Ağaçlarının tamamına yakınının sağlıksız durumu ve bazılarının halk tabiriyle “durup dururken” devrilmesi. Üstelik hangisinin ne zaman devrileceği de belli değil. Çok büyük tehlike. (Bu ağaçların durumu 55 sene önce de yerel gazetelere yansımıştır; Hürsöz Gazetesi 5 Şubat 1966 tarihinde ilk sayfada şunu yazmış; “Demiryolundaki Çınar ağaçlarının çürük veya sağlam olduğunu tespit için bir komisyon kuruldu” )

Orman Fakültesinden Prof. Dr. Nusret As, Prof. Dr. Türker Dündar ve Dr. Ahmet Hakyemez’den oluşmuş heyet getirdiği cihazlarla her çınar ağacının gövdesindeki çürümenin yaygınlığını belirleyerek onların yıkılmaya direncini ölçtü. Heyetin buradaki bütün çınarlar hakkında, önerileri de içeren bir rapor hazırlayıp Belediyenize vermiş olduğu biliniyor.

Şimdi bir vatandaş olarak soruyorum:

Belediyenizin, kentin yeşil dokusundan sorumlu elamanları o güne kadar devrilen ağaçların köklerinin ve bıraktıkları kök boşluklarının fotoğraflarını çekmişti değil mi? (Bunun aksi dünyanın hiçbir kentinde mümkün değildir. Çünkü bunlar devrilmelerin nedenlerini anlayabilmek için gereklidir. Ben devrilen son çınarın bıraktığı kök boşluğunun fotoğrafını çekmiştim ve bunun, ağacın yaşına göre küçüklüğü beni çok şaşırtmıştı). Bu fotoğraflar gelen heyete gösterildi mi?

Heyetin yaptığı tespitler sonucu 35 ağaç dipten kesildi ve devrilenlerin yerine, aynı noktalara yine Çınar Ağacı diktiniz. Bunu yaptığınıza göre o noktadaki ağacın devrilme nedeni toprak şartları (drenaj bozukluğu, kök alanını sınırlayan beton duvarlar, beton kaplamalar vs.) değildir. Belediyeniz bunu hangi bilimsel verilere dayanarak kabul etti?

Bazı ağaçlarda yine bu rapora uyarak yoğun budamalar yaptınız. Bu işlem, ağaçlar üzerinde yıllardır uygulanan yoğun, zamansız, tekrarlanan ve dalları doğramakla eşdeğer budamalar ile ağaçların gövdelerindeki kovuklar ve ağaçların sağlıksızlığı arasında hiçbir ilişki olmadığını kabul etmek olmuyor mu?

Bu durumda geriye, ağaçların sağlıksız duruma girmesi ve bazılarının yıkılmasının nedeni olarak tek bir şey kalıyor: Gövdelerde ve köklerde yaşayan zararlı mantar ve mikroorganizmalar.

Bunların ne olduğunu öğrenmek için Belediye Başkanlığınıza 08.06.2021 tarihinde, dilekçe konumunda bir e-mail gönderdim. “Adı geçen heyet tarafından Belediyenize sunulan raporda kesinlikle yer alması gereken mantar ve mikroorganizmaların bilimsel isimlerinin tarafıma bildirilmesini” diledim.

Gönderdiğiniz cevapta mantar ve mikroorganizmalarla ilgili tek bir kelime bile yoktur.

Demek ki gelen heyet bu ağaçlardaki zararlıların ne olduğunu bilmiyor. Belediyeniz de bilmiyor.

İnanılır gibi değil ama bu heyeti, sadece hangi ağaç devrilecek sorusunun karşılığını bulmak için mi davet etmiştiniz!

Şimdi soruyorum: Belediye olarak bu raporu nasıl kabul ettiniz? Çünkü bu, “teşhis yok tedavi var” durumu değil mi?

Bir başka soru: Ağaçların gövdelerinde oluşmuş oyukları, bir firmaya hava geçirmez perde halinde tamamen kapattırdınız. Bu durumda içerideki rutubet, varlığını artarak sürdürecektir. Ama bilindiği üzere rutubet, mantarların çoğalıp gelişmesi için en uygun ortamı yaratır. Bu yüzden Tanganika’da bile ağaç kovukları hava dolaşımının sürmesi için tel kafesle kapatılır. Yani hava geçirmez örtü ile kaplanmaz. (Mantarlar ile rutubet ilişkisi Orman ve Ziraat fakültelerinde Fitopatatoloji dersleri başladığında irdelenen bir konudur). Durum bu olduğuna göre Belediyeniz bu işlemi hangi bilimsel esaslara göre yaptırmıştır?

Bu uygulamanın ne kadar dehşet (!) bir yanlış olduğuna size verilen raporda değinilmiş, kovukları örten hava geçirmez tabakaların sökülüp yerine tel örtü konulması Belediyenize önerilmiş midir?

Bekliyoruz…