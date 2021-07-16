At izi it izine 15 Temmuz’da da karışmıştı

Türkiye, “at izinin it izine karışması” sorununu bir türlü çözemiyor.

Gidin geriye doğru, onlarca yıldır bu böyle.

Ülkemizde at izi, it izine hep karışır.

Daha doğrusu ülkeyi yönetenler, bilerek at izinin it izine karışmasına izin verirler.

Kimin ne yaptığı belli olmasın, gerçekler ortaya çıkmasın diye.

Karanlık karanlık içinde…

15 Temmuz darbe girişiminde de yaşadık bunu.

Hem de en daniskasını.

O kaos gecesini hatırlayın!

İnsanlar öldü.

Kim vurduya gitti.

Askeri öğrenciler ve erler linç edildi.

Sokakta askeri giysili kimi buldularsa içeri aldılar, tutukladılar, ağır cezalara çarptırıldılar.

O Harp Okulu öğrencileri…

Komutanlarının emir-komuta zinciri altında sokağa çıkarıldılar.

Ne olduğunu anlayamadan dövüldüler, hırpalandılar, gözaltına alındılar.

İfadeleri alınıp serbest bırakılmaları bekleniyordu, öyle olmadı.

Ciddi ciddi “darbeye teşebbüsten” yargılandılar, ağır cezalar aldılar.

Çoğu dar gelirli ailelerin çocuğuydu.

Yatılı okuyacaklardı, ailelerine yük olmayacaklardı, çıkınca meslekleri hazır olacaktı.

Gençlikleri, hayalleri vardı.

Hepsi kaybolup gitti.

Ve en acı tarafı, bu mağduriyetler yaşanırken kimse oralı olmadı.

Onların yaşadıkları drama herkes ama herkes duyarsız kaldı, seyretti.

Bir tek anaları ağladı, babaları üzüntüden hasta oldu, kardeşleri ve sevdikleri gözyaşı döktü.

Ya askerliğini yapan erler…

Yahu bir er, darbe yapabilir mi?

Bir askeri öğrencinin ve bir erin ilk öğrendiği şey, “kayıtsız şartsız emre itaat” etmektir.

Komutan emir verir, er ve askeri öğrenci, verilen emri kesinlikle sorgulamaz, sorgulayamaz, sadece uygular.

Er ve askeri öğrencilerin en büyük suçları da buydu.

Komutanlarının emirlerini uygulamak!

Darbe teşebbüsünde bulunanlar, er ve askeri öğrencileri de yaktılar.

“At izi it izine karıştı” demem, bundan.

İyi de, yargıya düşen görev, at izinin it izine karışmasını engellemek değil mi?

Suçlu ile suçsuzu ayırmak…

Ama görüyoruz ki, aradan 5 yıl geçmesine rağmen “adalet” sağlanabilmiş değil.

Toplum vicdanını rahatsız eden de bu.

Darbenin merkezinde olanlar cezalarını çeksin.

Ama komutanlarının talimatıyla sokağa çıkan er ve askeri öğrencilere yazık değil mi?

Bu kadar hayatı söndürmeye, bu kadar ocağı yıkmaya kimin hakkı var?

15 Temmuz aydınlandı mı?

Kim ne derse desin…

Üzerine kaç kitap yazılırsa yazılsın…

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan konuşmadıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin dört dörtlük aydınlanması mümkün değil.

Çünkü Hulusi Akar ve Hakan Fidan, o gecenin kilit isimleri.

Ama konuşmuyorlar…

TBMM’de kurulan komisyona bile ifade vermediler.

15 Temmuz’da ne olup ne bittiğini bir Hulusi Akar bir Hakan Fidan bir de elbette Recep Tayyip Erdoğan biliyor.

Din kisvesi altında milleti sömürenler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde dedi ki:

“Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin. Bizim kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler…”

Tamam, iyi, güzel!

Tamam, iyi, güzel de, Erdoğan tam bu konuşmayı yaptığı gün “din kisvesi altında milleti sömürenlerden bazılarını TRT Yönetim Kurulu’na atadı.

Ya buna ne diyeceğiz?

15 Temmuz

Beşinci yıldönümünde Erdoğan bir kez daha “Açık söylüyorum, aldandık” dedi.

Bir tespit:

Yönetimde olup da aldananlar, hiçbir şey olmamış gibi görevlerini sürdürüyorlar.

Yönetilenlerden aldananlar ise ya hapiste veya işinden atılmış işsiz!

Adalet mi bu?