15 Temmuz'da Bakü'deydik

İzmit Belediyemiz ile Bakü Nesimi Belediyesi Federasyonumuzun girişimi ile Kardeş Belediye olmuşlardı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında 65 kişilik bir kafile olarak geleneksel olarak yapılan Pişmaniye Festivali o yıl Bakü'de tanıtım amaçlı yapılacaktı.

Kafilede milletvekili, Belediye meclis üyeleri,

Mehter takımı ve kurum yetkilileri vardı.

Herkes bir memnuniyet ve mutluluk içindeydi.

Bakü Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatılmıştı.

Büyük hazırlık yapılmıştı.

Akşam saatlerinde hepimizi üzen ve kahreden haberler ile adeta sarsıldık.

O gece sabaha kadar hepimiz televizyonları dakika dakika izledik.

Sabah yaptığımız toplantıda etkinliği iptal edip Kocaeli'ye dönme kararı aldık.

Azerbaycan'lı kardeşlerimiz bizimle beraber üzüntü ve acı içindeydiler. Bir Millet, İki Devlet ruhu bu da bu olsa gerek.

Hepimiz moral bozukluğu içinde Kocaeli'ye döndük.

Aynı akşam sonradan adı Milli İrade Meydanı olan Perşembe Pazarı’nda herkesin elinde bayrağı ile dayanışma nöbetine katıldık.

Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz ve Federasyonumuz adına bir ekip ile nöbet tutmaya devam ettik.

Herkesin geçmişten ders alması gerekiyor!

Allah bir daha ülkemize ve milletimize bu ve benzer acıları yaşatmasın dileğimiz ile amin diyoruz.

MUTLU GİDİŞ-MUTSUZ DÖNÜŞ

İnsanlar geçmişte yaşadıklarından mutlaka ders çıkarmalıdır. Yapılan her yanlış ve hatanın mutlaka az veya çok bir maliyeti vardır.

15 Temmuz bu bakımdan asla unutulmamalıdır. Bunun ülkemize çok ağır bir maliyeti oldu. Allah tekrarından korusun.

Yukarıda değindiğim gibi Pişmaniye Festivali için her türlü hazırlıklar yapılmış hepimiz bir sevinç içinde Bakü'de o günün mutluluğunu paylaşmak için hazırlanmıştık.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Nazım İbrahimov yazlığında bir davet vererek bizimle hem kendisi hem de Nesimi Belediye Başkanı Nazım Karahanov beraberdiler.

Bu sevinç ve mutluluğumuz ne yazık ki televizyon haberleri ile bitip yerini derin bir düşünce ve üzüntü aldı.

Meclis, köprüler ve stratejik yerler bombalanıyor, insanlar mermilerle delik deşik ediliyordu.

Bu kaos ortamı neden, niçin ülkemizde yaratılmaya çalışılıyor sorularına cevap arıyorduk.

Apar-topar geriye döndük.

Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi elimizde bayraklarımızla her akşam Milli İrade Meydanı’nda veya Körfez yahut başka bir yerde demokrasi nöbeti tutmaya devam ettik.

Çok şeyler konuşup, anlatmak mümkün.

Unutmak hiç mümkün değil.

Allah bir daha ülkemize ve milletimize bu menfur olayları yaşatmasın duygu ve düşüncemizle şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralanan gazilerimize şifa dileklerimizle sevgi ve saygılar sunuyoruz.