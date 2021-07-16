İşe giren çıkanlar sayılarak rakamlar mı ŞİŞİRİLİYOR?

Pandemi dönemiyle kötü olan ekonomi, daha da kötüye gitmeye başladı… İşsizlik, daha da arttı… Zamlar aldı başını gitti… CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, resmi kurumların çalışanlarla ilgili verilerinin bile birbirleriyle örtüşmediğini söyledi… TÜİK’e göre 29 milyon, SGK’ya göre ise 21 milyon 500 çalışan var. TÜİK, 8 milyona yakın fazladan çalışanı nereden buldu” diye soruluyor..

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Zaman zaman açıklamalarını köşeme konuk ettiğim Gürer, şu önemli değerlendirmede bulundu; Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona ulaştığı ülkemizde, vatandaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetimi şirketlerine ve TOKİ’ye olan tahsili gecikmiş borç miktarı 928 milyar lirayı buldu. İşsizlik oranı ve ekonomik göstergeler, vatandaşı sorunlara sürüklüyor. Ülkemizdeki işsizlik oranları, ekonomik veriler ve mutfak enflasyonundaki artış, vatandaşı kaygılandırmaya devam ediyor.

EKONOMİK KRİZ VE PAHALILIK

Açıklanan resmi verilere göre işsizlik hat safhaya ulaştı, ekonomik kriz ve pahalılığın önüne geçilemedi. Bu olumsuz tabloda resmi kurumlar arasındaki verilerin bile birbiriyle örtüşmüyor. Ülkemizde sigortalı çalışanların resmi verilerine bakıldığında TÜİK ve SGK’nın açıkladığı rakamlar bile birbirini tutmuyor. TÜİK’e göre 29 milyon çalışan varken, SGK’ya göre çalışan sayısı 21 milyon 500 bin. SGK’nın verilerine göre, TÜİK’te var olduğu ileri sürüler 8 milyona yakın çalışan yok. Kayıtlı ve sürekli sigortalı çalışan SGK’lı olmak zorunda. Bu durumda TÜİK 8 milyon kayıt dışı çalışan mı buldu. Yoksa geçici işçiler sürekli işçi gibi gösterilip, kamuoyu mu yanıltılıyor?”

İŞSİZLİK VERİLERİ ÖRTÜŞMÜYOR

TÜİK geçici işçileri sürekli işçi gibi gösterip kamuoyuna yanıltmaya çalıştığı yönündeki iddiaların doğruluğu araştırılması gerekir. İşsizliğin önlenemediği ülkemizde, birbiriyle örtüşmeyen resmi verilerin varlığının da kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞ BULAMIYOR

3 milyona yakın kişi kısa çalıma ödeneğinden yararlanmasına rağmen herhangi bir işyerinde çalışmadı. 30 Haziranda sona eren kısa çalışma ödeneği uygulamasının ardından binlerce vatandaş işsizler ordusuna katıldı. Ülkemizde geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyona yaklaştı. Üniversite mezunu işsiz sayısı ise 2 milyonu buldu. Kamuda öğretmen ve sağlıkçılar ile mühendis atamaları bir an önce yapılmalı.

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ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILMALI

Çalışanlarda en az 10 milyon kişin asgari ücret alıyor. Bugün ülkemizde çalışanlara yılbaşında verilen ücret artışı enflasyon artışı karşısında eridi. Asgari ücretle çalışan vatandaşın alım gücü geçen yıla göre ciddi oranda düşmüştür. Bu ortamda asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir.

BORÇLAR HAFTALIK OLARAK KATLANIYOR

Son 2 ayın verilere bakıldığında vatandaşların bankalara ve finansman kuruluşlarına, varlık yönetimi şirketlerine ve TOKİ’ye olan tahsili gecikmiş borç miktarında da ciddi artış görülüyor. Borçlar artık haftalık olarak katlanmaya başladı. Resmi bir veriye göre vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takipteki borçları da dahil) 14 – 21 Mayıs günleri arasında 3,9 milyar lira artarak 872 liraya yükseldi. Bu borcun 18,1 milyar lirası takipte bulunuyor. Vatandaş borcunu çevirmekte zorlanıyor.

İNTİHAR VE BOŞANMALARDA ACI TABLO

Ülkede yaşanan sorunlar beceriksiz AKP iktidarı ile derinleşti. Tarım başta olmak üzere her alanda doğru planlama yapılmamasın sorunları katladı. Ülkede açıklanan verilere dahi güven kalmadı. Tek parti devletine dönüşen ülkede yokluk, yoksulluk, işsizlik, intihar vakaları, boşanmalar ve psikolojisi bozulup hastanelik olanların sayısı sürekli artıyor.

İktidar gerçeğin farkında değilmiş gibi davranarak sorunların görülmesini engellemeye çalışıyor. Bu durumda da çözüm gecikiyor ve sıkıntıları daha da artırıyor. Ülke erken seçimle, tek adam yönetimi olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin işleyişini sandıkta değerlendirmelidir. Çözüm, mevcut sistemden parlamenter sisteme dönüş ile bitlikte kendi kendine yeten, yargı ve kurumlara güvenin sağlanacağı, üreten ve adil bölüşen, yolsuzluk, israf ve haksızlıklardan arınan bir anlayışla ülkenin yönetilmesidir. “

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Gürer’in değerlendirmelerini okudunuz.

Çarpıcı rakamlar verdi.

Sürekli gelen zamlar, işsizlik ve ekonomik göstergeler değerlendirildiğinde, kısa vadede işlerin düzeleceğini umut etmek, iyimserlik olur.

Anlaşılan zamlarla birlikte, hayatımız daha da zorlaşacağa benziyor.

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Celalettin Yaylak’ın

dikkat çeken twiti!

MHP Genel Merkezi, Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’yü görevden aldı. Gelen tepkilere bakılırsa, partide büyük bir rahatlama olmuş. Herkes görüşünü tweet atarak paylaşıyor. Peki şimdi yeni il başkanı kim olacak? En isteklilerden biri sanırım eski il başkanı Celalettin Yaylak… Yaylak, attığı twitlerle bunu gösteriyor. Yallak son alarak, il başkanı olduğu panoyu paylaşarak, “Onurlu, şerefli ve kutsal bir görevdi. Onurlu, şerefli ve başı dik bir şekilde teslim etmiştik… !!!” dedi. Bu twit irdelendiğinde, altından çok göndermeler çıkıyor.

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İzmit’teki dar gelirliler

Gıda Bankası’na uğrayın

Yardımseverler ile kurban kesemeyen aileler arasında köprü vazifesi görecek olan İzmit Belediyesi, pay edilmiş ve küçük parçalara ayrılmış olarak hazırlanan bağışları Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren Gıda Bankası’nda kabul edecek. Soğuk hava deposunda muhafaza edilecek olan bağışlar, dar gelirli ailelere dağıtılacak. Bağışların güvenli ve sağlıklı bir şekilde dağıtılması amacıyla Gıda Bankası bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde 10:00 ile 17:00 saatleri arasında açık olacak. Güzel bir hizmet. Bu sayede vatandaşın evine et girecek. Bu bayram, geçen bayrama göre daha da fakirleştik.

Kocaeli’de simide 2

ay önce zam yapılmıştı!

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kentteki simit fiyatının 2,5 TL’ye çıktığını belirtti. Bu açıklamaya göre, Ankara’da simidin fiyatı yüzde 25 arttı. Kocaeli’de simide 14 Mayıs’ta zam gelmişti. Yani Kocaeli, Ankara’dan daha pahalı bir kent.