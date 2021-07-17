O manyak benim, yorum sizin...

Yıl 2001…

Çınarlı’dan batı yönüne eve doğru yürüyoruz…

Yanımda Çetin Gürol var (Cemiyet eski başkanımız)…

Bizim TV 41’den canımız kardeşimiz Selim Eryılmaz’ların kahvesinin karşısında bir ev yıkılıyor…

Kepçe acımasızca dalıyor…

O da nesi ?..

Bir koçbaşı heykel ve kepçe paleti kafasını koparmış bile…

Koyarak yetişiyorum ve durmasını söylüyorum…

Adamın elinde kazma var…

Kafamıza indirdi indirecek…

Nooldu demeye kalmadan bunun bir tarihi eser olduğunu söylüyoruz…

Duruyor…

Şaşırmış tabii ki…

Pek de ne dediğimizi anlamıyor…

Sonar ekipler geliyor ve Çukurbağ’daki Nikomedya’nın tarihi kent giriş kapısı oraya çıkarılıyor…

Benim doğduğum evin hemen 50 metre altı burası…

-10 YIL SONRAKİ GAİP RASLANTI VE MANYAK ADAM-

Aradan yaklaşık 10 yıl geçiyor…

Konut kredisi için Vakıfbank’a başvuruyoruz…

Alemdar’daki şubeye…

120 bin lira beklerken, eve 90 bin lira kredi çıkınca şok oluyoruz…

Elde yok, avuçta yok…

Sene 2011…

Bankacı kıza soruyorum:

“Acaba neden bu kadar düşük çıktı kredimiz ?..

Yanıtlıyor:

“Manyağın biri orada tarihi eser mi ne bulmuş ?.. 10 yıldır hep krediler düşük çıkıyor…”

Eşim bana bakıyor ben eşime…

Kız da şaşırıyor…

Gülerek “O manyak benim diyorum”…

Kız dalga geçtiğimizi sanıyor…

Kızarıp, bozarıyor…

Şimdi soruyorum:

Gerçekten manyak ben miyim ?..

Yoksa bana manyak diyen dilber mi ?..

Ne dersiniz ?..

Heykelimi dikerler mi?..

Malum, Unesco, Çukurbağ Mahallesi’ni tarihi miras listesine koydu…

Kazılar için imzalar da atıldı…

İzmit’in değeri yüzde 1 milyon arttı…

Dünya turizminin merkezi olmaya hazırlanıyor…

YARIN: Bursa’da 2.kupayı kazandıktan sonra hakaretler ve başıma yağan çoraplar… Sonra da ahretlik bir kardeşlik… Kiminle mi ?..

11 transferimizi de yaptık…

Kocaelispor 11.transferi yaptı…

1.Lig’e yükselen Giresunspor'un 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile ön protokol imzalandı. Sağlık kontrolünden sonra futbolcu ile resmi sözleşme imzalanacak…

Şimdi ismine bakıp da, bizim Taşkafa Mehmet zannetmeyin…

Değil…

Zaten onun gibi futbolcu da az gelir dünyaya…

Giresunspor’un şampiyonluğunda gerçekten de pay sahibi bir isimdi ve bence iyi bir transfer…

Bu ligin adamı diyebiliriz…

Ama bilemeyiz tabii ki…

Önemli olan sezonluk performansıdır…

Neyse hayırlı olsun…

Erdem Övüç bu güzel haberi de geçti…

DERİNCE, GÜNAYDIIIIIN !..

Dün sosyal medya hesabıma şu mesaj geldi:

“Merhaba sayın basın mensubu arkadaşlarım… Altyapı koordinatörü olarak Sayın Aydın Günaydın hocamızla her türlü konuda anlaşıldı, spor kamuoyuna duyurulur hayırlı olsun…”

Kocaelispor’dan ayrılışına ne kadar üzüldüysem, Derince’de göreve atanmasına o kadar sevindim…

Kağıtspor’dan Fevzi Açıkgöz ile birlikte takım arkadaşımızdır kendisi…

Ancak katıdır…

Kararlıdır..

Tavizsizdir…

Kocaelispor’da torpil yapmadığı için görevden alınmıştır…

Derince’de yaşamaktadır…

Bir yıldız avcısıdır…

Adam gibi adamdır…

Sevindim ve yakın takibe alacağım…

Ne garip…

Kerem Yıldırım’ı futboldan soğutan Belediye Derince, onun hocasına sahip çıktı…

Belediye Derince’den bir güzel haber daha…

Derince’den devam edelim…

Aydın Günaydın ile ilgili gelen mesajdan sonra, hemen önünde de küçük kız futbol okuluyla ilgili mesaj geldi…

Mutlu oldum…

Yıllar önce Aziz Alemdar zamanında (gerçekten de onun desteğiyle) kız futbol takımı kurulmuştu…

Hilal Başkol…

Beyza Kocatürk…

Gülbin Hız…

Ece Tekmen…

Medine Erkan…

Ayça…

Hep oradan yetiştiler…

Hasan Alemdar hocam yetiştirdi…

Sonra da yollar ayrıldı…

10 yıl sonra böyle bir karar alınması, içimi hoş etti…

Yeniden açılan okula kız çocukları akın etmeli…

Ne dersiniz ?..

Özellikle babalar…

Haydi göreve…