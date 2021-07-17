Kaliteli yaşamak için…

Selim Yürekten…

ENPAY Grubu’nun kurucusu ve onursal başkanı.

Adına Başiskele’de “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” yaptıran bir hayırsever.

Cumhuriyetçi, Atatürkçü, çağdaş.

Selim Bey, benim komşum.

Yaz aylarında yürüme arkadaşım.

Aramızda 9 yaş fark var.

Ben 74, o 83…

83, ama Selim Bey’le gençlerin bile yarışması mümkün değil.

Bir iki tur birlikte yürüyoruz, sonra başlıyor koşmaya.

Abartmıyorum, bildiğiniz tempolu koşuyor.

Sabah yürüyüşü kesmiyor, akşam saatlerinde bir iki tur daha atıyor.

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Yürüyüşlerde sohbet konusu dönüyor dolaşıyor, “kaliteli ve sağlıklıyaşam”a geliyor.

Ne yenir ne içilir…

Neleri yapmak, neleri yapmamak gerekir…

Geçenlerde tam bunları konuşurken, Selim Bey “Elime sosyal medyadan bir yazı geçti, büyütüp evimin ve fabrikadaki çalışma ofisimin bütün duvarlarına astım” dedi.

Güne başlarken o yazıya mutlaka göz atıyormuş.

Yazı, kaliteli yaşam için 3 önemli unsuru içeriyormuş.

“Azaltmak, bırakmak ve çoğaltmak” üzerine…

Yazıyı bana da gönderdi, okudum, beğendim, sizlerle paylaşıyorum.

İşte “kaliteli bir hayat” için yapmamız gerekenler:

AZALTIN!

*Daha kaliteli bir hayat yaşayabilmek için yediğiniz yemeği ve yemeğin de tuzunu azaltarak ilk adımı atın.

*Beraberinde çayınızın şekerini ve kullanmakta olduğunuz eşyaların âdetini azaltın.

*Harcadığınız parayı ve boşa geçen zamanı da azaltmanız gerekiyor.

*Hele gözyaşını ve kafaya taktıklarınızı ise hayli hayli azaltmanız gerekmektedir.

*Kıyafetlerinizi, kuruntularınızı ve bilgisayar başında harcadığınız zamanı da azaltın.

*Telefonla uğraştığınız vakitle beraber insanlardan beklentilerinizi ve televizyon izlemeyi muhakkak azaltın.

BIRAKIN!

*Artık şikâyet etmeyi ve çekingenliği bırakın.

*Rezil olma korkusu ve mazeret üretmeyi de bırakmanız gerekiyor.

*Başkaları için yaşamayı, yapamam düşüncelerini, olumsuz düşünmeyi ve olumsuzluk ifade eden sözcükleri bırakın, itin bir kenara artık.

*Surat asmayı ve önyargıyı da bıraktıktan sonra herkesi eleştirmeyi, herkesi düzeltmeyi bırakın.

ÇOĞALTIN!

*Gülümsemeyi ve de sevmeyi çoğaltın.

*Olumlu düşünmeyi, bolca dua etmeyi ve şükürde bulunmayı çoğaltın.

*Ayaklarınızın toprakla temasını ve renkli kıyafetler giyinme alışkanlığınızı çoğaltmaya çalışın.

*İyi hissettiren müzikleri ve içtiğiniz su miktarını da çoğaltmalısınız.

*Çocuklarla geçirdiğiniz zamanı daha da çoğaltın.

*Teşekkürü, selamı, özür dilemeyi ve mazur görmeyi çoğaltmadıkça kaliteli bir hayat yaşamanız olası değildir.

*Alttan almayı, sevginizi hak edene vermeyi bilerek istikrarınızı ve hayal kurmayı çoğaltın.

*Güzel söz söylemeyi ve bolca kitap okumayı olabildiğine çoğaltın.

BAŞLAYIN

*Yeni bir spora…

*Kahvaltı alışkanlığına…

*Yeni dil öğrenmeye…

*Mobilyaların yerini değiştirmeye…

*Yoga veya meditasyona…

*Namaz kılmaya…

*Hayvanları ve çevrenizdeki bitkileri tanımaya…

*Sağlığınıza özen göstermeye…

*Mütevazı yaşamaya…

*Bağış yapmaya…

*Sağlıklı beslenmeye…

*Sabırlı olmaya…

*İşlerinizi vaktinde ve hakkıyla tamamlamaya…

Ne dersiniz, bütün bunları yapmaya bir taraftan başlayalım mı?

İyi pazarlar!