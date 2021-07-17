TV sunucusu, Kılıçdaroğlu’na Neden ‘SAYIN’ demedi?

Bir KIRKPINAR’ı daha geride bıraktık.

Aslında 660 yıllık KIRKPINAR’ı değil,

Koronalı,KIRIKPINAR’ı geride bıraktık!

Altmış yıldır izlediğim KIRKPINAR’ın ne yazık ki en beceriksiz,en başarısız ve en SAYINSIZ Kırkpınar’ı bu yıl yapılan Kırkpınar düzenlemesiydi.

Edirne Valisi,Belediye Başkanı,tertip komitesi,protokol sorumluları ile sınıfta kaldı.

Seyircili mi,seyircisiz mi basın kontenjanı,Valilik kontenjanı,Belediye Başkanlığı kontenjanı derken bir de araya belediye görevlileri kontenjanı tartışılırken,

SARI BASIN KARTI sahipleri bile basın tribününe alınmazken,

Edirne Belediyesi’nde görevli (O.B)nin kartı ile Kırkpınar sahasına giren İRANLI vatandaş NaserHasanzade’nin resim çektiği görüldü!

Türk gazeteci ve spor yazarlarının 50 kişilik kontenjan dışında alınmadığı Kırkpınar güreşlerine, belediye görevlisi kartı ile İRANLI vatandaşı sokan belediye görevlisini tebrik etme onurunu Edirne Belediye Başkanına bırakalım.

Bir kafes dövüşü sporu anlatıcısı, Kırkpınar güreşlerini naklen yayınlayan TV’de yağlı güreş seyircisi ve izleyenlerine saç baş yolduruyor.Yağlı güreşi bilmeyen bu yaratık KIRKPINAR’a gelen misafirleri tanıtmak için sunum yapmaya başlıyor;

“Başpehlivan Ali Gürbüz’e Altın Kemerini TBMM Başkanımız SAYIN…..takacak”

Dedikten sonra zurnanın çatlak deliğinden çıkan bir sesle;

-MisafirlerimizCHP Başkanı Kılıçdaroğlu, SAYIN Spor Bakanımız,SAYIN Milletvekilimiz, SAYIN Belediye Başkanımız,SAYIN Meclis Üyemiz diye saymaya devam ediyor.

(Bu arada Kılıçdaroğlu’nun yüzü sapsarı,dudaklarını ısırıyor)

Ulan be terbiyesiz,be saygısız adam!

Kılıçdaroğlu senin asker arkadaşın bile olsa burası protokol,

Burada sen Milletvekiline,Belediye Başkanına SAYIN deyip KILIÇDAROĞLU’na,

‘SAYIN’ demeden geçersensenin art niyetinden birilerine yamanmak için bunu yaptığından dikkat, çekmek için bunu yaptığından kimsenin şüphesi kalmadı.

İşin en acı tarafı;

Kırkpınar’ın ev sahibi Edirne Belediye Başkanı olan zat,partisinin genel başkanını ‘SAYIN’ demekten imtina ederek anons eden bu sunucuya ile verdiği röportajda “-Sizinle önümüzdeki yayınlarda daha güzel günler yaşayacağız” diyordu.

Bu anons yapıldığı anda sayın Kemal Kılçdaroğlu’nun yüzünün sapsarı kesildiğini bizler gördük. Bu anı Edirne Belediye Başkanı görmemiş olabilir ama anonsu duymamış olması imkansızdır!

Pekiyi, duydu veya birileri bizim gibi duyurdu diyelim…

Belediye Başkanı GÜRKAN bu konuda ne yaptı?

Acaba o sunucuya “-Genel Başkanımızı üzdünüz,biz de üzüldük,keşke olmasaydı” dedi mi?

Edirne oldum olası CHP’ye arka çıkar, sırtında taşır.

Ama ne yazık ki,Edirne Belediye Başkanı bu kez EDİRNELİYİ mahcup etmiş Edirne’ye gelen Genel Başkanına adeta KIRKPINAR meydanında hakaret eder gibi anons yapan bir sunucuyu kenara çekip,

“Haddini” bildirmemiş, bir de onu kutlayarak başarılar dilemiştir.

Bununadı,hem Edirne’ye hem de CHP Genel Başkanı nezdinde tüm CHP’lilere ihanettir!

Bu Kırkpınar anlaşıldığı gibi,“Körler sağırlar birbirlerini ağırlar” misali,Edirne Valisinin,Belediye Başkanının kendi tanıdıklarını,yakınlarını,özellikle Belediye Başkanları ile hatırlı ağaların davet edildiği,Basının alınmadığı,hatırlı misafirlerin konaklamadan tutun ağırlandıkları,saha içine izni olmayan KUŞUN bile alınmayacağı söylendiği halde İsmail Balaban’la yanındaki yarışmacı Batuhan’ın elele pehlivanlarla şakalaşıpgörüntülendiği,PANAYIR GÜREŞLERİNDEN farksızdı!

660 yıllık geleneğe yakışmadı, zengin köy ağasının oğluna yaptığı köy düğününden faksızdı.

Tarihi denilen Kırkpınar’da CHP Genel Başkanına TV sunucusunun yaptığı ayıp ve Edirne Belediye Başkanınca bu hareketin cevapsız bırakılması hatta ödüllendirilmesi son Kırkpınar’a damgasını vururken olay CHP Genel Başkanına partinin Spor İşlerinden Sorumlu Başkanı Kenan Nuhut tarafından duyurulduğu netice ve TV sunucusu hakkında CHP’nin tutumu merakla bekleniyor.