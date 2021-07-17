Bahçelerde Çimenlik Yetiştirilmesi

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bahçelerde her yıl, mevsimlik çiçek bitkileriyle işlenmesi mümkün olmayan sahalarda, çimenlikler yapılır. Sulama suyu kıt ve pahalı yerlerde çimenliklere ayrılan saha daraltılır. Ve bundan açılan saha, yer sarmaşığı gibi gayet bodur büyüyen çok senelik örtü bitkileri veya bodur süs çalılarıyla doldurulur.

Çimenlik yapılacak sahanın toprağı, derin köklü ve zararlarla otlarla kaplı olduğu ve değişik toprak katlarına sahip bulunduğu takdirde arazi kırk ile altmış santim derinliğinde kirizme edilerek işlenir. Arazi bu şekilde derin işlenirken küreklerin meydana çıkardığı zararlı ot kökleri ve taşlar ayıklanır ve toprak bunlardan temizlenir. Bu toprak aktarmasında küçük canlı varlıklarca zengin olan üst toprak katının tekrar üste gelmesine önem verilir.

Bu arada arazinin alçak ve çukur yerleri yüksek kısımlarıyla bir hizaya getirilir.

Bahçe toprağı killi ise beygir, koyun, keçi gübrelerinden biri; kumsal ise sığır gübresi karıştırılır. Bu karıştırmada gübrenin yer yer kümelenmemesine dikkat edilir. Bu organik gübrelerden ayrı olarak çimenlik yapılacak sahanın metre karesine otuz, kırk gram hesabıyla azot besin maddesi fazla orantıda olan kompoze gübrelerden biri verilir. Çimenlikler geniş ölçüde tohumlama ile ve az miktarda da fideleme suretiyle yetiştirilirler. Bilhassa ev bahçelerinin gölgelik alanlarda ve çam ağaçlarının altlarında tohum çimler istenilen şekilde gelişme gösterememektedirler.

Sahil bölgelerinde kurulan bahçelerde ağaçların gölgelediği sahaların çimenlik hale getirilmesinde kullanılacak en uygun çim çeşidi, fideleme yoluyla yapılan convolaria(karaçayır) çimidir. Gölgelik alana fideleme şekliyle oluşturulan karaçayır çiminin biçimide diğer tohumla yetiştirilen çimler gibi sık sık, biçime ihtiyaç göstermezler; senede bir veya iki defa biçilmeleri yeterlidir. Ayrıca bu çim türü ekildikten sonra uzun yıllar bozulmadan sağlığını ve güzelliğini korumakta ve her geçen zaman diplerinden kardeşlenerekçoğalmakta ve sıklaşmaktadırlar. Büyük arazilere dikilecek tohumla yetişen diğer çim türleride toprak çeşidi ve arazi durumuna göre uygun çim tohumu çeşitleri karışım yapılarak ekimleri yapılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe