Dikkat! Senden az parası olanlarla para konuşma

Pandemi süreci devam ediyor…

Ekonomik kriz kapıda…

İşsizlik arttı…

Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı, midesine indi…

Her şeye zam üstüne zam geliyor…

Hayat maalesef çok acımasız…

Tüm bunlara rağmen hayata karşı dirençli, dirayetli olmak lazım…

En önemlisi küçük şeyler, çoğu zaman hayattan daha fazla zevk almanızı ve kendinizi sevmenizi sağlar.

Aşağıda 40 madde var…

Hayattan zevk almak istiyorsanız, siz de bu yolları deneyin…

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İŞTE O ÖNEMLİ 40 YOL…

1.Sevinçlerini ve aşkı sakın erteleme.

2.İyi aşk 2 şeye bağlıdır: Doğru insanı bulmak, doğru insan olmak.

3.Sadece aşk için evlen.

4.Yaşadığın aşkı güzelleştirmek, kalıcı kılmak için her gün bir şeyler yap.

5.Eşini iyi seç. Bu seçim mutluluğun veya mutsuzluğun yüzde 90'ıdır.

6.Çocuklarının ilerde seni örnek alıp, iyi anacakları şekilde yaşa, yaşat.

7.Çocuklarınla tatil yap. Büyüdüklerinde bu tatiller en değerli anın olacaktır.

8.Çocukların hakkındaki iyi şeyleri çocuklarının da duyacağı şekilde söyle.

9.Çocuklarının anlamaya çalış, yargılamaya değil.

10.Her gün 30 dakika yürüyüş yap.

11.Günde 6 bardak su içmeyi unutma.

12.İlkyardımı öğren.

13.Yemekten önce "Sağlığım, param var, istediğimi yiyorum" diye şükret.

14.Maaşını belirleyenlere kızma , "Verebildikleri bu" demeyi öğren.

15.Ucuz araba kullan, ama alabileceğin en güzel evi al.

16.Gözünün önünde hep güzel şeyler bulundur.

17.Yeni tanıdığın insanlara anlatacak hep hoş, komik bir şeylerin olsun.

18.Kaybedecek şeyi olmayan insanlardan kork ve uzak dur.

19.Bir arkadaşının sırrını açıklamadan önce iki kere düşün.

20.Kendinin ve başkalarını affetmesini bil.

21.Biri seni kucakladığında ilk bırakan sen olma.

22.Seni seven insanları koru.

23.Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkasına yapma.

24.Başarının, huzurun, sağlığın, sevmenin ve sevilmenin keyfini sür.

25.Birilerini eleştirmeden önce mutlaka bir kez daha düşün.

26.Karşındakini kırmadan onunla aynı fikirde olmadığını söylemeyi öğren.

27.Geriye baktığında üzüleceğin şeyleri yapmamaya uğraş.

28.Çok mükemmel bulduğun bir fikri başkasının engellemesine izin verme.

29.Keyifsizliklerini yakın olmadığın insanların yanında hemen açığa vurma.

30.Nasıl bir duygu olduğunu öğrenmek için 24 saat kimseyi eleştirme.

31.İyilik dolu bir sözü ve iyiliğin etkisini asla küçümseme.

32.Güç sadece sahip olduğun mallarla ilgili değildir. Unutma.

33.Kalem ve not defterini daima yanında taşı.

34.Kelimeleri boşa harcama. Yeri gelip kullandığın da anlamsız gelirler.

35.İnsanların yaptıkları olumsuz şeyleri değil, ileride yapacaklarını düşün.

36.Senden az parası olanlarla para konuşma.

37.Bir şey için çok çaba sarf ettiysen kazandığında tadını çıkar.

38.Birisinin kahramanı ol.

39.Neyi ve kimi desteklediğini insanlara açıkça söyle.

40.Aşksız kalma. Aşk varsa her şey daha kolaylaşır. (Alıntı)

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Başarılı olmanın yolları!

Olumsuz gibi görünen deneyimlerden ders çıkarmak

Mazeret üretmemek

Kendini tanımak

Planlama yapmak

Aksiyon almak, harekete geçmek

İstikrarlı olmak

Doğru arkadaş, doğru çevreye sahip olmak

Mükemmeliyetçi olmamak

Zihinsel sağlığımıza özen göstermek gerekmektedir. (Alıntı-Bünyamin Kapıcıoğlu)

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MUTSUZLUK İLE İLGİLİ SÖZLER

-Bütün mutsuzluklar kardeştir; aynı dili konuşurlar.

-Mutluluk geçici olabilir. Kalıcı olan mutsuzluktur.

-Aşırı umutsuzluk, düşünce ve korkuyu ortadan kaldırır.

-Kaybetmekten korktuğun sürece mutsuz olmaya mahkumsun.

-Mutsuzluk aniden gelmez, onu hazırlayan nedenler vardır.

-Masada bırakılmış çay gibiyim gittikçe soğuyorum hayattan.

-Mutluluğu yaşayanlar derin bir uykuda, mutsuzlara günaydın.

-Boğazımızda kalan mutluluğu, sırtımıza vura vura çıkardılar.

-Mutsuzluğa mı alıştım yoksa sensiz olmaya mı karar veremedim.

-İnsanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlayamaz.

-Mutluluğu sat bana çocuk. Ne kadar şeker istersen alırım sana.

-Anladım artık aşkın her iki tarafı da tamamen mutsuz ettiğini.

-Mutsuz insanları hayata bağlayan tek bir şey vardır; hayalleri.

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MUTLULUKLA İLGİLİ SÖZLER

-Mutluluk, bizde olmadığı hâlde başkalarına verebileceğimiz tek şeydir. (Albert Schweitzer)

-Mutlu bir yaşam, aklın sakinliğine bağlıdır. (Cicero)

-Mutlu bir insan belli koşullarda yaşayan değil, belli tutumlar benimsenmiş olan insandır. (HughDowns)

-İnsan ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur. (Anatole France)

-Diş ağrısı çekenler dişleri sağlam olanları, yoksulluk çekenler parası bol olanları mutlu sanır. (Bernard Shaw)

-Mutluluğun temel koşullan; yapacak bir şeye, sevecek bir şeye, ümit edecek bir şeye sahip olmaktır. “Lika Chase”

-Mutlu olduğumuz için şarkı söylemeyiz, şarkı söylediğimiz için mutlu oluruz. “William James”

-Birçok insan, ne kadar mutlu olmaya karar vermişse o kadar mutludur. (Abraham Lincoln)

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GÜNEŞTEN KORUNUN!

Havalar iyice ısınmaya başladı…

Deniz mevsimi devam ediyor…

Bu süreçte güneşe dikkat etmek lazım.

Bunlara dikkat etmekte fayda var;

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-Şemsiye ya da kumdan yansıyan güneş ışınları da cilde zarar veriyor. ...

-11.00 - 16.00 saatleri arasında güneşten kaçının. ...

-Giysi seçimi güneşten korunmada önem taşıyor. ...

-Güneş kremi seçerken Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri tercih edin…

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STRES YAPMAYIN!

Uzmanlar söylüyor…

Hastalıkların çoğu stresten kaynaklanıyor…

Yani strese girmemekte fayda var…

İşte başlamak için birkaç yol...

-Olaylara anında tepki vermek yerine, durup düşünün. ...

-Duruma ağlamak yerine gülmeyi deneyin. ...

-Stresli bir durumla karşılaştığınızda, içine gömüleceğinize kendinizi izole etmeye çalışın. ...

-Sorunları çözme şeklinize dikkat edin. ...

-Kendinizi negatif düşüncelere itmeyin.