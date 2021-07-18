Derincespor ‘tarihin tozlu raflarına’ kaldırılamaz

Derince Yelken’de bir araya geldiğimiz Başkan Şahin Çavuşoğlu, 3. Lig için tarih verdi: Nisan 2023…

İlimizin renkli kulüplerinden biri olan Derincespor A.Ş’de başkan Şahin Çavuşoğlu, önceki akşam spor basınıyla Derince Yelken Cafe’de bir araya geldi, yeni sezonla ilgili iddialı açıklamalar yaptı, hedeflerinin 2 yılda 3.Lig olduğunu söyledi

SPOR BASININDAN YOĞUN İLGİ

Yıllarca 3.Lig’de mücadele eden sonrasında önce 1.Amatör Küme’ye kadar gerileyen Derincespor A.Ş, pandemi önceki sezon şampiyonluğa ulaşıp yeniden Süper Lig vizesi almıştı. Derincespor AŞ Kulüp Başkanı Şahin Çavuşoğlu, yeni sezonla ilgili düşüncelerini paylaşmak için önceki akşam spor basınıyla buluştu.

ÇAVUŞOĞLU HEDEFLERİNİ ANLATTI

Derince Belediyesi Yelken Cafe’deki buluşmaya görsel ve yazılı basının ilgisi oldukça fazlaydı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasına, “Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Pandemi süreci hepimiz için çok zorlu geçti. Tüm vefat edenlerimize rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum” dedi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU ÇOK İDDİALI

Başkan Çavuşoğlu yeni sezon amatör liglerin oynanmasını beklediklerini ve bu doğrultuda hazırlıklara başladıklarını söyledi. Çavuşoğlu “Daha önce de açıklamıştım. Pandemi nedeniyle ligler bir sezon oynanmadığı için bir yıllık bir gecikme söz konusu oldu. İnşallah nisan 2023’te 3.Lig’de olacağız. İnandık ve baş koyduk. Bu yoldan bizi kimse çeviremez” dedi.

GENÇ YETENEKLERİ BULUP ÇIKARACAĞIZ

Başkan Çavuşoğlu yeni sezonun teknik kadro yapılanmasıyla ilgili bilgi verirken, “Sportif direktörlük görevine deneyimli isim Necip Öztaş’ı getirdik. Ayrıca bir skaut ekibi kurduk. Takımın teknik sorumluluğunu ise İshak Topçu’a verdik. Bir taraftar hedefe yürürken, diğer taraftan genç yetenekleri vitrine çıkartıp Türk futboluna armağan etmek istiyoruz” dedi.

“MADDİ DESTEĞE İHTİYACIMIZ YOK”

Çavuşoğlu hiç kimseden, kurumdan maddi bir beklentileri olmadığının altını çizdi, “Biz planımızı yaptık, bütçemizi ayarladık. Maddi desteğe ihtiyacımız yok. Tek bir beklentimiz var tesis konusunda bize yardımcı olunması” dedi. Çavuşoğlu 3.Lig’e çıktıktan sonra ticareti bırakmayı ve Altınorduspor Başkanı Mehmet Seyit Özkan gibi tamamen kulübe kendini adamayı düşündüğünü de söyledi.

BENCE TÜM KULÜPLER AŞ OLMALI

Başkan Çavuşoğlu ayrıca tüm spor kulüplerinin A.Ş olması gerektiğine işaret ederek, “Biz yıllar önce bunu yaptık, peşimizden gelen oldu ama yetmez. Anonim şirket olmayan tek bir spor kulübü bile kalmamalı. Türk futbolunun mevcut darboğazdan, borç batağından kurtulması ancak bu şekilde mümkün olabilir” dedi.

ZEKİ BAŞKANLA KOLAY ANLAŞIRIZ

Derincespor A.Ş Başkanı Şahin Çavuşoğlu geçmişte belediye başkanlarıyla sorun yaşadığını, üvey evlat muamelesi gördüklerini, takımın 3.Lig’den düşmesinde de bunun önemli bir faktör olduğunu belirterek, “Umuyorum ki, şimdiki başkanımız Zeki Aygün ile uyum içerisinde oluruz. Zaten kendisiyle hemşeriyiz, anlaşırız diye düşünüyorum”” dedi. “Derincespor AŞ Sonuçta bu ilçenin bir kulübü” diyen başkan Şahin Çavuşoğlu,” Mevcut sahada antrenman yapmamıza izin verilmesi dışında kendisinden bir isteğimiz, beklentimiz yoktur. Zaten ortak bir amacımız var, Derince ilçedeki spora hizmet etmek, ilçenin futboldaki çıtasını yukarıya çekip var olan potansiyeli değerlendirmek ”dedi.

TOPÇU’NUN HAYALİ KOCAELİSPOR

Teknik Direktör İshak Topçu ise görüşlerini dile getirirken, “Daha önce hem futbol oynayıp hem antrenörlük yaptık ama ilk kez tek başıma teknik direktör olarak görev yapacağım. Hedeflerimiz belli. Bu doğrultuda bize düşen görev neyse yerine getireceğiz. Başkanıma güvenip bana bu görevi verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.