Kurban üzerine…

Yarın “Kurban Bayramı.”

Gerçek bir Müslüman, dinini- kimi “din tüccarlarından- aracılardan” değil, Kur’an’dan öğrenir.

İslam dininde RUHBAN SINIFI-ARACI yoktur!

Bakmayın siz kimilerinin “Yakın bu Türkçe Kur’anları” feryatlarına. Onlar, “ticari ve siyasi çıkarları” için dini ahlaksızca kullananlardır!

Dinle ilgili bir bilgiye ihtiyacım olduğunda iki ana kaynağa bakarım; Elmalılı Hamdi Yazır’ın 10 ciltlik “Kur’an Tefsiri” ve rahmetli Kocaeli İl Müftüsü Hikmet Kutlu’nun bana armağanı olan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kur’an-ı Kerim Meali.”

Bu kaynaklara göre Kurban;

● Yoksulların insanca beslenmelerine katkı. ( Hac: 36)

● “Allah’a kulluk, buyruklarına sadakat ve bu yolda fedakarlıkdır. (Hac:37)

Kurban, dinimize göre bir ibadet.

Peki, bu ibadeti gereğince yapabiliyor muyuz?

Örneğin; “kul hakkı yemeden alın teri ile kazanıyor muyuz?”

Yoksa; Kul hakkı yiyerek mi maddi zenginliklere ulaşıyoruz?

Kul hakkı ile semirip, sonra “faiz haramdır” diyen sahtekarlar geliyor aklıma!

Faiz, “haksız kazançtır.”

Haksız kazançta HİLE vardır, KUL HAKKI vardır, İNSAN AYRIMI vardır…

Eğer bir toplumda, insanların büyük çoğunluğu eğitimsiz, işsiz ve yoksulluk içindeyse, o toplumda yukarıdaki günahlar işleniyordur!

Seneden bir gün, birkaç yoksula birer parça et dağıtarak bu günahlar af olur mu?

Ya kurban kesmenin günahları?

Ne yazık ki burada da İŞİ EHLİNE VERMEK alışkanlığımız büyük ölçüde yok!

Yıllar yılı Kurban Bayramlarında “acemi kasaplar” hastane kapılarına yığılır! Göreceksiniz, yarından sonra çıkacak gazete ve TV haberlerinde yine “Acemi kasaplar” haberleri izleyeceksiniz!

İslam’ın bir temel kuralı; RUHTA ve BEDENDE TEMİZLİK değil mi?

Ama, sözde “dini ibadet” yaptığını sanan pek çok insan, çocuk parklarını, yol kenarlarını kestikleri kurbanların kanları ve iç organları ile kirletecekler! Ortalık kokacak, mikrop saçacak!

Ve, insanlarımızın büyük çoğunluğu, “neden yoksuluz?” diye düşünmeyecekler!

Bayramdan sonra, “insanın insanı sömürüsü” sürüp gidecek!

Ülkemizin içinde olduğu duruma bir bakın;

● Birileri, genç yaşta, kısa sürede, kolay yollardan zengin olabiliyor!

● ADALET arayan insanlar, aradıkları adaleti uzun yıllar bulamıyorlar!

● Üniversitelerimiz mezun veriyor ama o genç insanlar İŞSİZ kalıyor, umutsuz kalıyor, bunalıma giriyor!

● Ne siyasette, ne ticarette “düzeyli bir iletişim dili” yok! “Kin ve nefret söylemi” egemen!

Gerisini siz söyleyin…

Bayramlar, aynı inancı paylaşan insanlar arasında “BARIŞ” vesilesi ve bu da Allah’ın bir buyruğu değil mi?

Hem de Allah’ın yarattığı insanlar arasında “Dil, din, etnik köken ayrımı yapmadan” ve “Allah’ın yerine insanları yargılamadan, aşağılamadan” İNSANA SEVGİ ve SAYGI ile yaklaşmak da inancımızın bir parçası değil mi?

BARIŞ, SEVGİ ve SAYGI ile yaşanacak bir ülkede, İNSANIN İNSANI SÖMÜRMEDİĞİ bir ADALETLİ DÜZEN özlemiyle, tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum.