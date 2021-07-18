Yoksulluk, hasta ediyor!

Zaten bir kriz olsa, bu krizden en çok yoksul kesim etkileniyor…

Pandemi sürecinde de bu böyle oldu…

Pandemi en çok yoksul kesimi vururken, ekonomik krizler vatandaşın sağlığında büyük bir etki yarattığı öğrenildi…

Yoksullar kronik hastalıklara erken yakalanırken, ölümler ise daha erken yaşlarda geliyor. Sözcü Gazetesi yazarı Sayime Başçı, “Kriz ve yoksulluk sağlığımızdan etti” başlıklı bir yazı yazdı… Birlikte okuyalım;

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Pandemi öncesi dönemde 17.2 milyon kişi olarak tahmin edilen Türkiye'deki yoksul vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi, yüksek gelirli kesimlere göre zorlaşırken, yapılan araştırmalar sağlık hizmetlerine olan gereksinimlerin yüzde 21.3'ünün karşılanamadığını ortaya koydu.

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala imzalı rapora göre, yoksulluğun sağlığa etkisi, ekonomik krizlerde daha da belirginleşti. Bu noktada işsizlik gibi etkenler burada büyük rol oynuyor.

YOKSULLUK VE HASTALIK

“Ekonomik kriz ve durgunluk, sağlık harcamalarında azaltmaya gidilmesi gibi yalnızca sağlık alanına özgü durumlar nedeniyle değil, buna ek olarak, işsizliğin artması gibi sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilgili nedenler yüzünden de toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir” tespitine yer verilen raporda nüfusun yüzde 15'inin sosyal güvenlik kapsamına alınmadığına dikkat çekildi. Toplumda sık görülen hastalıkların en önde gelen nedenlerinden birinin yoksulluk olduğuna işaret edilen rapora göre Türkiye'de de dünyada olduğu gibi Covid-19 pandemisinde yoksul kesiminin hastalığa daha fazla yakalandığı belirtildi. Yoksullar kronik hastalıklara erken yakalanırken, ölümlerin ise daha erken yaşlarda geldiğine dikkat çekildi.

ŞEHİR HASTANELERİ

Raporda 2003 yılında hayata geçirilen politikalarla sağlık ocaklarının kapatılması ve devlet hastanelerinin işletmeye verilmesi ile sağlığın ticarileştirildiğine dikkat çekildi. “Sağlığın ticarileştirilmesine odaklanmış bu programın sağlık alanında yaşanan eşitsizlikleri azaltması beklenmemelidir” tespitinin yapıldığı raporda, “Sağlık Bakanlığı bütçesini giderek daha yüksek oranda rehin altına alan kamu-özel ortaklığı girişimleriyle yapılmış şehir hastaneleri ivedilikle kamulaştırılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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Haberin özeti şu;

Türkiye pandemi dönemini sağlık çalışanlarının olağanüstü ve fedakar çabasının getirdiği mücadele ile atlatmaya çalışırken, derinleşen ekonomik kriz ve yoksulluk ise sağlık hizmetlerine erişimde büyük bir eşitsizlik yaratarak, toplum sağlığını vurdu.

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Pandemi sürecinin ne zaman biteceği bilinmiyor…

Süreç devam ettikçe, yoksul sayısı artacak, buna bağlı olarak da yoksulların sağlığı daha da bozulacak…

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CHP, BTP’yi Millet İttifakı’na mı çekiyor?

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon Akçaabat Şehitlik Tepesi’ndeki kabrini ziyaret ederek, dua etti. Bu ziyaret önemli. Zira CHP, BTP’yi Millet İttifakı’na çekme çalışıyor.

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TRT, cebimizi soyuyor

TRT, 2020’de enerji hasılat payından 1 milyar 215 milyon 447 bin TL, bandrolden ise 2 milyar 619 milyon 604 bin TL gelir elde etti. Yani gelirlerinin yüzde 88’i vatandaştan geldi. Vatandaşın elektrik faturalarından yüzde 2 oranında TRT payı kesiliyor. Ayrıca televizyondan radyoya, cep telefonundan ev sinema sistemine, akıllı kol saatinden bilgisayar ve tabletlere kadar çok sayıda cihazdan yüzde 16 ile yüzde 0.01 arasında değişen oranlarda bandrol ücreti alınıyor. Yukarıdaki rakamlara baktığınızda, maalesef TRT’nin eli vatandaşın cebinden çıkmıyor. Çıkacağa da benzemiyor.

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Kapanan şirket sayısı yüzde 120 sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı haziran ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. TOBB verilerine göre, haziranda bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 120,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 161,2, kapanan kooperatif sayısında yüzde 514,3 oranında artış oldu. Böyle giderse, kapanan şirket sayısı daha da artacak.

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Keçiboynuzu deyip geçmeyin!

İnternette gezinirken, bir haberle karşılaştım. Cinsel gücü artırdığı bilinen keçiboynuzu mamulleri ihracatı yüzde bin 572 oranında arttı. Dünyanın en büyük ikinci keçiboynuzu üreticisi Türkiye'nin en iyi müşterisi Çin oldu. Anlaşılan Çinliler, keçiboynuzunu sevdi.

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İYİ Partili Yıldız iddialı konuştu

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, önceki gün bir açıklama yaptı… Şunları söyledi; “Milletimiz İYİ Parti’yi bir alternatif olarak görüyor. Ben inanıyorum ki yapılacak ilk seçimde bizim birinci parti olmamamız için hiçbir neden yok. Biz hata yapmadığımız sürece. Bu yapı Türkiye’yi yönetmeye gidiyor ”dedi. İddialı bir söylem. Lütfü Türkkan ve dövülen gazeteci olayları devam ettiği müddetçe, Yıldız’ın bu rüyası gerçekleşmez.

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46 bin çiftçi pes etti

Mazot ve gübre başta olmak üzere girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar ve ürünün değerini bulmaması, çiftçiyi pes ettirdi. Son bir yılda 46 bin 923 çiftçi topraklarını bırakarak, tarımdan uzaklaştı. Son 3 yılda ise 184 bin 154 tarımsal işletme kapandı. 9 milyon 635 bin ev kadını da çalışma yaşamından yoksun bulunuyor. Mazot ve gübreye zam yapıldıkça, çiftçi tarımdan uzaklaşıyor. Anlaşılan uzaklaşmaya da devam edecekler. Zira, zam sağanağı devam edeceğe benziyor.

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Erbakan aile için 4 husustan bahsetti

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul’daki kongrede aile müessesesinin önemine dikkat çekti. Erbakan, kadına şiddeti nasıl önleyeceklerini anlattı. Bunun için dört husustan bahsetti.

1-Ekonomik şartların düzeltilmesi, bugün Türkiye’de boşanmaların büyük kısmı geçim sıkıntısından dolayı. Dar gelirli milyonların alım gücünü arttırmadan ailenin devamlılığını sağlayamazsın.

2- Maddeci, dünyacı bir gençlik yetiştirirseniz o gençlerin evliliği uzun süreli olmaz. Aileyi korumak için eğitim sistemin ıslah edilmeli.

3-Gece gündüz ifsat yapan medya ıslah edilmeli.

4-Yuva yıkan ifsat eden batıdan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki kanun ve düzenlemeler ortadan kaldırılmalı.

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Erbakan bu 4 maddeyi sıralarken, İstanbul Sözleşmesi’nin kendilerinin gayretiyle yırtılıp atıldığını söyledi. Yani Erbakan da İstanbul Sözleşmesine karşı. Zaten Türkiye’yi yönetenler de sizin gibi düşünüyor, o halde millet size niye oy versin ki?

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ZENGİNLER nerede yaşıyor?

Ajans Press, en çok zengine ev sahipliği yapan şehirlere yönelik hazırlanan raporu inceledi. Hong Kong şehrinin bin 106 kilometrekarelik alanında toplam 10 bin zengine ev sahipliği yaptığı saptandı. Araştırma 30 milyondan fazla sermayeye sahip zenginlerin çoğunluğunun hangi şehirde yaşadığını baz alırken, ikinci sıraya 8 bin 900 zengin ile New York’un yerleştiği görüldü. Diğer şehirlere bakıldığında ise Tokyo’nun 6 bin 800, Los Angeles’in 5 bin 300, Paris’in 4 bin zengine ev sahipliği yaparak listede ilk 5’e giren ülkeler arasında olduğu gözlemlendi.