Sorunları seyreden iktidar

Yasama-yürütme ve yargının birbirinden bağımsız ve eşik güçte olduğu demokratik devlette,siyaset üstü ciddi kurum ve kuruluşlar vardır.

Onlar iktidarlardan çok Anayasa ve yasalardan emir alarak devlet işlerini yürütürler.

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Siyasi partiler ülkede yaşanan sorunları görür,çözüm yollarını üretir ve millete sunarak milletten onay alırlarsa iktidara gelirler.

Bir süre sonra iktidarlar yıpranır ve yeni siyasi partilere yol veren millet yeni bir iktidar yaratır.

Yani,demokratik devlette halkın oyları ile iktidarlar gelir,programını uygular,daha sonra yine halkın oyları ile iktidarı devrederler.

İşte demokrasinin özü de budur.

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Bir tarafta demokratik kurallar içerisinde devlet işlerini kanunlara uygun olarak yapan devlet yetkilileri,bir tarafta devletin temelini oluşturan bağımsız ve eşit güçteki yasama,yürütme ve yargı,bir tarafta demokratik kurallar içerisinde hayatiyetini devam ettiren,meslek ve sivil toplum örgütleri ve bir tarafta da milletin oyu ile gelen ve gerektiğinde de yerini bir başka siyasi yapıya bırakan iktidarlar.

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2002 yılı öncesi yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle acı reçete uygulayan koalisyondaki MHP’nin isteği ile 2002 genel seçimleri yapıldı.Bu ağır ekonomik kriz koalisyon partilerini darmadağın ederken AKP’yi iktidara taşıdı.

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AKP eski koalisyon iktidarının uyguladığı ekonomik programı uygulayarak epeyce bir yol aldı.

Kutsal inançlarımızı kullanarak popülist politikalarla yeniden milletimizden onay alarak bugüne geldi.

Zaman zaman doğru politikalar uyguladığı da oldu tabii…

FETÖ’nün devlet içindeki yapılanması AKP iktidarı zamanında çok daha fazla hızlandı.HSYK’nın yapısının değişimine dair Anayasa değişikliği gibi seçimlerde birlikte hareket ettiler.

Daha sonra da aralarında ciddi bir iktidar kavgası başladı.

Ancak hain darbe girişimine TBMM, siyasi partiler ve tüm halkımız ile birlikte iktidardın da direnmesi demokrasimiz adına tarihi bir direniş örneğiydi.

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Ne var ki; MHP’nin önerisi ile hayata geçirilen yeni anayasal sistem sonrası ülkemizde denge ve denetim mekanizmalarının bozulması,iktidar bozulmasının giderek artması karşısında artık iktidar milletin sorunlarını çözmekten uzak görünmektedir.

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Kalıcı çözümler yerine günübirlik çözümler üreten iktidar artık ülkeyi yönetmekte çok zorlanmaktadır.

Cumhur ittifakı sonrası AKP’nin daha da MHP’lileştiğini ve bu nedenle de sistemin demokratikleşmekten uzaklaşmaya başladığını söylemek bugün itibariyle yanlış olmaz.

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İktidar artık sorunları keşfetmekten,onları çözmekten çok sorunları seyreden ve gündelik çözümlerle günü kurtaran bir yapıyla dönüşmüş bulunmaktadır.

İktidarın bu durumu görerek kısa süre içerisinde bir erken seçime gitmesi hem kendileri ve hem de memleket açısından çok faydalı olacaktır.