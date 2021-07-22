Höt korkusu, Gelecek Ve Yeşiller…

70’li yıllarda başlayan ‘Yeşil Hareket’, İran’da ‘Yeşil Devrim!’ komedisine dönüşmesine rağmen, hâlâ sağlıklı şekilde ‘Yeşiller’den söz edebiliyoruz. Pandemi’nin tetiklediği Yeşil hareket, Avrupa’da hızla yayılıyor…



Fransa…

İngiltere…

Almanya…

‘İzm’lerin yavaş yavaş yok olduğu, ilk çağlardan beri süre gelen Hedonizm (Kişisel Faydacılık ve Haz)’in parladığı son 2 yılda, pandemi bu akımı güçlü kılıyor…

Ailesini hastalıklardan koruyan, içgüdüsel ebeveyn davranışının yerini, ‘Çocuğumda virüs var, bende de var mıdır, bana da bulaşmış mıdır ?” Hedonizmi almış durumda…

Kişisel zevkler, tutkular, hazlar, paylaşımcılık yerine bencilliği dayatıyor...

Hayvanca cinsel tutku, aşkın yerini alıyor…

Mantıksız…

Paylaşımsız…

Bencil…

Hayvanlaşan insan…

Ne dersiniz, yoksa Darwin’in kehanetine George Orwell’in çiftliği mi karışıyor ?..

Galiba…

İnsan, ilk çağlardaki doğaya saygılı, birbiriyle fazla konuşmayan, dolayısıyla dedikodu üretmesine gerek kalmayan akıllı insana geri dönüyor…

‘Sapiens’ kitabı boşuna yayınlanmadı…

Boşu boşuna 5 milyondan fazla satmadı…

Sars virüsünden sonra, alış veriş siteleri ve getir sistemi, boşuna rant üstüne rant katlamadı…

(Nedense pandemiden önce, amazon.com, alibaba.com 200 bin kişiyi işe aldı. Sanırım büyük bir önsezileri! vardı)…

Neyse, multi-milyar sterlinlik İngiliz iş insanı Bronson, uzaya gitmeye çabalayan (giden değil), bir başka deyişle dünyanın çatısına çıkan ilk sivil oldu…

Ben dünya lideri olsam, asrın lideri olsam, garip bir Afrikalı kabile insanına sponsor olur ve onu gönderirdim…

Gönderirdim ki, Dünyayı yaşayamayan bu insanların bir temsilcisi, uzaya bakmış olsun, dünyada ya da tepeden göz atıp ‘Dünya hiç de büyütüldüğü kadar değilmiş, ulan dünya yenecem seni’ diyebilsin…

Uzay saatiyle de olsa, 3-5 dakika bu sevinci yaşasın…

Ziral el açıp, gözünü kapayıp dua etmeyi öğrenen Afrikalı insanlar, geç uyanıp, gözlerini açıp da ellerinde sadece İncil olduğunu, topraklarının ise olmadığını görünce nedense şaşırmışlardı…

Ama iş işten geçmişti…

Bari o şaşkınların torunları, emperyalist majestelerinin nereleri yönettiğini tepeden daha net görebilsin, torunlarına özgürlüğün ne demek olduğunu anlatabilsin…