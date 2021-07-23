Hani büyük aşklar kavgayla başlar misali… o futbolcu o kim mi ?..

Tabii ki Serdar Topraktepe…

Ağabey-kardeşlik en üst derecede…

Benim oğlumu hâlâ çok sever…

Şu an da bile sık sık telefonla görüşürüz ve hal hatır sorarız…

Kocaelispor’a gelmiş geçmiş en özü sözü bir, en vefakâr futbolculardan biri…

Ve tabii en kalitelilerinden…

Serdar ile birçok anım var…

Ama en anlamlısı, Bursa’daki ikinci kupayı kazanışımız ve sonrasında yaşadıklarımdır…

Volkan Elmaser şahittir…

Süha Özkan şahittir…

Rahmetli Ahmet Akay ağabeyim şahitti…

Gelelim olaya…

Hem de ne olay …

-SEN ÇEKME… SEN SEVİNME-

Bursa’ya gitmişiz…

Hem de gündüz saatinde…

Beşiktaş ile final oynuyoruz…

Tek maç…

Kazanan Türkiye Kupası’nın sahibi olacak…

Bizim daha önce bir kupa şampiyonluğumuz var…

Şimdi Beşiktaş karşısında işimiz gerçekten de çok zor…

Neyse…

Maç başlıyor…

Art arda gollerimiz geliyor…

Orhan Ak çapraz sağlarını koparıyor bir kez daha…

Bir yıl sonra Beşiktaş’a gidecek olan Kaan Dobra şov yapıyor…

Lazarov ise şapka çıkarttırıyor…

Beşiktaşlı Serdar bile es ki takımına karşı o gece bambaşka…

Maçı Kocaelispor 4-0 kazanmak üzere, ama daha maç bitmeden Lazarov sahadan çıkıp, kenardaki kupayı kaldırıyor, öpüyor, sarı kartı görüyor ama bu sempatik hareket herkesten alkış alıyor…

Bu an dünya futbol tarihine geçiyor…

Maçtan sonra Kocaelispor kadar, Lazarov da çok konuşuluyor…

-SOYUNMA ODASI BAYRAM YERİ, AMA BENİM İÇİN DEĞİL-

İlk kupayı alan takımı İsmetpaşa’da soyunma odasında takip etmiş biri olarak, bu kez Bursa Atatürk’te ikinci büyük sevinci yaşamak için, yasakları deliyoruz ve kendimizi soyunma odasına atıyoruz…

Ben de alık alık giriyorum soyunma odasına…

Merhum Ahmet Akay görüntülüyor, bizden başka gazeteci yok…

Süha Özkan…

Volkan Elmaser…

Ben…

Zafer Onar bir de…

Sadece Kocaeli Gazetesi ekibi yani…

Hikmet Karaman…

Sefa Sirmen…

Avni Kalkavan…

Tüm takım orada…

Danslar ediliyor, tezahüratlar yapılıyor…

Hikmet Karaman bağıra bağıra Sirmen’in primi yükseltmesini istiyor…

Sirmen tam rakam açıklayacak…

Ama o da nesi…

O anda hepimiz kahkaha atarken, kaptan Serdar Topraktepe bana çoraplarını fırlatıyor…

Hal bu ki ben ondan terli formasını bekliyorum…

Hazırlamışım kendimi…

Ama o çok sinirli…

Ben ise bir şeyden habersiz şaşkınım…

Hatta herkes şaşkın…

Üzülüyorum…

Utanıyorum…

Rahmetli baba dostumuz Avni Kalkavan, benim utancımı anlıyor ve teselli ediyor…

Çok üzülüyorum çok…

Adeta tapacak kadar sevdiğim bir futbolcu kardeşim ile böyle bir olay yaşıyoruz…

Hani hazırlıklı olsam neyse…

Sonra mı ?..

Bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkıyor…

Sonra büyük bir ağabey-kardeşlik başlıyor aramızda…

Benim ona sevgim ve saygım aynı…

2008 şampiyonluğunun sevincini yaşıyoruz beraberce…

Benim hatalı yazdığım bir haberden ötürü böyle davrandığını öğreniyorum yıllar sonra…

Helâlleşiyoruz …

Serdar haklı çıkıyor…

Kocaelispor’da unutulmaz izler bırakıyor…

Türkçe öğretmeni, okul müdürü milliyetçi bir babanın yurtsever oğluyla böyle bir şey yaşamak tabii ki benim hafızalarımda üzücü de olsa bir ders ve bir anı olarak kalıyor…

Derler ya…

Büyük aşklar, kavgayla başlar…

Serdar kardeşimle de böyle bir ağabey-kardeşliğimiz başlıyor…

Hem de ahretlik…

O, Galatasaray yöneticisini İsmetpaşa’da krallar gibi ağırlayan Kocaelispor yönetici Medet Yıldız’a baş kaldıracak kadar Kocaelisporludur…

Cesurdur…

Kararlıdır…

Hayatını adam gibi yaşar…

Tribünlerde onun kadar iz bırakan azdır…

Serdar benim kardeşim, oğlumun da ağabeyidir…

Bu gerçeği kimse değiştiremez…

-AAAA… AHMET AĞABEYİN KARDEŞİ GELMİŞ-

Serdar kaptan, Ahmet Akay ağabeyi de çok severdi…

5 Mayıs 2020’de aniden kaybettiğimiz Ahmet Akay ağabeyimiz, bir gün iftar yemeği için Körfez’deki tesislere gidiyor…

Masa kurulmuş…

Ahmet ağabey saçlarını kestirmiş, beyazları boyamış, bir imaj yapmış…

40 yıllık ağabeyim…

O gün ben bile tanıyamamıştım…

Serdar patlatıyor espriyi:

-Aaaa Ahmet ağabeyin kardeşi gelmiş…

Tabii herkes kahkahayı basıyor…

Serdar böyle içten bir kardeştir…

Ahmet ağabeyi de çok severdi…

-DÜŞÜYORUUUUUUUUUZ-

Serdar yine kaptan…

Takım Antalya deplasmanından dönüyor…

Taner Gülleri, Antalya adına iki golü kalemize bırakmış, yenik dönüyoruz…

Teknik adam Kayhan Çubuklu…

Kar, boran, fırtına, sel her şey var…

Havaalanındayız…

Kaptan pilotlar kalkıp, kalkmamakta tereddüt ediyor…

Biz Serdar ile hemen arkalarındayız…

Hosteslerle konuşmalarını duyuyoruz…

Ürküyoruz…

Ama Serdar’da korkudan eser yok…

Alışmış zorlu uçuşlara…

Uçağa biniyoruz ve havalanıyoruz, kalkış sonrası fırtına daha da artıyor, yağmur camları dövüyor…

Uçakta diğer yolcular da var elbette…

Serdar yanımda, koltuğa eğilip saklanıyor…

‘Düşüyoruuuuuuz’ diye bas bas bağırıyor…

Kadınlar korkudan bağrışmaya başlıyor…

Herkes korku içinde…

Espri yaptığını bile bile ben bile korkuyorum…

Baçlı Taşkafa Mehmet, Serdar’ın kankasıdır…

O ise boyuna ekrana bakıyor, inene kadar “Ulan inelim artık be, inelim be, hala 10 bin be” diye ortalığı kırıp geçiriyor…

O benden de fazla korkuyor…

O macerayı da böyle tamamlıyoruz…

Serdar her gittiği ortama böyle neşe katan bir futbol ustasıydı…

-BURSASPOR KAPTANIYKEN, TARAFTAR ONU ÇOK KIRIYOR, ÇOK ÜZÜLÜYOR-

Bursaspor 1.Lig’den Süper Lig’e yükselmeye hazırlanıyor…

Kocaelispor ile İsmetpaşa’da zorlu maça çıkılıyor…

Kocaelispor zor günler yaşıyor…

Serdar yıllar sonra ilk kez Kocaelispor’a rakip olarak oynarken, yaşadığı duyguları en iyi hissedenlerden biriyim…

Ayakları gitmiyor adeta…

Yapamıyor…

Ama taraftar bir anda Serdar’a hakaret etmeye başlıyor…

Düne kadar tapınma hareketiyle ‘Serdar… Serdar…’ tezahüratları yapan taraftarın bir yıl içerisindeki bu değişikliği herkesi şaşırtıyor…

Sonra Serdar bir başlıyor şov yapmaya…

Döktürüyor…

Çünkü, çok sevdiği taraftar, gaza getirilmiş ve artık onlar bunu hak ediyor…

Çok sinirleniyor ve Bursaspor’un gollerinde başrolü oynuyor…

200 bin lira şampiyonluk primini bırakıp giden bir kaptana bu yapılmamalı elbette…

Serdar bunu hiç ama hiç hak etmiyor…

O günü yıllar sonra sık sık anıyor ve sadece tebessüm ediyor…