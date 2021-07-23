Rüşvet, ne zaman “meşru” hale geldi?

“Benim memurum işini bilir…”

Eskiden de vardı, ama rüşvet bu sözle Türkiye’de “meşru” hale geldi.

Kim söyledi bu sözü?

Turgut Özal…

Ne zaman söyledi?

1984 yılında…

Başbakanlık koltuğunda otururken…

Neden söyledi?

Gazeteci, “Bu kadar az maaşla memur nasıl geçinecek?” diye sordu, Özal’ın cevabı “Benim memurum işini bilir” oldu.

Yani demek istedi ki; “Memur, rüşvet alabilir…”

İşte bu söz, Türkiye’de bütün rezillikler için milattır.

Rezilliklerin başlangıç noktasıdır…

O tarihten bu yana, tam 37 yıldır, rezillikler katlanarak artıyor.

Ne için siyaset yapıyorlar?

Siyaset, üç ayrı amaç için yapılır.

*Maddi güç elde etmek için.

*Toplumda tanınmak, popüler olmak için.

*Millet, memleket, vatan için.

Siyaset genelde bu üç amaç için yapılır, ama hangi siyasetçiye “Ne için siyaset yapıyorsunuz?” diye sorsanız, aynı cevabı alırsınız:

“Vatan için… Millet için…”

Hiçbiri doğruyu söylemez.

“Maddi güç elde etmek, toplumda popüler olmak için” demez.

Siz çevrenizdeki siyasetçileri şöyle bir değerlendirin, acaba hangi sınıfa giriyorlar?

Sıra Kıbrıs’ta mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Kıbrıs’ta “müjdesini” açıkladı.

“500 dönüm üzerine şöyle başkanlık külliyesi, meclis ve millet bahçesi yapacağız. Projeler hazır, inşaata hemen başlayacağız…”

Ne müjde ama değil mi?

Saray (külliye) yaparak Türkiye’yi kurtardılar…

Şimdi “kurtarılma” sırası Kıbrıs’ta!

Hele şu Kıbrıs’taki başkanlık sarayı da bir bitsin, görün bakın ortada “Kıbrıs sorunu” diye bir sorun kalacak mı?

“Saray yaparak bir ülkeyi kurtarmak”, patenti bize ait bir yöntem hale geldi.

Turizm ne durumda?

Fazla uzatmadan…

Alacağını tahsil edemeyen kişi ve firmalar, 235 oteli icradan satışa çıkardı.

Ülkemizde turizmin son durumu bu.

Başka söze gerek var mı?

Kilis’teki Suriyelilerin tepkisi

Bakın, şu “mülteci ve sığınmacı” konusunda ülkemiz ne hallere düştü.

Biliyorsunuz, Suriyeli mültecilerin en yoğun yaşadığı ilimiz, Kilis.

Kilis ve üç ilçesinde toplam 142 bin 792 kişi yaşıyor.

2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, bu nüfusun 105.689’u Suriyeli, 36 bin 923’ü ise Türk.

Suriyelilerin yerli nüfusa oranı yüzde 74.8.

Yani Suriyeliler, Kilis’i ele geçirmiş durumda.

İlk yerel seçimlerde Kilis Belediye Başkanı’nın “Suriyeli” olması kaçınılmaz.

Ancak tam bugünlerde Kilis’teki Suriyelilerin canını sıkan bir gelişme yaşanıyor.

Suriyeliler Kilis’te, “Afgan sığınmacı” görmek istemiyorlar.

Afganların gelip Kilis’e yerleşmelerine şiddetle karşı çıkıyorlar.

“Kilis’te Afgan mülteci istemiyoruz” diye açıklamaları bile var.

Nasıl ama?

Mülteciler, Türkiye’yi paylaşmışlar birbirlerine posta koyuyorlar.

Bence, Suriyeliler haklı.

Kilis’te Afgan nüfusun artması, Suriyelilerin kendilerinden birini belediye başkanı seçmelerini zorlaştırabilir.

Kitapsız hayat

“Nietzsche ‘Müziksiz bir hayat hatadır’ demişti. Öyledir ama kitapsız bir hayat daha da büyük hatadır. Nitelikli kitaplar yaşamımıza anlam katar, derinleştirir, bizi çağların en parlak beyinleriyle arkadaş kılar. Okuyan kişi, dünyanın aklına dayar sırtını…”

Zülfü LİVANELİ