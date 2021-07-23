Turizm sezonu bitince kapanacakmışız

2019 yılından beri dünya üzerine kâbus gibi çöken Covidvirüsünden bir türlü kurtulamıyoruz. Aşılamaların devam ettiği, tedbirlerin ise gevşetildiği ülkemizde, geçen yıl 22 Temmuz’da 43 bin 343 test yapılmış, 913 yeni vaka tespit edilmiş ve 18 kişi de yaşamını yitirmişti. Bu yıl ise 22 Temmuz’da 214 bin 196 test yapılmış, vaka sayısı 10 kat artarak 9 bin 586 kişiye ulaşmış, ölen sayısı ise 52’ye yükselmiş.

Başladığımız yerden daha kötü bir durumdayız. Maske dışındaki tüm yasakların kalktığı ülkemizde vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Doğu ve Güneydoğu’da aşırı artış gösteren vaka sayıları, önümüzdeki aylarda daha da tırmanışa geçebilir.

Kimi hekimlere göre aşılama bu hızla sürdükçe kapanmaların olmayacağı yönünde,ancak büyük bir çoğunluk eylül ayı ortasında yeniden kapanmaların yaşanabileceğini söylüyor. Yaz aylarında tatil yöreleri için otel açıp kış aylarında “Salgın Var” diyerek eğitim yuvalarının kapanmasına anlam veremediğimiz tutumlar, önümüzdeki dönemde de devam edebilir.

Hızlı normalleşmeyle artık maskeler yüzlerden çıkıp kollara takılmaya başlandı, tokalaşarak öpüşmeler geri geldi. Covid tehlikesi çok çabuk unutuldu. Fazla normalleşmenin acı sonuçlarıyla karşılaşma olasılığımız yüksek. Umarım korktuğumuz başımıza gelmez diyerek sağlıklı günler dilerim…

MHP’de kritik hafta

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetim kurulunun görevden alınmasının adından, partide yeni bir heyecan başladı. Yeni il başkanının kim olacağına yönelik herkes bir tahminde bulunmaya başladı. Senaryolar kuruluyor, stratejiler belirleniyor. MHP Kocaeli’de adeta yenilenme harekatı başlatıyor. Kulağımıza gelenlere göre genel merkez ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, bazı isimlerle görüşüp istişare yapıyor. Yeni il başkanının belirlenmesinde çok dikkatli davranan teşkilat, durumu ince eleyip sık dokuyor. Partinin imajı ve geleceği için en uygun il başkanının belirlenmesi için uğraş veriyor. İl başkan adaylığı için MHP kulislerinde konuşulan en önemli şart ise il başkanı olacak kişinin 2023 seçimlerinde milletvekilliğine aday olmaması. Parti, teşkilatını seçim öncesi yalnız bırakacak bir il başkanı istemiyor.

Yeni il başkanının ardından ise sıra ilçe teşkilatlarına gelecek. MHP, Kocaeli’de tepeden tırnağa yenilenecek. MHP’de beklenen gelişmeler ise pazartesi gününden sonra netleşecek.

Bilal Dündar’a geçmiş olsun

Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve gazetemiz köşe yazarı Bilal Dündar’ın akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi ve ışıntedavisi aldığını duydum. Hemen kendisini aradım. Sesi gayet iyi geliyordu. Akciğer kanserine yakalanan Dündar’ın, yolun hemen başındayken bu hastalığı belirlemesi onun için önemli bir şans olmuş. Ameliyat olmadan sadece tedavi görecek olan Dündar, belli bir süre her gün ışın tedavisi, üç günde bir de kemoterapi tedavisi görecek. Neşeli ve güçlü bir kişiliği bulunan Bilal Dündar’ın bu hastalığı çok rahat bir şekilde yeneceğine inanıyorum. Kendisine tekrar acil şifalar dilerim.

Domuzlar şehre indi

Derince Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi Bekir Sokak sakinleri önceki gece ilginç bir olayla karşılaşmış. Dağdan inen yaban domuzlarıyla karşılaşan mahalleli, korku dolu bir gece geçirmiş. Dağda aç ve susuz kalan yaban domuzları Çınarlı Mahallesi’ne yiyecek ve içecek aramaya inmiş. Mahalle sakinleri, 01.30’da görüntüledikleri yaban dokuzlarının tekrar mahalle arasına inerek tehlike yaşatmaması için yetkililerden yardım istiyor.

FOTO DOMUZ

Deniz Dalgıç evleniyor

Kartepe Belediyesi Basın Yayın Müdürü Deniz Dalgıç ile Gölcüklü Selçuk Çakmak yaşamlarını birleştiriyor. Bir süredir nişanlı olan çiftin düğün töreni 31 Temmuz Cumartesi günü Başiskele’de bulunan TetriŞavi Düğün Salonu’nda yapılacak. Törenin başlama saati ise 15.00 olarak belirlendi.

Uzun bir süredir Kartepe Belediyesi Basın Yayın Müdürü olarak görev yapan Deniz Dalgıç ile Gölcüklü iş insanı Selçuk Çakmak’ın düğün öncesi kına gecesi ise 27 Temmuz Salı günü yine Başiskele ilçesinde bulunan THE Mahall’da saat 19.30’da yapılacak. Yeni çiftimize bir ömürmutluluklar dilerim.

Polis emeklileri bayramlaştı

Kocaeli Polis Emeklileri Derneği, Kurban Bayramı’nın 2’nci günü bir araya gelerek bayramlaştı. Uzun bir süredir, pandeminin de etkisiyle bir araya gelemeyen emekli polisler, Kurban Bayramı münasebetiyle bir araya gelerek hem bayramlaştılar hem de eski günlerden sohbet ettiler. İlimizde suç ve suçluyla mücadelede üstün gayretlerine tanık olduğum, bu ağabey ve ablalarımızın bende bayramını kutlamak isterim.

Polis amcadan trafik eğitimleri

Geçtiğimiz günlerde Karamürsel Spor Futbol Okulu öğrencileri tarafından ziyaret edilen Trafik Parkının bu sefer ki ziyaretçileri KARSAD (Karamürsel Su Altı Sporları Derneği) Yüzme Takımı öğrencileri oldu. KARSAD Yüzme Takımı öğrencilerine, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri tarafından uygulamalı eğitim verildi. Karamürsel Belediyesi Trafik Eğitim Parkında 8-15 yaş aralığındaki çocuklar uygulamalı eğitim görürken aileleri de lokal bölümünde dinlenebilme imkanı buluyor.

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