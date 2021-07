Bayram ve tatil

Toplum olarak bayramlara ayrı bir önem verir ve özlemini çekeriz. Tabi ki insanların bakış açılarına, imkanlarına ve beklentilerine göre bir takım farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Kimileri dinlenmek ve tatil yapmak için bayramı dört gözle beklemektedir.

Bu amaç için metropol kentler nerede ise sahillere akın nedeni ile boşaldı. Her yıl trafik kurallarına riayet edilmediği için ölümlü kazalar can yakıyor. Tatilcilerimiz inşallah acısız kadersiz sağsalim dönerler.

2020 ve 2021 yılı korona nedeni ile dünyayı ürküterek ve korkutarak nerede ise yaşam biçimini alt üst edecek kadar değiştirdi.

İnsanlar maskeli yaşamaya mecbur oldular. Uzun müddet evlerde yaşamaya mahkum oldular. Ekonomik sıkıntılar ve stresler insanları canından bezdirdi.

İşte bu ve benzer ilave edeceğiniz birçok sebepler yüzünden eski bayram günlerini ve sevincini aramaktayız.

Her şeye rağmen uzun tatilli bayramın sonlarına gelmiş bulunuyoruz.

Türk ve İslam dünyasının bayramını tebrik ediyor, Sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlar diliyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN-BAŞINIZ SAĞOLSUN

Değerli dostlar bu bayram benim için sıkıntı ve üzüntü içinde geçti. Trafik karıştı bayram tebriğinin yerini yüzlerce gelen tanıdık veya numarası bende kayıtlı olmayan telefonlardan iki cümleyi işittim.

Geçmiş olsun, acil şifalar.

Başınız sağolsun, Allah rahmet etsin sözlerini duyarak saatler geçti.

Herşey biz insanlar içindir.

Ne oldum değil ne olacağım demek gerekir.

Ellidört yıl sigara kullandıktan sonra iki yıldır isteğimle sigara meretini bıraktığım için seviniyordum.

Tesadüfen takriben iki ay önce kontrol sırasında akciğerde kanser tesbit edildi. Kocaeli Üniversitesi Hastahanesinde tedavim devam ediyor. Burası Kocaeli için bir şans olduğu kadar gurur duyulacak bir kurumdur. İlerleyen günlerde duygu ve düşüncelerimi isim vererek vede yaşanan olayları kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile yazacağım.

Bu Üniversitemizi herkesin imkansız dediği ve inanmadığı ama mucizeyi gerçekleştiren o zamanki rektörümüz rahmetli Baki Komsuoğlu ve emeği geçen herkesi teşekkür ve tebrik ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun.

Evet bayram sabahı radyoterapi olup eve yeni adım atmıştık.

Ankara'dan abimin eşi arıyordu. Erken saatte bayram kutlaması diye düşünmüştüm. Ama Vildan yege hıçkırarak Bilal bu gece abin vefat etti sözü şok etti.

Sözün bittiği nokta oldu.



Acı üzerine acı haber. Telefon trafiği hızlandı. Bu cümlelerle duyuruyu yaptım.

Dik durmaya ve yapılması gerekenleri yapmaya çalıştık.

Bugün (Cuma) namazını müteakip Ankara da defin edilecektir.

Evet, rahmetli Ahmet ağabeyimiz dürüst, çalışkan bulunduğu her ortamda insanlara hizmet etmeği severek yapmaya çalışan bir yapıdaydı.

Yerini doldurmak mümkün değildir.

Allah rahmet etsin.

Mekanı cennet ruhu şad olsun.