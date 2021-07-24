İmtihan Denilince…

Özellikle din söz konusu olduğunda karşımıza çıkan önemli kavramlardan biridir “imtihan”.

Önemlidir, zira nasıl algılandığına bağlı olarak insanın hayatını şekillendirir.

Öyle ki, kimden geldiğine, neyin sebep olduğuna, nasıl karşılamamız gerektiğine dair yaklaşımımız, imtihanın hayatımıza ne getireceğini ya da hayatımızdan ne götüreceğini belirler.

Mesela, “Allah verdi, çekeceğiz” diyenler olabilir.

Buna bağlı olarak sabretmeyi sadece tahammül etmek olarak algılayıp imtihana vesile olan sıkıntının giderilmesine çalışmak yerine, ne kadar çok tahammül edersek o kadar sabretmiş, dolayısıyla o kadar sevaba girmiş olabileceğimizi düşünenler bulunabilir.

Hatta bilhassa toplumsal huzursuzluğun ve isyanın önüne geçmek için, bunu dinin bakışı olarak tavsiye edenler de çıkabilir.

Nitekim çıkmıştır ve çıkmaktadır.

Ve bu bakış açısının, sıkıntı ve hataların devam etmesi, zulmün kökleşmesi ve kurumsallaşması çerçevesinde hayatımızdan götürdüklerine geçmişten günümüze çokça şahit olduk.

Hala oluyoruz.

Ancak bu bakış açısının, bizzat din tarafından kabul gördüğünü söylemek mümkün değildir.

Zira din bir taraftan korku ve açlıkla, mallarımız, canlarımız ve evlatlarımızla imtihan edileceğimizi ifade ederken (Bakara, 155-157; Al-i İmran 186; Enfâl 28) diğer taraftan başımıza gelen her musibetin ellerimizle işlediklerimizden dolayı olduğunu vurgulamaktadır.

Yani başımıza gelen sıkıntıların ya gerçekleşmesinde ya da giderilmesinde, veya her ikisinde de bizim payımızın söz konusuolduğunu belirtmektedir.

Dolayısıyla imtihan, dilimizle ve elimizle düzeltebileceğimiz sıkıntılar için çabalamadan beklemek ve adeta acı yarıştırarak ödül ummak demek değildir.

Peki, imtihan nedir?

İmtihan esasında bir eğitimdir.

En azından,din bağlamında ben öyle anlıyorum.

Zira her imtihan, imtihana sebep olan sıkıntı çerçevesinde insanı ve toplumu eğitme ve geliştirme potansiyeline sahiptir.

Nasıl mı?

İmtihana sebep olan sıkıntıyı tespit etmek ve çözüm yolları bulmak açısından zihnimizi geliştirme imkanı verir.

Sıkıntının çözümü için gereken adımları atmak doğrultusunda gücümüzü ve irademizi geliştirme imkanı verir.

İster bireysel ister toplumsal olsun, sıkıntının çözümü için destek alma ve verme esnasında sosyal ilişkilerimizi ve sosyal bağlarımızı kuvvetlendirme imkanı tanır.

Aynı zamanda sorumluluk duygumuzu geliştirir.

Çözüm için çabalarken netice alamadığımız ya da zorlandığımız durumlara karşı sabrımızı ve dolayısıyla manevi kuvvetimizi arttırma imkanı sunar.

Nihayetinde hem kendi gücümüzün hem de elimizdeki imkanların farkına varmamızı ve kıymetini bilmemizi sağlar.

Ve bunu hem bireysel hem de toplumsal açıdan gerçekleştirir.

Eğitimin en temel amaçlarından biri de bu değil midir?

İşte bu nedenle nasıl baktığınıza göre hayatınızı şekillendiren bir kavramdır imtihan.

Ve sizi nasıl etkileyeceği de büyük oranda size bağlıdır.

Ya esiri olur, sızlanır ve onu sırtınızda taşırsınız…

Ya da tüm gücünüzü kullanarak kendinize gelişim alanları açar, bu arada da sorunu çözmeye çalışırsınız…

Ve alacağınız tavra bağlı olarak da imtihanınızı hem bu dünyada hem de öbür tarafta vermiş olursunuz…

Kısacası, imtihan atalet için bir mazeret değil, gelişim için bir hareket alanıdır.

Bunun kararı ise bize bağlıdır…