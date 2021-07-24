Semizotu yetiştirilmesi

Saygıdeğer Okuyucularım;

Memleketimizde yabanisi yetiştiği gibi kültür çeşitleri de yetiştirilmektedir. Semizotu, bir yıllık bir bitkidir. Yenilen kısmı küçük, yuvarlak veyahut oval şekildeki etli yaprakları ile beraber küçük körpe saplarıdır. Çiçekleri sarı, tohumları ise gayet ufak ve siyah renktedir.

Tohumlar çimlenme güçlerini beş altı yıl muhafaza edebilirler.

Semizotu Çeşitleri

1) Adi küçük yapraklı semizotu: Az verimlidir; makbul bir çeşit değildir.

2) Sarı küçük yapraklı semizotu: Bu da lezzetsiz bir çeşittir.

3) Büyük yapraklı frenk semizotu: Bu çok makbul tutulan, verimli aynı zamanda lezzetli, geniş büyük yapraklı bir Avrupa çeşididir.

Semizotu ılık iklimlerde iyi yetişir. Süzek, hafif kumlu - killi topraklarda iyi büyür. Semizotu yetiştirmek için bahçelerde yüz elli santim genişliğinde, üç yüz santim uzunluğunda tavalar hazırlanır. Çatal veya kürek bellerle toprak yirmi santim derinliğinde bellenir. Bu tavaların içerisine kaplama olarak eski çürüntü veya komposto yaymak çok faydalıdır. İlkbahar için Şubat - Mart, Sonbahar veya Kış için Ağustos veya Eylül aylarında serpme olarak semizotu tohumları ekilir. Tohumlar bir tırmıkla kapatılır.

Çok ufak tohumların toprakla temasını temin için arkasından bir tahta veya tokmakla bastırılması lazımdır. Ekim’den sonra ince delikli bir süzgeçle yumuşak şekilde parseller sulanmalıdır.

Onbeş gün sonra tohumlar çimlenip toprağın yüzüne çıkmaya başlarlar. Semizotlarının büyümeleri esnasında hava kurak devam ediyorsa sulanmasına dikkat edilmeli ve birkaç defada tavalar içerisinde yetişen yabani otlar temizlenmelidir. Ekimden atmış, yetmiş, gün sonra semizotlarının hasadı başlar.

Tohum Alınması

Semizotlarından tohum alabilmek için bir kaç tane tava tohumluğa ayrılır. Haziran ve Temmuz aylarında boylanan semizotları sarı sarı çiçek açarlar. Tohumlar, kapsüller içinde meydana gelirler. Tohumlar vaktinde toplanmayacak olursa kapsüller açılıp tohumlar dökülürler.Ertesi sene orada tekrar semizotları çıkar. Bu sebepten bahçelerde semizotu yetiştirilmek istenildiği takdirde, aynı parseli bir kaç sene üst üste semizotuna ayırmak münasip olur. Semizotunun önemli bir hastalık ve zararlısı yoktur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe