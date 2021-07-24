Şu motorlu kurye konusuna eğilmek lazım

Eskiden belli başlı FastFood firmalarının ve birkaç kebapçının dışında evlere yemek servisi yapan yoktu. Ancak günümüz teknolojisi ve pandeminin getirdiği olumsuz koşulların ardından artık hemen her işyeri evlere servis yapıyor.

Çiğ köftecisinden pastanesine hatta semt marketlerine kadar pek çok işyeri motorlu kurye kullanıyor.

Bu da motorlu kuryelerin artmasına neden oluyor. Bazı zamanlar Çin sokaklarını aratmayacak kadar çok motosikletli görebiliyoruz.

Buraya kadar pek bir sıkıntı yok ancak kurye olarak çalıştırılan kişilerin kim olduğu, kaç yaşında olduğu, ehliyeti olup olmadığı gibi önemli detaylar atlanıyor.

Çoğu zaman kask takmayan kuryelere rastlıyoruz, ya da motosiklet kullanırken bir eliyle de cep telefonundaki navigasyona bakmaya çalışan kuryeler görüyoruz. Aşırı hız yapan, tehlikeli şekilde motosiklet kullanan, birbirleriyle yarışan kuryeler…

Kanları kaynayan genç yaştaki motorlu kuryeler, genel itibariyle bulundukları çevreye de ciddi rahatsızlıklar veriyor.

Motorlu kurye sorununun çözülebilmesindeki ilk nokta personel alımından geçiyor. İşyerleri, bu tür personelleri alırken yaşına, ehliyetine ve kurallara uyma alışkanlığına dikkat etmeli. İkinci aşamada da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü motorlu kuryeler üzerinde uygulama yapmalı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde, yasaktan muaf tutulan genç kuryeler, o dönemin cesaretiyle polisten de korkmaz bir hale geldiler.

Hem o kuryelerin hayatı hem de vatandaşın huzuru için motosikletli kuryeler konusuna eğilmek gerekiyor.

6 yıldır asfalt bekliyorlar

Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Çağdaş Caddesi’nde bulunan SuparkExcl Sitesi sakinleri, yeni evlerine taşındıklarından beri, belediyelerle asfalt mücadelesi verdiklerini söyleyerekbölgede asfaltlanmayan tek yolun kendi binalarının etrafı olduğunu belirttiler. Konuyu CİMER’e kadar götüren site sakinlerinden İsmail Ertürk, yaşadıkları sorunu şu şekilde özetliyor:“Altı yıldır defalarca Başiskele Belediyesi Fen İşleri ile iletişime geçmemize rağmen oturduğum lüks villanın bulunduğu sitenin önüne ve etrafına yol yapılmıyor. Yağmur yağdığında çocuklarımızla markete her gidişimizde perişan oluyoruz üstümüz başımız çamur oluyor, kapımızın önündeki araçları toz nedeniyle her gün yıkamak zorunda kalıyoruz. Yolun tozu pencerelerimizden evlerimize de giriyor ve sağlığımızı tehdit ediyor. Daha önce yetkililer yer görmeye de geldi, dilekçelerimizi de verdik ancak altı yıldır evlerimiz inşa edildiğinden beri bir türlü yol yapılmıyor. Tek çareyi sosyal medya ile duyurarak çözmeye çalışıyoruz,bu bölgede yapılmayan tek yol bizimki.”

ÖTV indirimi bekleniyor

Otomotiv sektörü son 18 ayda farklı bir boyuta taşındı. 18 ay önce 70-80 bin TL’ye sıfır otomobil alınabiliyorken şimdi aynı model otomobili, 160-180 bin TL civarında satın alabiliyorsunuz. Sıfır kilometre araçta yaşanan fiyat artışı ikinci elde de yaşanıyor. Herkes otomobiline yüksek fiyat istiyor ama çoğu aracını satamıyor.

Piyasaların eski rayiç değerine gelmesi ve piyasanın hareketlenmesi için alınabilecek en etkili önlem ise ÖTV indirimi. Son dönemde herkesin ağzında ÖTV indirimi var. Ancak hükümet ÖTV indirimiyle ilgili net bir tavır sergilemedi. ÖTV söylentilerinin çıkması piyasayı da beklemeye aldığı için sektörde yaprak kıpırdamıyor.

3’te 3 olsun

Kocaelililer için 2021 yılının en keyif veren olayı kuşkusuz Kocaelispor’umuzun 1. Lig’e çıkması olmuştu. Yeşil siyahlı ekip bu mutluluğu geride bıraktığımız iki hazırlık maçında sürdürmeyi başardı. İlk olarak Süper Lig temsilcisi Antalyaspor’u 1-0 ardından yine Süper Lig temsilcisi Çaykur Rize’yi 3-2 yenen Kocaelispor, pazartesi günü de İstanbulspor ile Bolu’da karşılaşacak. Kocaeli ekibinden bu maçta da başarı bekliyoruz. Başkan Engin Koyun ve ekibine güveniyoruz. 13 Ağustos’ta başlayacak lig öncesi moral depolayan takımımıza, İstanbulspor maçında da başarılar diliyorum.

Kirazlıyalı sahillerinden midye toplanıyormuş

Çok da temiz sayılmayan ve kanalizasyonlara da yakın bir bölgede, üstüne üstlük yasak olmasına rağmen midye toplanıyormuş. Kirazlıyalı sakinleri tarafından fark edilen durum polis ekiplerine de bildirilmiş. Kirazlıyalı sahillerinden bir grup genç tarafından toplanıp kırmızı çuvallara konularak satışa hazırlanan midyeler, ciddi sağlık sorunları açabiliyor. Polis bu tür olaylara tanık olanların ihbarda bulunmasını istiyor.

Bu yılki sivrisinek ısırıkları fena

Yaz öncesi yapılan ilaçlamalara rağmen bu yıl sivrisinek sıkıntısı hat safhada. Sivrisineklerin ısırdıkları yerler önce kabarıyor, kaşıdıkça da kanıyor. Farklı bir tür olduğu tahmin edilen sivrisineklerle mücadele sadece cadde ve sokaklarda değil, evlerde ve balkonlarda da sürdürülüyor. Su birikintilerinde yaşayan sivrisineklerin daha fazla ürememesi için önlemler alınıyor. Bu da yeterli gelmeyince yatmadan önce ya ev ilaçlanıyor ya da sivrisinek kovucu tabletler kullanılıyor. Vatandaş ise gün içinde cadde ve sokak ilaçlamalarının artırılmasını istiyor.

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