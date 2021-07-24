Bu hafta köşemde,bir misafirim var;

Karamürsel Anadolu Lisesi Almanca öğretmeni Burçak Mazlumcu Karagöz…

Burçak öğretmen sokak hayvanlarını (canlıları) çok seven ve onları koruma konusunda çok hassas biri.

Kendisi bayram tatili için arkadaşı Nuray öğretmene,Karamürsel’den kalkıp Geyikli’ye gitmiş.

Geyikli hani şu meşhur Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın “EYVAH…EYVAH…” filminin çekildiği Çanakkale’nin şiirin ilçesi.

Kocaeli ve Karamürsel’de sokak hayvanları konusunda çalmadık kapı bırakmayan Burçak öğretmen tatil için gittiği Geyikli’den bana bir mesaj ve beraberinde 4 görüntü attı.

Buyurun bu hafta bu köşe’nin konuğu Burçak öğretmenin mesajını okuyun;

“Geyikli’de sokak hayvanlarına Eyvah…Eyvah !..

Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın başrol oynadığı geniş bir kesimin severek izlediği ‘EYVAH…EYVAH’ filminin çekildiği Geyikli’deki sokak hayvanlarının hali içler acısı.

Yaz tatili için geldiğimiz Geyikli’de dolaştıkça hayvanların haline içiniz sızlar.Büyük bir çoğunluğu açlıktan bir deri bir kemik kalmış. Mama ve su vermeye çalıştığım kedi ve köpekler,kötü bir muamele görmüş gibi son derece ürkekler.Sokaklarda çok nadir su kabı gördük.Hatta maalesef besleme yaptığımız bazı sokaklarda insanların ters tepkilerine ve rahatsızlandıklarına şahit olduk.

Eyvah Eyvah filminde şirin bir Ege kasabası ve en az o kadar sevimli Geyikli halkı görmüştük.Herkesin geçim derdinde olduğunun belki Geyikli halkının birçoğunun sokak hayvanlarına mama verecek ekonomik gücünün olmadığının farkındayız.Fakat Allah’ın bu gariban dilsiz mahluklarından esirgemek hangi vicdana sığar?

Hayvanlara şefkatli davranman ayet ve hadislerle desteklendiği bir dinimiz varkenbu hayvanların bu derece sefil durumda olmasını anlayamadım.

Geyikli’de sadece iki köpek aşılı ve kısırlaştırılmış olduğunu gösteren küpe vardı.Geyikli Belediyesi’nin bu hayvanları besleyecek kısırlaştıracak hiç mi bütçesi yok?

Bu ilçede yaşayan veterinerler hiç mi sorumluluk alamaz?

Geyikli halkı bir kap su,bir miktarhaşlanmış makarna da mı veremez bu canlara?

Buradan buruk,onlar adına endişeli ayrılacağım.

Bu paylaşımdan sonra bir şeylerin olumlu yönde değişeceğine inanarak birkaç fotoğraf paylaşmak istiyorum.

Lütfen siz de paylaşarak bu canların sesi olun…

Bu mesajı ve resimleri Geyikli Belediye Başkanı dostum,hayvansever(Kendisi DEVE besliyor) sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun isteği üzerine kendisine gönderdim.

Başkan konuyla yakından ilgilendi ve Karamürselli öğretmen Burçak hanımla görüşeceğini söyledi.

Umarım,Burçak öğretmenin dediği gibi bu paylaşımdan sonra Geyikli’de sokak hayvanları gerekli ilgi ve yardımları görürler,yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam ederler.