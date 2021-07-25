Bana vuran o elleri alkışlatacağım…

Kocaelispor’un efsane kadrosunda saman alevi gibi parlayıp bir anda sönen Kartallı genç Ergun Kula’nın öyküsü de ilginçtir… Kocaelispor’a gelişi başlı başına komedi ve acı dolu bir dramdır…

-DEVRE ARASINDA YUMRUKLADILAR-

1989 Yılı…

O zamanki adıyla 2.Lig, şimdiki adıyla 1.Lig’deyiz…

Kartalspor ile İsmetpaşa’da karşılaşıyoruz…

Takım adım adım 3.Lig’e düşmek üzere… (Şimdiki 2.Lig)…

Kartalspor ile oynadığımız maç adeta kurtuluş maçı…

Maçın 43.dakikasında, orta sahayı geçer geçmez sol çaprazdan Ergun Kula isimli bir genç bombayı patlatıyor…

Aydın Artanlar mükemmel bir refleksle, ama zar zor, son anda topu kornere çeliyor…

Yüreğimiz ağzımıza geliyor…

Yenilirsek ligde kalmamız çok çok zor olacak…

Devreyi 0-0 berabere bitiriyoruz…

2 puanlı sistemde, bir puan almamız şart…

Ama yenilirsek…

Eyvah ki ne eyvah…

-KORİDORDA NELER OLDU?-

Koridorun kale arkasında, yer altında olduğu günler…

Herkes heyecanla soyunma odasına koşuyor…

Ama bir anda karışıklık yaşanıyor…

Kartallı bazı futbolcular tartaklanıyor…

Bunlar içerisinde, ilk yarının sondan ikinci dakikasında o bombayı patlatan Ergun Kula da var…

Kendisini İstanbul amatör şampiyonu THY’deyken de izlemiştim…

İyi biliyorum…

İstanbul’un gol kralı…

Süper bir oyuncu…

Devre arasında ne mi olmuş ?..

Bunu tam 4 ay sonra, transferlerde öğreniyoruz…

-TAŞKAFA OLAY ÇIKARMIŞ-

Sezon bitiyor ve Kocaelispor, Kasımpaşa deplasmanında zar zor 3.Lig’de kalıyor…

Alaattin’in 90+7’de attığı golle…

Hakem Arman Toroğlu kıyağıyla…

Sonra yeniden bir yapılanmaya gidiliyor…

Yeni genç transferler yapılıyor…

Teknik direktörlüğe ise Adnan Dinçer geliyor…

1990 yılının sezon öncesi transferler içerisinde bir de kimi görelim?

Ergun Kula…

Kartal’dan alıyoruz…

Bir de Rizeli Erol Usta…

Beraber geliyorlar…

Kulübün Fevziye Parkı içerisindeki binasında imza töreni düzenleniyor…

Sefa Sirmen belediye ve kulüp başkanı olmak üzere…

Ergun ile röportaj yapıyorum:

-Neler hissediyorsun Ergun?..

-Yaz ağabey, bana buradaki maçın devre arasında, koridorda yumruk atan elleri alkışlatacağım…

Bahsettiği kişi Taşkafa Mehmet (Baçlı) ve taraftarlar…

Gerçekten de o sezon müthiş oynuyoruz, ama kaza yapmış olan Samsunspor karşısında ezdiriliyoruz, şampiyonluk bir sonraki seneye kalıyor…

Erman Toroğlu bizi Kasımpaşa’da ligde bırakırken, Samsun maçında da 1.Lig’e çıkmamızı resmen engelliyor…

Gazetelerde, Toroğlu’nun Ankara’daki hal komisyoncusu dükkanının telefonları yayınlanıyor ve hakaretin bini bir para…

Ergun Kula o sezon gol atamıyor…

Bir sene sonra, 3 gol atıyor, şampiyon oluyoruz ve Saffet’in gölgesinde de kalsa, herkesi mest ediyor…

1992/93 sezonunda şampiyonluk geliyor, Süper Lig’e yükseliyoruz…

Güvenç Kurtar’ın adeta yeni baştan yarattığı Ergun tam 18 gole imza atıyor ve gol krallığında Saffet’in ardından ikinci sırayı alıyor…

1993-94 sezonunda 9 maç oynayabilen Ergun, sakatlığı nedeniyle formdan düşüyor…

1994-95 sezonunda 10 gol atıyor, 1995-96 sezonunda 3 golde kalınca, Kocaelispor’dan ayrılıyor, Ankaragücü takımına gidiyor…

Ve onun o sözleri tarihe yazılıyor:

Bana yumruk atan elleri alkışlatacağım…

Onu hiç unutmadık ve unutmayacağız da…

MÜJDAT AFŞİN ANKARAGÜCÜ’NE GÖTÜRDÜ ERGUN İTİRAF ETTİ: HİÇBİRİMİZ, KOCAELİSPOR’DAKİ O ATMOSFERİMİZİ BİR DAHA BULAMADIK…

Güvenç Kurtar ve Müjdat Afşin takımdan ayrılmış…

Kocaelispor’un parlak yılları geride kalmak üzere…

Sirmen’in, Saftig hatası nedeniyle dağılmalar başlamış…

Ve Saffet ile beraber Ergun da gidiyor…

Nereye mi ?..

Müjdat Afşin’in yardımcı antrenör olduğu Ankaragücü’ne…

Orada başarılı olamıyor…

1996/97 sezonunda Süper Lig’de 12, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maçta forma giyen Ergun, toplam 3 golle, kısır bir sezonu geride bırakıyor…

97 sezonunda da 2 gol atıp, Başkent’ten ayrılıyor…

Sonun başlangıcı yaşanıyor…

Ergun Kula, 1998-99 sezonunda sakatlıklardan yakasını kurtaramayınca, İstanbul Başakşehirspor’da futbol bırakıyor. Son sezonunda 19 maçta 6 gol atabiliyor…

Sonra itiraf ediyor:

Kocaelispor’daki o yılki atmosferimizi bir daha hiç birimiz bulamadık…

ERGUN KULA KİMDİR?

KİŞİSEL BİLGİLERİ:

Tam adı: İbrahim Ergun Kula

Doğum tarihi: 31 Ocak 1968 (53 yaşında)

Doğum yeri: İstanbul, Kartal

Mevkii : Forvet

PROFESYONEL KARİYERİ*:

Yıllar Takım Maç (Gol)

1990-1996 Kocaelispor 91 (33)

1996-1998 Ankaragücü 32 (2)

1998-2000 İ.Başakşehir 19 (6)

* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.

YARIN: SİRMEN İLE KALKANDELEN İTO’NUN MERDİVENLERİNDE KONUŞURKEN, SİRMEN NELER RİCA ETTİ, İSMAİL KALKANDELEN NEDEN ÇEKİP GİTTİ… OLAYIN TEK ŞAHİDİ OLARAK YAZIYORUM…