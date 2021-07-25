Uluslar arası siyasette temel tercih; ULUSAL ÇIKAR ya da KÜRESEL KÖLELİK!

Uluslar arası siyasette temel amaç; “Ulusal Çıkar”dır.

Uluslar arası siyasette, “güç dengeleri” dikkate alınmalıdır.

Ekonomik, bilimsel, teknolojik ve kültürel üstünlüğü olan bir ülke, uluslar arası siyasette egemendir.

Dış borç yükü altında ezilen, sürekli borç peşinde koşan ve bu nedenle “yüksek faizle borçlanan”, üretim teknolojisi geri kalmış, dış ticaret açığı veren, işsizlik sorunu yüksek, halkının büyük çoğunluğu geçim sıkıntısı çeken bir ülkenin uluslar arası siyasette “egemen bir güç” olması olanaksızdır!

Uluslar arası siyasette başarının yolu, “ULUSAL GÜÇ” olmaktan geçer!

İşte, bu temel değerler üzerinden Türkiye’nin uluslar arası siyaset çizgisini net olarak görmemiz gerek.

Mustafa Kemal Atatürk, ulusal ve uluslar arası siyasette temel ilkeyi “Yurtta Barış, Dünyada Barış” olarak belirlemiş.

Hem ulusal onurunuzu koruyacak hem de sahip olduğunuz güce göre uluslar arası siyaset çizginizi belirleyeceksiniz.

Gücünüzü aşan, “ideolojik saplantılarınız” uğruna küresel efendilerle aynı çuvala girmeyecek, özellikle komşu ülkelerle BARIŞ içinde yaşamayı temel değer olarak göreceksiniz.

Türkiye, ilk kez 1950 sonrası, Kore Savaşı’na asker göndererek, ABD Emperyalizminin “ucuz askeri gücü” olma rolünü üstlendi!

1955’te Fransız sömürgeciliğine karşı “ulusal kurtuluş mücadelesi” veren CEZAYİR’in değil, emperyalist Fransa’nın yanında yer aldı!

Bu nedenle, Arap-İslam dünyasının güvenini yitirdi!

Ülkemiz ABD askeri üsleri ve güçleriyle donatıldı!

1963’te Kıbrıs’ta Türklere karşı başlatılan insanlık dışı katliam karşısında, diplomatik ilişkiler sonuç vermeyince, “Garantör Devlet” olma hakkımızı kullanmak ve bu vahşete askeri müdahalede bulunmak istedik, ABD Başkanı Johnson’un mektubu karşımıza dikildi! Çünkü, üç ordumuzu da NATO emrine vermiştik!

1974’teki Barış Harekatı nedeniyle ABD’nin “AMBARGOSU” ile tokatlandık!

Son 20 yıl içinde ise;

· ABD’nin Irak saldırısına göz yumduk, destek verdik! Güney sınırımızda bir “yapay devlet” oluşumuna tepkisiz kaldık, hatta “dost” diye üst düzeyde ağırladık, memur maaşlarını ödedik!

· ABD’nin Irak’a Türkiye üzerinden saldırısı ve topraklarımızda yeni askeri güçler konuşlandırmasını içeren “1 Mart Tezkeresi” Meclis’ten geçmediği için, ABD emperyalizmi ve işbirlikçilerinin Türk Ordusu ve aydınlar üzerindeki KUMPAS eylemine kurbanlar verdik.

· Ortadoğu’nun haritasını değiştirmenin bir adımı olan SURİYE iç savaşında ABD yanında taraf olduk! Maddi ve manevi ağır bedeller ödedik! Şimdi, Suriye’de ABD’nin maddi-manevi desteklediği, eğitip donattığı PYD güçleri palazlanıyor!

· ABD ambargosuna karşı bize tek dost desteği veren KADDAFİ’yi katleden NATO’ya “Lojistik Destek” verdik!

Dün, “dost” sandığımız hemen tüm Ortadoğu ülkeleri bugün, ABD emperyalizminin “zincirsiz köleleri” olarak karşımızda!

Ve son olarak;

ABD Başkanı’nın “Soykırım”ı tanıyan açıklamasına karşı tek kelime tepki gösteremedik, NATO zirvesinde bu konu üzerine konuşamadık!

Üstelik, fokur fokur kaynayan, ABD emperyalizminin yıllardır savaş ve yoksulluk tuzağına düşürdüğü Afganistan’da,“TALİBAN”adım adım güçlenip yayılırken, ABD askerleri kaçıp giderken, havaalanını koruma kollama görevini Türk askerlerine yükleme tuzağına düşürülmek isteniyoruz! Taliban ise tehdit ediyor; “İŞGALCİ SAYARIZ” diyor!

Yoksa, ABD çıkarları uğruna başka bir ülkede yeni kurbanlar mı vereceğiz?

Sözün özü,önümüzde temel bir tercih var;

Ulusal çıkarlarımızı mı koruyacak, yoksa küresel düzenin kölesi mi olacağız?