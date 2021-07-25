Lunapark hınca hınç dolu iken…

Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan lunapark her gün tıkabasa doluyor. Genç, yaşlı, çocuk demeden lunaparka akın eden vatandaşlar, koronaya inat dipdibe ve maskesiz bir şekilde zaman geçiriyor.

Lunaparka tek giriş var. Bir girişte de elinde ateş ölçerler bulunan güvenlik görevlileri. Öylesine ateş ölçümü yapılıyor. O da herkese değil. Denk gelenlerin ateşi ölçülüyor.

HES kodu ise hak getire. Zaten o kalabalıkta HES kodu alabilmek imkânsız gibi…

Gerçi AVM kapılarında uzun HES sorgulama kuyruklarına tanık oluyoruz. Bu lunaparkta da uygulanabilir. Zaten lunapark içindeki tüm oyun aletleri önünde uzun kuyruklar bulunuyor. En az 30 dakika kuyrukta kalmadan oyun aletlerine binemiyorsunuz. O kuyruğa giren HES sorgulamasındaki kuyruğa da seve seve girmeli.

Lunapark içerisinde maskeden, mesafeden eser yok. 1,5 yıldır evine kapanmış olan vatandaşlar ise koronaya aldırmadan günün tadını çıkarmanın peşinde. Vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde, “Bana bir şey olmaz” zihniyetiyle o kalabalığa giren herkes büyük risk altında.

O kadar kalabalık ki lunapark içerisinde mesafenin korunmasına imkan yok ama en azından insanlar maskelerini taksa ve lunapark alanında sigara içmese bir nebze de olsa korunma sağlanmış olurdu.

Lunaparktaki güvenlik görevlileri, maske kontrolleri yaparak Covid ile mücadeleye destek olabilirler.

Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim, lunapark içerisinde Türk vatandaşlar kadar yabancı uyruklu vatandaşlar da bulunuyor. Grup halinde maskesiz ve mesafesiz şekilde, lunaparkın hemen her yerinde yabancı vatandaşlara rastlayabiliyorsunuz.

Ve bu yabancı vatandaşlara laf anlatmak imkansız. Uyardığınız zaman Türkçe bilmiyorlar, bir şey isteyecekleri zaman çatır çatır konuşuyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin…

Sosyal belediyeciliğe bir örnek daha

On bin öğrenciye tablet dağıtımı yapan, eline geçen her fırsatta ve Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımı yapan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir,bu defa da işadamlarına aracı olarak ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yaptı.

Hayırsever işadamları ve Dilovası’nda bulunan sanayicilerimiz tarafından bağışlanan 5.600 kg kurban etini bayram süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediye eli ile ulaştıran Şayir, sosyal belediyecilik anlayışını yeni bir örnek gösterdi. Allah yardımsever iş insanlarının ve Hamza Şayir’in niyetini kabul etsin…

İzmit Tiyatro günleri başlıyor

Pandemi sebebiyle zor bir süreçten geçen yerel tiyatro ekipleri sahnelere dönüyor, İzmit'in özlediği tiyatro günleri bugün başlıyor. 8 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek olan tiyatro günlerinde her yaşa hitap eden oyunlar sergilenecek.

Tiyatro günlerinin programı ise şöyle;

KOMEDYA

26 Temmuz Pazartesi 20.00 Alternaif Tiyatro Sahnesi

MÜZİKLİ ÇOCUK MASALLARI

27 Temmuz Salı 20.00 Yahyakaptan Amfi Tiyatro

TİYATRO SPORU

28 Temmuz Çarşamba 20.30 Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi

MÜZİKLİ ÇOCUK MASALLARI

30 Temmuz Cuma 20.30 Yahyakaptan Amfi Tiyatro

ALİCE HARİKALAR DİYARI

31 Temmuz Cumartesi 18.00 Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro

KOMEDYA

2 Ağustos Pazartesi 20.00 Alternaif Tiyatro Sahnesi

LONGPLAY / DOĞAÇLAMA

4 Ağustos Çarşamba 20.30 Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi

ALİCE HARİKALAR DİYARI

6 Ağustos Cuma 18.00 Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

7 Ağustos Cumartesi 18.00 Yahyakaptan Amfi Tiyatro

UYANMA

7 Ağustos Cumartesi 20.00 Alternaif Tiyatro Sahnesi

KAPANIŞ PROGRAMI

8 Ağustos Pazar 20.00 Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro

Her yer “Yeşil-Siyah”

Hayali bu yıl gerçek olan Kocaelispor, yıllar sonra 1. Lig’e çıktı. Hazırlık maçlarını sürdüren Kocaelispor’da yaklaşan lig heyecanı var. Taraftarda ise heyecan iki katı daha fazla… Şehrin hemen her merdivenleri yeşil siyah olarak boyanmaya başladı. Gençler ve Kocaelispor tutkunları bu furyaya katılarak renksiz duvarları ve merdivenleri, Kocaelispor renkleriyle süslüyor. İl merkezinde başlayan bu gelenek ilçelere doğru ilerliyor.

Vatandaş ihbar etti, belediye hemen harekete geçti

Hereke Kalesi’ne çekilen bayrağın yıpranmış olduğunu fark eden vatandaşlar konuyu belediye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan belediye zabıtası ise hemen harekete geçerek Hereke Kalesi’nde çekilmiş olan bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Plajları çöplüğe çevirenler…

Hava sıcaklığının artması ile birlikte Kandıra sahilleri dolmaya başladı. Vatandaşlar özellikle hafta sonu sahillere akın ediyor. Ancak her yaz olduğu gibi bu yaz döneminde de Kandıra sahilleri umursamaz kişiler tarafından kirletiliyor. Çuval çuval çöplerin toplandığı sahiller adeta çöplüğe dönüyor. Tatilcilerin çöpünü temizlemek ise yerel yönetimlere kalıyor.

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