Bence, İbrahim Karaosmanoğlu “Etik Kurulu”na en isabetli aday

Araya bayram, o bu girdi, yazmam gecikti.

İşte bugün yazıyorum.

Eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, geçenlerde “Kamu Görevlileri Etik Kurulu”naatandı.

Bence, son derece isabetli bir karar.

Neden isabetli bir bir yazacağım, ama ondan önce iki şaşkınlığımı dile getirmek istiyorum.

Birinci şaşkınlığım…

Etik, Yunanca “ethos” sözcüğünden türeme bir terim.

“Ahlak” demek.

“Doğru davranış” demek.

“Karakter” demek.

Biz bunları kullanmıyoruz, Yunanca temelli terimi tercih ediyoruz.

İkinci şaşkınlığım…

Ben bu “Etik Kurulu”nu yeni sanıyordum.

Meğer 17 yıldır varmış.

8 Haziran 2004’te 5176 sayılı kanunla kurulmuş.

İyi de 17 yılda ne yapmış bu kurul?

Türkiye’nin hangi “etik sorunu”nu çözmüş?

Talan, eşitsizlik, adam kayırma, rüşvet, devleti soyma, kamu malını çalma, ihale yolsuzluğu, hısım akraba zengin etme, ayrımcılık, her türlü ahlak çöküntüsü devam ediyor mu?

Ediyor…

Azalma var mı?

Aksine, katlanarak artıyor.

Eee, tamam da, “Etik Kurulu” 17 yılda ne yapmış?

Talan, 17 yıl önce ne kadarmış, bugün ne kadar?

Adam kayırma, 17 yıl önce ne durumdaymış, bugün ne durumda?

Bu kurulların hepsi hikâye!

Var mı, var.

Var da ne işe yarıyor?

Ama ben İbrahim Karaosmanoğlu’ndan ümitliyim

Bugüne kadar böyle gelmiş, ama böyle gitmez.

İbrahim Karaosmanoğlu, “etik konularda” çok hassastır.

Hiç kimsede olmayan engin “etik deneyimi” sahibidir.

“Etik davranış ilkeleri”ni ezbere bilir.

Bundan böyle “Etik Kurul”un işi savsaklamasına izin vermez.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu; bir kamu görevlisinin, saydam, tarafsız, dürüst olup olmadığını ve de kamu yararını gözetip gözetmediğini hemen anlar.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu; bir kamu görevlisinin, vatandaşa siyasi düşüncesine ve dini inancına göre hizmet edip etmediğini, vatandaşları iktidardan yana olan ve olmayan diye ayırıp ayırmadığını, hemen fark eder.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu; bir kamu görevlisinin, üst göreve getirildikten bir süre sonra oturduğu küçük apartman dairesinden geniş bir arazi içindeki malikâneye taşınmasının ne anlama geldiğini iyi bilir.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu; bir kamu görevlisi çocuklarının, babalarının gücünden yararlanarak nasıl “inşaat müteahhitliğine” soyunduğunu, nasıl iş takibi yaptığını, nasıl kısa zamanda lüks villa, lüks otomobil ve lüks yat aldığını hemen görür, “bu değirmenin suyunun nereden geldiğini” hemen bilir.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu;bir kamu görevlisinin, kendisi ve yakınlarına çıkar sağladığını, akraba dost ve hemşeri kayırmacılığı yaptığını hemen anlar.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu; bir kamu görevlisinin, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak nasıl kullandırdığını çok iyi bilir.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu; bir kamu görevlisinin, kendisine yandaşlık ve yalakalık yapan basına, eşitlik ilkesine aykırı olarak nasıl reklam yağdırdığını hemen anlar.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu; bir kamu görevlisinin, evinin yakınına cebinden bir kuruş para harcamadan bir aile büyüğünün adına nasıl cami yaptırabileceğini de çok iyi bilir.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu; bir kamu görevlisinin, görevinin sonunda “kamuoyuna hesap vermeden” nasıl sıvışacağını da iyi bilir.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu; bir kamu görevlisinin, görevi gereği kendisine ulaştırılan müfettiş ve Sayıştay raporlarının nasıl işleme konulmadığını hemen anlar.

Örneğin…

İbrahim Karaosmanoğlu…

Sevgili okurlarım, hangi birini yazayım, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun “kamudaki etik uygulamalar” konusundaki deneyimi o kadar fazla ki, kimse eline su dökemez.

İbrahim Bey, kimin ne yaptığını şipşak anlar.

İşte bu nedenle diyorum ki, İbrahim Karaosmanoğlu’nun “Kamu Görevlileri Etik Kurulu”na atanması çok iyi oldu.

Son derece isabetli bir karar.

Bu kararı alanları kutluyorum.

Bundan sonra talancılar, soyguncular, kayırmacılar, devlet malına el uzatanlar korksunlar…

Bundan sonra çocukları inşaat müteahhitliğine soyunacak, iş takibi yapacak kamu görevlileri korksunlar…

Bundan sonra oturduğu koltuğu çıkarı için kullanacak kamu görevlileri korksunlar…

Bundan sonra güya sevap yapmak için cebinden bir kuruş harcamadan dedesi adına cami yaptıracak kamu görevlileri de korksunlar…

Unutmasınlar, İbrahim Karaosmanoğlu artık “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” üyesi.

Kimse İbrahim Bey’e kül yutturamaz.

İbrahim Bey, etik konularda çok deneyimlidir.

Kimin ne yaptığını hemen anlar.

Anlar, çünkü o yollarda çok yol yürümüştür.

Benden söylemesi…

Talancılar, yalancılar, soyguncular, rüşvetçiler, rantçılar, kamu malına el uzatanlar kendinize zaman kaybetmeden hemen çeki düzen verin!