Bakın bakalım, 109 yılda “devletin yağmalanmasında” bir değişiklik var mı?

Tevfik Fikret (1867-1915), şair ve öğretmen…

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde Servet-i Fünûn topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi.

Türk edebiyatının batılılaşmasında öne çıkan isimlerden biridir.

Hem padişahı hem de İttihat ve Terakki’yi eleştirmekten çekinmeyen Tevfik Fikret, 1912’de yazdığı “Han-ı Yağma” şiiri ile devletin yolsuzluklarını dile getirmişti.

Demek, tam 109 yıl olmuş.

Han-ı Yağma (Yağma Sofrası), yani devletin yağmalanması devam ediyor.

Değişen bir şey yok.

Türk Edebiyatı'nda dönemlere damgasını vurmuş şiirler vardır.

Han-ı Yağma da bu şiirlerden biri.

Bugünkü Türkçeyle birlikte bir kez daha okuyalım, o günkü yağma ile bugünkü yağma arasında fark var mı görelim.

Han-ı Yağma (Yıl-1912)

Bu sofracık efendiler

Halkımızın varı yoğu hayatı

Kan ağlayan can çekişen halkımızın

Bekler sizi efendiler

Önünüzde titrer durur

Ama sakın çekinmeyin

Yiyin yutun, yiyin yutun, yiyin yutun şapur şupur

Yiyin efendiler yiyin

Bu iştah veren sofra sizin

Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin

Çok açsınız efendiler

Suratınızdan bellidir

Yiyin hadi, yiyin hadi, yemezseniz yarın kalır mı kimbilir?

Sizi çağıranlar bu sofraya bakın nasıl böbürlenir

Hakkınız bu savaştınız tamam e tamam dedik

Bu hak eldedir

Yiyin efendiler yiyin

Bu iştah veren sofra sizin

Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin



Hepsi bu nazlı beylerindir

Ne varsa ortalıkta

Soy, sop, onur, düğün, oyun, konak, saray, caka

Hepsi sizin efendiler

Konak da, saray da, gelin de, alay da

Hepsi sizin, hepsi sizin, hem hazır lop kolayca

Yiyin efendiler yiyin

Bu iştah veren sofra sizin

Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin

Büyüklüğün hazmı azıcık zor da olsa ne çıkar

Gösterişin gururu var

Öç almanın sevinci var

Güler yüzünüzden efendiler

Bu sofra keyfe gelir parıldar

Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar

Yiyin efendiler yiyin

Bu iştah veren sofra sizin

Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin

Verir bu fukara memleket nesi var nesi yoksa hepsini

Verir malını, canını, umudunu, umudunu, düşünü

Rahatını, sağlığını

İçinin bütün ateşini

Hadi yuvarlayın

Düşünmeyin haram mıdır helal mi?

Yiyin efendiler yiyin

Bu iştah veren sofra sizin

Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin

Bu harmanın gelir sonu

Kapıştırın giderayak

Yarın sönmüş bakarsınız bugün çıtırdayan ocak

Hazır mideler sağlam

Hazır mideler sıcak

Atıştırın, tıkıştırın kapış kapış, çanak çanak

Yiyin efendiler yiyin

Bu haykıran sofra sizin

Doyuncaya, kusuncaya, patlayıncaya kadar yiyin

Sevgili okurlarım, ne dersiniz?

109 yıl önceki yağma ile bugünkü yağma arasında fark var mı?

Allah, Diyanet’in gözünü doyursun

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 yılı bütçesi 12 milyar 977 milyon lira.

Yuvarlak, 13 milyar lira…

Böl 83 milyon nüfusa, kişi başı 156 lira.

Dört kişilik bir ailenin Diyanet’e yıllık zorunlu yardımı ne yapar?

624 lira…

Yetmedi, cami önlerinde para toplanır, onlar da Diyanet için harcanır.

Daha 7’nci aydayız, pek çok bakanlığın bütçesinden fazla olan bu para suyunu çekmiş olacak ki, Diyanet İşleri Başkanlığı “ek bütçe” istemiş.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın geçen haftaki tepkisinden öğreniyoruz bunu.

İyi de, sen hem kurum olarak “en fazla bütçeye” sahip ol, hem de “Yetmedi biraz daha” de.

Anadolu’da böylelerine “Allah gözünü doyursun” derler.

12 Eylül ve 15 Temmuz…

12 Eylül 1980’de yaşadığımız“darbe” idi.

Bildiğimiz darbe…

15 Temmuz 2016 ise,“darbe teşebbüsü”ne tanık olduk.

Toplumsal sonuçlarına bakarsak…

12 Eylül 1980’de yönetime el koyan darbecilerin ilan ettikleri sıkıyönetim sadece 3 yıl sürdü, 1983’te seçime gidildi.

Diğerine gelince…

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra AKP OHAL ilan etti ve bu OHAL daha yeni 1 yıl daha uzatıldı.

Yani Türkiye, tekrar uzatılmazsa bir darbe teşebbüsü nedeniyle toplam 6 yıl OHAL baskısı altında yönetilecek.

Bu nasıl iş?

12 Eylül 1980’de “darbe” yaşayan Türkiye, 3 yılda “normale” döndü…

15 Temmuz 2016’da sadece “darbe teşebbüsü” yaşayan Türkiye, 6 yılda “normale” dönemiyor.

Sizce bu işte bir gariplik yok mu?