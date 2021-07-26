Prof. Dr. Salih Topçu’dan gurur veren iddia

KOÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu, ilimizin en önemli hekimlerinden biri. Başarılı teşhis ve tedavileriyle adını sıkça duyduğumuz Topçu, “Ülkemizde Akciğer Kanser tanı ve tedavisi en gelişmiş ülkeler kadar yetkinlikte yapılmaktadır” diyerek önemli bir açıklamada bulundu.

Topçu, “Kocaeli Tıp Fakültesi özelinde konuşmam gerekirse; Ameliyat öncesi tanı koyma oranımız ile dünyada bizle yarışacak ikinci bir merkez yok.

Çünkü BRONKOSKOPİ ile tanı konamayan tüm olgularımızın tamamına Girişimsel Radyoloji Teknikleri (Bilgisayarlı Tomografi eşliğinde İğne Biopsisi) ile tanı konulmaktadır.

Çok güçlü bir ekip!...

Bu, bilinçli cerrahi yapmak...

Gereksiz cerrahi yapmamak anlamına gelir.

Ya da işi şansa bırakmamak… (EksploratrisTorakotomi yapmamak)

Cerrah olduğum için işin tanı ve cerrahi tedavisinden bahsetme ile yetineyim. Kemoterapi, İmmünoterapi ve Radyoterapi’deki gelişmişliğimizi anlatmak densizliğinden sakınırım. Ancak onları yakından bilmem, onlara güvenimizi pekiştirdiğini söyleyebilirim. Kısacası ülkemizde ve çalıştığım Kocaeli Tıp Fakültesi’nde Akciğer Kanseri tanı ve tedavisinde eksiğimiz yok, fazlalıklarımız var. Duyuyorum ki yurt dışında tedavi aramasında olanlar var. Yanlıştalar...” diyerek Kocaeli Tıp Fakültesi’nin bu konuda ne kadar iddialı olduğunu anlattı.

Kandıra sahillerinde gece yosun temizliği yapılıyor

Son bir haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman denize girme yasaklarının uygulandığı Kandıra sahillerinde, dalganın getirdiği yosunlar belediye ekiplerince temizleniyor. Kandıra Belediyesi ekiplerinde ilçenin Karadeniz’e kıyısı olan bölgelerinde yapılan gece temizliğiyle, plajlardaki yosunlar temizlendi. Hem kötü kokunun önüne geçildi hem de vatandaşlara daha temiz bir deniz sunma çabası hemen her gece devam ediyor.

Ormanlara bunu yapmaya hakkınız yok

Çöp sorunu bir türlü aşılamıyor. İl gündeminde yerinde ayrıştırma konuşulurken, yeni tesisin bertaraf yöntemi tartışılırken halen kendini bilmezler yeşim ormanlarımızı çöplük olarak görmeye devam ediyor. Yırtık çuvallara doldurulan çöpler ormanlara atılarak yeşil alanlarımız kirletiliyor. Kandıra Ahmet Hacılar ile Kadriye Köyü arasındaki bölgeye atılan bu çöpleri görenlerin içi sızlıyor. Ama görünüşe göre atanların gönülleri pek bir rahat!

Şevket Kaymakama helal olsun

İzmit’teki öksüz ve yetim çocuklar bu Kurban Bayramı’nda da unutulmadı. “İzmit’te yaşayan yetim ve öksüz, engelli ve yaşlı bireylerimiz başta olmak üzere, dezavantajlı vatandaşlarımızı yalnız bırakmamayı, ihtiyaç duydukları her alanda kendilerine yardımcı olmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz” diyen İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, "İzmit’tesiniz ve yalnız değilsiniz anlayışla; Kurban Bayramı nedeniyle İzmit Kaymakamlığı olarak her zaman yanlarında olmaya çalıştığımız İzmit ilçesinde yaşayan 335 öksüz ve yetim çocuğumuzun yaşadığı 199 hane ziyaret edilerek Valimiz Sayın Seddar Yavuz tarafından hazırlatılan bayram hediyeleri ve İzmit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yapılan Kurban Bayramı yardımları kendilerine ve ailelerine ulaştırılmıştır. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Körfezli kadınların el emekleri artık marketlerde

Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde başlatılan oyuncak seferberliği ilk mahsullerini vermeye başladı. “Körfez’in Sihirli Elleri” sloganıyla yola çıkan kadınlar, el emeğiyle ürettikleri örme oyuncaklarla artık marketlere de girdi. Üretilen oyuncaklar artık yerel zincir marketlere girdi. Günkay Gıda, Ergün Gıda, TAŞMAR Market ve OpetKörfezkent alışveriş merkezlerine giren oyuncaklar satışa sunuluyor. Hem Körfez’e özgü bir marka hem de ev kadınlarına gelir kapısı olan projede şimdilik üç çeşit oyuncak üretiliyor. Önümüzdeki süreçte proje tutarsa, Körfezin Sihirli Elleri, yeni üretimlere başlayacak. Körfezli kadınları ve bu kadınlara örnek olan kurum ve kuruluşları kutluyorum.

İzmit Belediyesi yapılandırma çağrısında bulundu

İzmit Belediyesi, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na ilişkin olarak vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor. İzmit Belediyesi; emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri, idari para cezaları, pazar yeri ücretleri, kira ve ecrimisil gelir vergisi borçları olan vatandaşların borçlarını yapılandırıyor. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yazılı olarak veya izmit.bel.tr internet adresinden yapılandırma başvurusunda bulunabilir.

Sanayi sitesine trafik düzenlemesi şart

İzmit Sanayi Sitesi, zaman zaman çarşı trafiğinin yoğunluğunu yaşıyor. Aslına bakarsanız sanayi sitesinin yolları geniş, asfaltı ise idare edebilecek kalitede olsa da gelişi güzel bırakılan TIR dorseleri, çekici araçları yüzünden, trafik sıkıntı yaşıyor. Site yönetiminin bu konuya el atması ve gerekli düzenlemeyi sağlaması gerekiyor. Küçük sanayi ve oto sanayi adına kentin can damarı sayılan İzmit Sanayisinde artık radikal kararlar uygulanarakbir düzen sağlanması gerekiyor.

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