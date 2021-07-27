Siz hiç “insan” yetiştirdiniz mi?

Üzüm yetiştirmek kolay mı?

Üzümün yetiştiği asma, sıcak iklimi sever. Kuraklığa dayanıklıdır. Yaz yağmurları asmaya zarar verebilir.

Asma, tüm yapraklarını döktükten sonra, kışın budanır.

Bu da yetmez;

Toprağı havalandırmanız, gübre ile beslemeniz, zararlı otları temizlemeniz gerekir.

Bu kadar mı?

Hayır.

Çiçeklenme olmadan önce, sonbaharda “Bordo Bulamacı” ile ilaçlamanız gerek.

İlkbahar başında, “küllenmeye” karşı toz kükürt serpmeniz gerekir.

Bu bir örnek.

Tüm bitkilerin yetiştirilme koşulları vardır.

Örneğin; sıcak ve rüzgarlı bir coğrafi ortamda Kiraz yetiştiremezsiniz.

Ezcümle;

Bir sebze ya da meyvenin yetiştirilmesi “bilgi ve emek” ister.

Ya, İNSAN YETİŞTİRMEK?

İşte, zor soru!

Bir insan yavrusunun “YETKİN ve ÖZGÜR bir İNSAN” olarak yetiştirilmesi kolay mı?

Öncelikle; “sağlıklı ve dengeli beslenmesi” gerek.

Anne sütü alabilen bir insan yavrusu ile alamayan bir bebek arasında “zeka ve gelişme” farkı var!

Anne, yoksul bir ailenin üyesi ise, kendisinin de “sağlıklı ve dengeli beslenme” olanağı yoktur! Büyük olasılıkla o bebek, “anne sütü” olanağından yoksundur!

Yoksul çocuk, aynı ekonomik ve sosyal koşullar altındaki insanların yaşadığı bir “mahalle kültürü” içinde yaşayacaktır!

O güzelim yavru, onu “üretken bir insan” kılacak EĞİTİM olanaklarından ya yoksun kalacaktır!

O koşullardaki bir insan yavrusunun “SOSYAL BİR KİŞİLİK” kazanması olası mıdır?

Çocuk yaşta aile ekonomisine katkı vermeye zorunludur. Bir şekilde üretime katkı verecektir.

Oyun oynama, oyunla hayatı tanıma olanağı da olmayacaktır!

Bilgi yarışması programlarında ilginç örnekler görüyoruz;

Örnek mi?

- “Yeni doğmuş sığır yavrusuna ne ad verilir?” diye soruluyor. Seçenekler şöyle; a)Kuzu, b)Buzağı, c)Sıpa, d)Oğlak.

Genç yarışmacı, uzun uzun düşünüp yorum yapıyor ve sonunda “Sıpa” yanıtını veriyor!

Günah ve ayıp onun mu?

Hayır!

Ülkemizde dayatılan “ezberle ve unut” ilkesine dayanan “eğitim sistemi” çocuklarımızı ve gençlerimizi CAHİL ve NİTELİKSİZ birer robota dönüştürüyor!

Üniversitelerimiz, “özgür bilim ortamı” olma niteliğini yitirmiş, siyasal iktidarın “eğitim çiftliği” haline gelmiş!

“Bilimsel özgürlük ve üretimden” koparılmış, “cahilin ferasetine güvenen” bilim adamı kılıklı bağnazların egemenliğinde, mezunlarına iş olanağı sağlayamayan, ülkedeki “ekonomik, hukuki, sosyal ve siyasal sorunlara” çözüm üretemeyen, görüş açıklayamayan bir eğitim düzenine “ÜNİVERSİTE”denebilir mi?

Çorak ve bakımsız toprakta bitki, “İdari ve mali özerkliği” olmayan, siyasi iktidarın egemenliğindeki eğitim düzeninde “üretken insan” yetişir mi?

Siz hiç İNSAN yetiştirdiniz mi?

Çocuklarınızın yüzüne utanmadan bakabiliyor musunuz?