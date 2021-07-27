MHP kulislerinde il başkanlığı için bu isimler dolaşıyor

MHP Genel Merkezi’nin Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’yü görevden almasının ardından MHP kulisleri hareketlendi.

MHP’de yeni dönemin heyecanı başladı. İl başkanlığı için, yönetime girebilmek için ve partisinde görev alabilmek için tatlı bir yarış içine girildi.

Yıllar sonra MHP, Kocaeli’de yeniden hareketlendi.

Kocaeli teşkilatlarının gözü kulağı MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin işaret edeceği isimde.

MHP’nin Ankara ve Kocaeli kulislerinde farklı isimler duyuyoruz. Ben şimdi sizlere kulağıma gelen isimleri açıklayacağım.

Koray Keskin; makine mühendisi olan bir partili. Önceki dönemlerde MHP’de il başkanlığı yapmış birkaç kişinin desteğini alan Keskin, MHP’nin Kocaeli İl Başkanlığı için adı geçenlerden biri.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’ın desteğini alan aldığı iddia edilen Hüseyin Çakıroğlu da güçlü adaylardan biri. Koray Aydın’a yakınlığıyla bilinen Çakıroğlu aynı zamanda Gölcük Trabzonlular Derneği Başkanlığını yürütüyor.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sançaklı’nın da Hüseyin Çakıroğlu’nun kardeşi Yılmaz Çakıroğlu’nu başkan olarak görmek istediğini duyduk. İl Disiplin Kurulu eski üyesi olan Çakıroğlu’nun çocukları da MHP’de aktif siyasetin içinde. Bir oğlu Kürşat Çakıroğlu Gölcük Belediyesi Meclis üyesi, diğer oğlu İbrahim İnanç Çakıroğlu milletvekili aday adayı olmuştu.

Görevden alınan yönetim kurulunda yer alan Tuncay Batı’nın da Aydın Ünlü’nün destek verdiği adaylardan biri olduğu söyleniyor.

Yeni il başkanlığı için hemen her ortamda adı geçen İl Ocak Başkanı Yunus Emre Kurt, en güçlü adaylardan biri olarak kabul ediliyor. Onunla ilgili olumsuz bir yorum yapan kimseye rastlamadım. Kimi il başkanlığını isabetli buluyor, kimi ise “Ocak başkanı olarak ona ihtiyacımız var” diyor.

Ve il eski başkanı Celalettin Yaylak…

İtiraz görmeyen isimlerden biri de Celalettin Yaylak. Benim bildiğim, Celalettin Bey, il başkanlığı yaparken genel merkez, “Senden şikâyetçi değiliz, ancak Aydın Ünlü’yü de bir denemek istiyoruz” diyerek Yaylak’ı dinlenmeye almıştı. Güçlü isimlerden biri olan Celalettin Yaylak’ın en büyük handikabı ise, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile fotoğrafının bulunması.

5 yıldır Ordulular Derneği Başkanlığını yürüten Yaylak, “Benim STK başkanı olarak HDP haricindeki partilerin genel başkanlarıyla fotoğraf çektirmem aykırı bir durum değil” diyor.

MHP’de heyecanlı bir bekleyiş var, il başkanının belirlenebilmesi için ince eleyip sık dokuyan genel merkez bir aya kadar karar vermeyi düşünüyormuş. Ancak, MHP gibi bir partinin Kocaeli’de bu kadar uzun süre il başkansız kalması bence çok uygun değil. MHP’nin bir an önce yeni il başkanını belirlemesi gerekiyor. Tabanda oluşan heyecanın zaman aşımına uğratılmaması lazım.

Altın Kemer Plajı’nda bitmeyen kavgalar

Karamürsel’in mavi bayraklı plajı Altın Kemer, ziyaretçi akınına uğrayan bir bölgemiz. Marmara Denizi’nin, denize girilebilecek ender noktalarından olan bu plajın en büyük sorunu ise bitmek bilmeyen kavgaları.

Karamürselli vatandaşların sık sık şikayet ihbarları yaptığı plajda, gün aşırı kavga olduğu söyleniyor.

Güvenlik görevlilerinin sayısının artmasını isteyen plaj sakinleri, tedirginlik içerisinde deniz keyfi süremediklerini belirtiyorlar.

Zaman zaman polisin de devriye attığı plajda kavgaların önüne geçilemediğini belirten bölge sakinleri, tek isteklerinin huzur olduğunu ekliyor.

Ürettiği balları, sağlıkçılara hediye etti

Karamürsel İlçesi Çamçukur Mahallesi’nde arıcılık yapan Adem Yamak, Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ürettiği balları hediye etti. Karamürsel İlçe Sağlık Grup Müdürü Dr. Ferhan Uğur’u makamında ziyaret eden Kocaeli Arı Yetiştiriciliği Birliği Karamürsel Temsilcisi Adem Yamak, “Ülkemizin ve şehrimizin sağlıklı yaşaması için, koronavirüs ile mücadelede büyük emek gösteren sağlık çalışanlara duyduğumuz minneti göstermek, moral vermek amacıyla ürettiğim balı hediye etmekten mutluluk duydum” dedi. Karamürsel İlçe Sağlık Grup Müdürü Dr. Ferhan Uğur, bal üreticisi Adem Yamak’a sağlık çalışanları adına teşekkür etti.