Sevgili okurlarım, üniversite rektörlerimizle ne kadar gurur duysak az.

Aralarında öyle fikir açıklayanlar, öyle uygulamalarda bulunanlar var ki, göğsümüz kabarıyor.

Yeri geldikçe bu rektörleri köşemde ağırlıyorum.

Köşemin bugünkü konuğu, Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan.

Kutluhan, K.B.B yani “Kulak Burun Boğaz” uzmanı.

Geçenlerde yerel bir televizyona çıktı, üniversitesine bağlı ilahiyat fakültesinin pandemi dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Koronavirüse yakalanan yakın bir arkadaşının kendisinden “kovid duası” istediğini, bunun üzerine ilahiyat fakültesinden dua temin ettiğini anlattı.

Rektör Kutluhan’ın şaşkınlık yaratan açıklaması aynen şöyle:

"Ölüm oranımız Allah'a şükür düşük ama yine 50 binin üzerinde. Etrafında pandemiden dolayı ölmeyen yok. Bu pandemide İlahiyat Fakültesi ne yaptı? Değil mi? Benim bir arkadaşım Kovid oldu. Tedavisi belli ama benden şunu istedi; 'Kovid’le ilgili dua var mıdır, bu desteği alayım.' Direkt Kovid’le ilgili dualar yok ama şifaya sebep olacak dualar var.

Ben de bir İlahiyatçı arkadaştan onu temin ettim, gönderdim. Şimdi iyileşti. Belki dualar sayesinde mi iyileştim demeye getiriyor bilmiyorum. Sizin sorunuza cevaben söylüyorum. İlahiyat sadece ibadetlere ilişkin bir fakülte değil.”

Nasıl, Rektör Kutluhan’ın pandemi dönemindeki “bilimsel çalışmasını” beğendiniz mi?

Bu bilimsel çalışmasını TV canlı yayınında nasıl da “övünerek” anlatıyor.

Diyorum ya, böyle rektörler olduğu sürece Türkiye’nin sırtı yere gelmez.

Suç ortaklığı

Almanların bir “matematik formülü” vardır.

Der ki:

Eğer 1 Nazi ile aynı masada oturup ona karşı tek laf etmeyen 10 Alman varsa, masada 11 Nazi var demektir.

Bu matematik formülünden hareketle…

Ülkemizdeki yolsuzlukları, hırsızlıkları, adaletsizlikleri görüp ses çıkarmayanlar da, bu suçlara ortak demektir.

İtirazı olan var mı?

Otoyolda ters yönde seyreden o otomobil

İzmir otoyolunda ters yönde seyreden otomobili, okurum Levent İlter tespit etmiş.

Plakası, 48 SS 563…

Levent Bey’in bu konuda gönderdiği mesaj aynen şöyle:

“Merhaba Tanzer Bey,

Uzun yıllardır yazılarınızı takip etmekteyim.

Size bayramın 1.gününde başımdan geçeni anlatmak ve mümkünse yayınlamanızı istiyorum.

İzmir otoyolunda Bursa’dan İstanbul yönünde ilerlerken benim sol şeridimden ters yönde son hızda bir araç geçti. Neyseki ben orta şeritte idim yoksa kafa kafaya çarpışıp şu an bu yazıyı size yazamayacaktım.

Araç kameramdan aracı ve plakasını tespit ettim.

48SS563 Dacia Sandero Stepway kırmızı renkli araç.

Artık otoyolda bile makas atanlardan sağımıza solumuza bakmaya ek, karşıdan ters yönden gelen araç var mı diye de bakmamız gerekecek.

Teşekkürler

Saygılarımla

Levent İLTER”

Herhalde bu kural tanımaz araç sürücüsüne haddini bildiren çıkar.

İkiyüzlü

Bizim iktidar siyasetçilerine göre…

ABD, ikiyüzlü.

AB ülkeleri de ikiyüzlü.

Demek bundan böyle ülkeleri ikiye ayırmak gerekecek.

“Tek yüzlü” ülkeler…

“İkiyüzlü” ülkeler…

Biz kendimizi hangi gruba koyacağız?

İsteme sırası

Üç çocuk isteniyordu, dünyaya geldiler, bugün 19 yaşındalar.

Şimdi isteme sırası onlarda.

İş istiyorlar.

Sadece iş!

(Okşan Kılınç’a teşekkürler)