Çarkları kimler döndürdü?

Bizim nesil, Kocaeli’deki sanayileşme hareketinin en yakın takipçisidir.

Tarihe kavuşturulan SEKA hariç, Kocaeli sanayiinin en önemli tesislerinin temel atma, üretime başlama gibi önemli törenlerine katıldık.

O yıllar bu hareketten çok mutlu oluyor ve gururlanıyorduk.

Nasıl gururlanmayalım; Türkiye’nin ilk ve en büyük kağıt fabrikası İzmit’teydi.

SEKA İzmitliyi doyuran ana baba gibi olmuştu. Hemen her eve onun ekmeği giriyordu.

Sigortalı emek gücünün güzel ve sağlıklı bir yaşama gülümsediği yılları yaşıyorduk.

SEKA ülkemizin eğitimine, kültürüne ve sanatına taze kan olmuştu. Hatta gazete kağıdı üretimiyle demokrasisine de…

Bütün bunları çok yakından görüyor ve yaşıyorduk.

Sanayileşmenin ülke ekonomisine neler katacağının en sağlıklı bilgilendiricisi olmuştu, SEKA.

Bu gurur ve heyecanı, 60’lı yıllardan sonra temeli atılan, bacaları yükselen sanayi kuruluşlarında da yaşadık.

KOCAELİ BİR MIKNATIS GİBİYDİ

Kocaeli her olanağı ve çok üstün coğrafi yapısı ile yatırımları mıknatıs gibi çekti.

Sanayileşme o denli hız kazandı ki, getirdiği büyük olumsuzluklar yetkililer tarafından farkedilmedi, farkedilse de umursanmadı. Bu bugünkü konumuz değil.

Ülkenin en büyük rafinerisi, dünyanın bir çatı altındaki en büyük entegre lastik fabrikaları İzmitli oldu.

Kocaeli bu nedenle, Türkiye’nin milli gelirine en üst düzeylerde katkı sağlayan ili haline geldi.

Yabancı ve yerli girişimleri ile dönen sanayi çarkına emek gücünü kim verdi? Afganlar mı, Suriyeliler mi? Yoksa Türkiye’nin tüm bölgelerinden, illerinden, ilçelerinden, köylerinden, iş ve aş için kopup gelen Türk vatandaşları mı?

Elbette ki bizimkiler, bizim vatandaşlarımız…

Çarkları döndüren onlar oldu.

Her türlü işi, hizmeti, en kısa zamanda kavrayarak üstün bir üretim zincirini kalitesi ve üretim hızı ile gerçekleştiren Türk iş gücü oldu.

70’li yıların yatırım hızı içinde, grev ve lokavt gibi demokratik hakların kullanılmasında ve alın teri değeri mücadelesinde de en önde bayrak taşıyan yine onlar oldu.

Şimdi o güzel yıllar tepetaklak oldu, artık sadece anıları süslüyor.

Üzüntü ile mırıldanıyoruz; güzel ülkem Türkiyem, nereden nereye savruldun?

YAPMA YAHU!

Cumhurbaşkanının baş danışmanı bizi şoke eden açıklama yapıyor:

“Afganlar olmasa Türkiye sanayisi çöker…”

Yapma yahu!

İktidar partisinin genel başkan yardımcısı bu tezi destekliyor… Türk işçileri nasıl en kötü işleri yapmak için Almanya’ya çağırıldı, Afganlar da aynı nedenle bizde” diyor.

Neresinden eleştireceksin? Ekmeğini Türkiye’den çıkaramayan emekçiyi, Almanya’nın aşağılık işlerine gönderilmesinin afişe edilmesine mi? Yoksa diploması olup da “ne olursa yaparım” deyip iş bulamayan Türk gencinin sürüklendiği durumu mu?

Gerçekten bu sözleri söyleyenleri de onları sessizlik içinde dinleyen AKP’li milletvekillerini de anlayamıyorum.

Elbet bunları söylemenin altında yatan birtakım amaçlar vardır, açıklayın da bizler de anlayalım.

HALKA RAĞMEN Mİ?

Sınırlarımızdan kopup gelen Suriyeli, Afgan, Afrikalı garibanların durumu içler acısı. Bunun bir insani dram olduğunu vicdanı olan herkes biliyor.

Ama ülkemizin ve rahatının kaçmasını istemeyen Avrupa ülkelerinin durumu var.

Düşük ücretli yabancı iş gücü, milyonların işsiz olduğu ülkemde tam bir çıkmaz.

Bir de ülkemin demokratik yapısı ve bunun zaman içinde çıkaracağı yönetimsel sorunlar… Ta bekaya kadar varan bir durum.

Vatandaşın geneli göçlerin önlenmesini istiyor. Görüyoruz, iktidar ve muhalefeti destekleyen vatandaşların büyük kısmı bu dilekte.

Ama yönetim, bu durumu gözden uzak tutuyor. Rahatının kaçmasını istemeyen ülkelerle pazarlıklarda bulunuyor.

Tutulan yol, ne ölçüde demokrasiye uygun?

Hangi şey, demokrasiye uygun ki, desek daha doğru olmaz mı?