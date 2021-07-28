Vaka sayısı üç haftada 5 kat arttı

Koronavirüs vakaları yine artmaya başladı. Üç haftada 5 kat yükselen vaka sayıları artık korkutucu boyuta geldi.

3 Temmuz 2021 tarihinde 4 bin 537 vaka, 45 vefatın olduğu ülkemizde 28 Temmuz 2021’de yani 25 gün sonra günlük vaka sayısı 19 bin 761’e yükseldi.

Vefat ise 51 oldu.

Vaka sayıları günlük 2’şer 3 bin artmaya başladı. Bu artış hızının önüne geçilemezse yaz bitmeden günlük vaka sayıları 30 binleri geçecek gibi görünüyor.

Aşılamaya rağmen sayının yükselmesi ise önümüzdeki aylarda sıkı kapanmalara neden olacağa benziyor.

Geçtiğimiz yıl yani 28 Temmuz 2020’de günlük vaka sayısı 963, vefat sayısı ise 15 olarak kayıtlara geçti.

2020 yılının aynı gününe göre, 20 kata yakın bir artışın yaşandığı vaka sayılarının aşılamalara rağmen bu kadar çok olması korkutucu bir tablo oluşturuyor.

Tablonun daha da korkutucu hale gelmemesi için önlem almakta gecikmemek lazım.

Tepeköy’e 140 ton asfalt atılacak

Şehrin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında üst yapı çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Mahallesi Özbek Sokak’ta çukur oluşan, bozulan ve aşınan yollara müdahale ediyor. Ekipler, yol konforunu arttırmak ve ulaşımın daha rahat sağlanması amacıyla yolların deforme olan kısımlarında asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.Özbek Sokak boyunca yapımına devam ettiği asfalt yama çalışmalarında toplam 140 ton asfalt kullanılacak.

Darıca Belediyesi kendi kamelyasını kendi yapıyor

Darıca Belediyesi ilçe sınırları içerisinde konumlandıracağı kamelyaları kendi tasarlayıp kendi üretiyor. Belediyenin kendi atölyelerinde imal edilen kamelyalar biryandan da parklara kurulmaya başladı.

AK Parti, 20. yaşını kutlayacak

AK Parti, kuruluşunun20’nci yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 14 Ağustos’ta yapılacak etkinlikler için hazırlıklarını sürdüren Kocaeli İl teşkilatı, özel bir program hazırlıyor. Programın saati henüz belli değil. Genel merkezden de katılımcıların olacağı programın detayları ilerleyen günlerde belirlenecek.

KYK yurtlarında tadilat başlıyor

KYK, salgında zorunlu izolasyon için kullanılan yurtların bakım ve onarım yapılması nedeniyle 31 Temmuz'a kadar tahliye edilmesini istedi. Yurtlar 3 Eylül2021 tarihinde açılacak. Zorunlu karantina uygulamalarının ise nerelerde yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Osman Saraç 5. kitabını çıkardı

Kocaeli’nin yetiştirmiş olduğu şair ve yazarlardan olan; Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) Kurucu Başkanı Osman Saraç’ın 5. kitabı olan “Kesişen Yollar” isimli romanı, okuyucularıyla buluştu. Daha önce 4 adet şiir kitabını edebiyat dünyasına kazandıran; yazdığı şiirlerle edebiyat alanında önemli hizmetlere imza atan Osman Saraç; roman türünde ilk kitabı olan ‘Kesişen Yollar’ isimli kitabı BAYŞAD yayınlarından çıkardı. Kitabın basımını ve yayınlanmasını sağlayan BAYŞAD Genel Başkanı Dila Mert Kaya; okuyucularıyla buluşan kitabın büyük ilgi gördüğünü söyledi ve kitabı temin etmek isteyenlerin internet satış noktalarından veya yayınevinden temin edebileceklerini vurguladı.

İzmit’te kadınlara özel kafe açıldı

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Anadolu Gençlik Derneği tarafından kadınlara özel kafe projesi başlatıldı. “Tevafuk Kitap Kahve” adıyla hizmet verecek olan kafe, sadece kadınların kullanımına sunulacak. İzmit Karabaş Mahallesi Aksu Sokak adresinde ücretsiz olarak hizmet verecek olan kafede, kitap okuma alanları da bulunuyor.

KONUŞAN FOTOĞRAF