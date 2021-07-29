AKP’nin kafa adamları Mehmet Özhaseki ve Prof. Dr. Yasin Aktay’ın “Suriyeli ve Afganlıları öven” sözlerini dinlerken, ister istemez Mazhar-Fuat-Özkan’ın o şarkısı dilime düştü.
“Sen neymişsin be abi” sözünü, şipşak “Sen neymişsin be Suriyeli… Sen neymişsin be Afganlı…” olarak çevirdim.
Biliyorsunuz, Mazhar-Fuat-Özkan, o şarkıda Ayhan Sicimoğlu’nu öve öve bitiremiyor:
“Peki peki anladık
Herşeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Herşeyi sen bilirsin
En güzel grubu sen kurdun
En güzel ritmi sen buldun
En iyi dalgıç sensin
En güzel filmi sen çektin ah
Peki peki anladık
Peki peki anladık
En güzel sen bakarsın
Peki peki anladık
En güzel sen ağlarsın
İlk önce sen başlattın
En önce sen yavaşlattın
En uzağa sen gittin
En çabuk da sen döndün ah
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi (ah)
Peki peki anladık
En güzel sen gülersin
Peki peki anladık
En güzel sen söversin
En güzel yemeği sen yaptın
En güzel kızı sen kaptın
En güzel tumbayı sen çaldın
En güzel şarkıyı sen yazdın
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi (ah, ah, ah)”
Şarkı böyle uzayıp gidiyor.
Bizimkiler de, Suriyeli ve Afganlıları öve öve bitiremiyor
Övgüyü önce AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay başlattı:
“İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker.”
Hemen bir gün sonra bu defa AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, işin içine Afganlıları da katarak topa girdi:
“Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar…”
Gördüğünüz gibi…
Ne diyor AKP’nin kafa adamlarından Yasin Aktay?
Suriyeliler, çok farklı…
İşverenler, Suriyelilerden çok memnun…
Yatırımcılar, Suriyelilerden çok memnun…
Sanayiciler de Suriyelilerden çok memnun…
Suriyeliler olmasa, Türkiye ekonomisi çöker.
AKP’nin diğer kafa adamı Mehmet Özhaseki, sadece Suriyelilere değil, Afganlılara da “güzelleme” yapıyor.
Bazı şehirlerde, özellikle Gaziantep’te sanayinin ayakta olmasını Suriyeli ve Afganlılara bağlıyor.
Özetle, bizimkiler de Suriyeli ve Afganlıları öve öve bitiremiyorlar.
Suriyeli ve Afganlılar, o şarkıyı hak etmiyor mu?
Ne dersiniz, ülkemizde sığınmacı ve mülteci olarak bulunan Suriyeli ve Afganlılar, “Sen neymişsin be abi” şarkısının aranjmanını hak etmiyorlar mı?
Sen neymişsin be Suriyeli!
Sen neymişsin be Afganlı!
Çalışmayı sen bilirsin…
Üretmeyi sen bilirsin…
Sanayici de senden memnun, yatırımcı da…
Senin sayende Türk sanayisi ayakta!
Türk insanı, Türk işçisi ancak bu kadar aşağılanır
Şu hale bakar mısınız?
Suriyeli ve Afganlılar olmasa, Türk sanayisi çökermiş.
Ülkeyi yöneten partinin kafa adamları söylüyor bunu.
Suriyeli ve Afganlılar, kaç yıldır Türkiye’de?
Üç beş yıldır…
Daha önce ülkemizde “ sanayi” yok muydu?
O fabrikalarda kim çalıştı?
Türk insanı ve Türk işçisi bu kadar aşağılanmaz ki!
Daha ötesi…
Şu anda Türk işçisi işsizlikten evine ekmek götüremezken, sen maliyeti düşük diye fabrikalarda Suriyeli ve Afganlıların çalışmasına göz yumuyorsun.
Kendi insanını açlığa mahkûm etmişsin, Suriyeli ve Afganlılara kapını sonuna kadar açmışsın.
Suriyeli ve Afganlılardan önce Türk sanayisi ayakta değil miydi?
Suriyeli ve Afganlıların hangi becerileri, Türk sanayisini ayakta tutmaya yetiyor?
Ayıp diye bir şey var.
Kendi işçimize, kendi insanımıza bu kadar “zulüm” neden?
Bu ülkenin esas sahiplerine “ikinci sınıf insan” muamelesi…
Suriye ve Afganistan’dan gelenler, el üstünde!
Bu nasıl kafa?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.