AKP’nin kafa adamları Mehmet Özhaseki ve Prof. Dr. Yasin Aktay’ın “Suriyeli ve Afganlıları öven” sözlerini dinlerken, ister istemez Mazhar-Fuat-Özkan’ın o şarkısı dilime düştü.

“Sen neymişsin be abi” sözünü, şipşak “Sen neymişsin be Suriyeli… Sen neymişsin be Afganlı…” olarak çevirdim.

Biliyorsunuz, Mazhar-Fuat-Özkan, o şarkıda Ayhan Sicimoğlu’nu öve öve bitiremiyor:

“Peki peki anladık

Herşeyden sen anlarsın

Peki peki anladık

Herşeyi sen bilirsin

En güzel grubu sen kurdun

En güzel ritmi sen buldun

En iyi dalgıç sensin

En güzel filmi sen çektin ah

Peki peki anladık

Peki peki anladık

En güzel sen bakarsın

Peki peki anladık

En güzel sen ağlarsın

İlk önce sen başlattın

En önce sen yavaşlattın

En uzağa sen gittin

En çabuk da sen döndün ah

Peki peki anladık

Sen neymişsin be abi (ah)

Peki peki anladık

En güzel sen gülersin

Peki peki anladık

En güzel sen söversin

En güzel yemeği sen yaptın

En güzel kızı sen kaptın

En güzel tumbayı sen çaldın

En güzel şarkıyı sen yazdın

Peki peki anladık

Sen neymişsin be abi (ah, ah, ah)”

Şarkı böyle uzayıp gidiyor.

Bizimkiler de, Suriyeli ve Afganlıları öve öve bitiremiyor

Övgüyü önce AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay başlattı:

“İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker.”

Hemen bir gün sonra bu defa AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, işin içine Afganlıları da katarak topa girdi:

“Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar…”

Gördüğünüz gibi…

Ne diyor AKP’nin kafa adamlarından Yasin Aktay?

Suriyeliler, çok farklı…

İşverenler, Suriyelilerden çok memnun…

Yatırımcılar, Suriyelilerden çok memnun…

Sanayiciler de Suriyelilerden çok memnun…

Suriyeliler olmasa, Türkiye ekonomisi çöker.

AKP’nin diğer kafa adamı Mehmet Özhaseki, sadece Suriyelilere değil, Afganlılara da “güzelleme” yapıyor.

Bazı şehirlerde, özellikle Gaziantep’te sanayinin ayakta olmasını Suriyeli ve Afganlılara bağlıyor.

Özetle, bizimkiler de Suriyeli ve Afganlıları öve öve bitiremiyorlar.

Suriyeli ve Afganlılar, o şarkıyı hak etmiyor mu?

Ne dersiniz, ülkemizde sığınmacı ve mülteci olarak bulunan Suriyeli ve Afganlılar, “Sen neymişsin be abi” şarkısının aranjmanını hak etmiyorlar mı?

Sen neymişsin be Suriyeli!

Sen neymişsin be Afganlı!

Çalışmayı sen bilirsin…

Üretmeyi sen bilirsin…

Sanayici de senden memnun, yatırımcı da…

Senin sayende Türk sanayisi ayakta!

Türk insanı, Türk işçisi ancak bu kadar aşağılanır

Şu hale bakar mısınız?

Suriyeli ve Afganlılar olmasa, Türk sanayisi çökermiş.

Ülkeyi yöneten partinin kafa adamları söylüyor bunu.

Suriyeli ve Afganlılar, kaç yıldır Türkiye’de?

Üç beş yıldır…

Daha önce ülkemizde “ sanayi” yok muydu?

O fabrikalarda kim çalıştı?

Türk insanı ve Türk işçisi bu kadar aşağılanmaz ki!

Daha ötesi…

Şu anda Türk işçisi işsizlikten evine ekmek götüremezken, sen maliyeti düşük diye fabrikalarda Suriyeli ve Afganlıların çalışmasına göz yumuyorsun.

Kendi insanını açlığa mahkûm etmişsin, Suriyeli ve Afganlılara kapını sonuna kadar açmışsın.

Suriyeli ve Afganlılardan önce Türk sanayisi ayakta değil miydi?

Suriyeli ve Afganlıların hangi becerileri, Türk sanayisini ayakta tutmaya yetiyor?

Ayıp diye bir şey var.

Kendi işçimize, kendi insanımıza bu kadar “zulüm” neden?

Bu ülkenin esas sahiplerine “ikinci sınıf insan” muamelesi…

Suriye ve Afganistan’dan gelenler, el üstünde!

Bu nasıl kafa?