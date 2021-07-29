Kocaeli bu trafiği kaldıramıyor

Her ay araç sayısı artıyor. TÜİK verilerine göre haziran ayı sonu itibariyle şehrimizde trafiğe kayıtlı 433 bin 230 araç bulunuyor. Önemli bir geçiş güzergahı olan Kocaeli’nin trafiğine, birde diğer araçlar eklenince sayının ne kadar artacağını düşünün.
Bu yoğunluğa rağmen çok da geniş olmayan yollara sahip olmak ve alternatif yollarımızın bulunmaması, trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Bir süre önce sadece mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinde trafik sıkıntısı yaşayan şehrimiz, artık gün içinde de aynı yoğunluğunu sürdürüyor.
TÜİK verilerine göre Kocaeli’ye tescilli 433 bin 230 aracın;
258 Bin 340’ı otomobil
9 Bin 530’u minibüs
7 bin 27’si otobüs
79 bin 323’ü kamyonet
23 bin 946’sı kamyon
35 bin 41’i motosiklet
Bin 383’ü özel amaçlı araç
18 bin 639’u traktör.
Yine TÜİK verilerine göre bölgemizde yani Doğu Marmara 1 046 822 oldu. Sakarya’da 305 522, Düzce’de 118 118, Bolu’da 119 927, Yalova’da ise 70 025 kayıtlı araç bulunuyor. Bölgenin en kalabalık araç sayısı ise 433 230 ile Kocaeli…
Aman dikkat! Sosyal medyadan dolandırılabilirsiniz
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, son dönemde sosyal medyada gerçekleşen dolandırıcılık konularına karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “SİBERAY” programı kapsamında vatandaşların dolandırıcılık faaliyetlerine karşı bilgilendirilmesine devam ediliyor.
Bu kapsamda, başkanlıkça sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda dolandırıcıların, “Telif hakkını ihlal ettiniz”, “48 saat içerisinde hesabınız silinecektir”, “Hesabınızı doğrulamanız gerekmektedir”, “Doğrulanmış mavi tık almak için kullanıcı adı ve şifrenizi verin”, “5 bin lira yatırım yaptım ve iki saat sonra 74 bin lira kazandım” gibi mesajlarla mağdurları ağına düşürdüğü belirterek, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde mağdur olmamak için bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.
KOÜ Rektörlüğünden MYO açıklaması
Nitelikli insan gücü yetiştirmek ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla, mevcut öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar hakları korunmak şartıyla, üniversitemiz bünyesinde bulunan meslek yüksek okulları yeniden yapılandırılmış olup, bu kapsamda meslek yüksekokullarımızda bulunan bazı ortak programlar birleştirilmiş ve 2020 2021 eğitim öğretim yılından itibaren de bu yeni yapılanmaya göre öğrenci kayıtları yapılarak, eğitim öğretim faaliyetlerine sorunsuz şekilde devam edilmiştir. Bu yapılanma sürecinde, öğrencilerimiz hiçbir şekilde mağdur edilmemiş ve mağduriyet yaşamamışlardır. Hatta öğrencilerimizin çoğu da okudukları bölümlerden programlardan başarılı şekilde mezun olmuşlardır. Yapılanma sürecinde aktif öğrencisi olan herhangi bir bölümün veya programın kapanması da söz konusu değildir. Meslek Yüksekokullarımızın yapılanması ile ilgili bazı yerel basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, haber kaynağı doğrulanmadan yapılan bu tür yanlış haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Gölcük El Sanatları Festivali başlıyor
Gölcük Belediyesi sanata değer katan etkinliklere devam ediyor. Yaz etkinlikleri kapsamında, 7-8 Ağustos tarihlerinde, “El Sanatları Festivali” Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda yapılacak.
Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sanata değer katacak olan El Sanatları Festivali’ne sayılı günler kaldı. 7-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak festivalde, geleneksel el sanatlarının usta isimleri Gölcük’te bir araya gelecek. Ayrıca; Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda müzik dinletilerinin, tiyatro gösterilerinin olduğu tam bir festival atmosferi yaşanacak ve kültür ve sanat paylaşımı adına da önemli bir buluşma gerçekleştirilmiş olacak.
FESTİVAL PROGRAMI
07 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ
09.00-10.00 Festival Kayıt
11.00-11.30 Kortej Yürüyüşü
11.30-12.30 Resmi Açılış ve Protokol Konuşmaları
12.30-13.00 Stantların gezilmesi
14.00-14.30 Teknik Paylaşım Atölye Çalışması 1
14.30-15.00 Tiyatro Gösterimi
15.30-16.00 Teknik Paylaşım Atölye Çalışması 2
17.00-18.00 Müzik Dinletisi
19.00-19.45 Kent Konseyi Kadın Meclisi Defilesi
20.00-20.30 Tiyatro Gösterisi
21.00-22.30 Konser
23.00 Gün Kapanış
08 AĞUSTOS 2021 PAZAR
10.00 STANT AÇILIŞI
11.00-12.00 Teknik Paylaşım Atölyesi 3
13.30-14.30 Müzik Dinletisi
14.30-15.00 Teknik Paylaşım Atölyesi 4
15.00-15.30 Mehmet Akif Temalı Gösteri
15.30-16.00 Teknik Paylaşım Atölyesi 5
16.30-17.00 Müzik Dinletisi
17.00-17.30 Teknik Paylaşım Atölyesi 6
17.30-18.00 Teknik Paylaşım Atölyesi 7
18.00-19.00 Tiyatro
21.00-22.30 Konser (Serhat ve Ekibi)
23.00 Gün Kapanış
Ayvazpınar’da sivrisinek çilesi
Gölcük ilçemize bağlı Ayvazpınar Köyü’nde, son süreçte artan sivrisinekler, vatandaşı canından bezdirmiş. Sinek ısırıkları yüzünden vücutları kabaran vatandaşlar, akşamları da uyuyamaz hale geldiklerini söylüyorlar. Sivrisinek çilesinden kurtulmak için yetkililerden destek bekleyen köy sakinleri, bu zamana kadar bu denli yoğun sinekle karşılaşmadıklarını da belirtiyorlar.
KONUŞAN FOTOĞRAF
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.