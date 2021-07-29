Çevremdeki dostlarımla, zaman zaman sohbetlerimizde, kulaklarını çınlatıyor, hakkında konuşuyorduk!..

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Erkan Çelik’in başarılarını, belki ilk defa insana dokunan Avrupa Normlarına yakın bir hastane yaratmasını!...

Elbette;

İçerisinde yaşayıp canlı şahidi olunca kaleme alma ihtiyacı hissettim!...

Şu bir gerçek ki;

Hepimiz, eninde sonunda, hastanelere ve doktorlara, muhtaç oluyoruz!..

Gençliğimizde, olgunluk çağımızda, ya da yaşlanınca!.. Hiç fark etmiyor yaşamımızın her döneminde, hastanelere ihtiyaç duyuyoruz!..

Hele hele;

Yaş ilerleyince, hastanelere ve doktorlara ihtiyacımız, olmazsa olmaz noktalara taşınıyor!...

Peki;Neden böyle bir konuyu kaleme aldım, dersiniz?

Bayram öncesi eşimin safra kesesi ameliyat olması gerekti!...

Genel Cerrah Operatör Doktor Bilal Kabalak tarafından başarılı bir ameliyatla derdinden kurtulması sağlandı.

Müthiş bir insan Bilal Kabalak ve Karamürsel halkı çok şanslı mucize doktora sahip olduğu için.

Karamürsel Devlet Hastanesi’nde gerçekten geçmişten beri başarılı ve hala çalışan doktorlar var.

Ancak başarılı çalışmaları ile ön plana çıkan Başhekim Erkan Çelik genç ve yeni birçok konusunda uzman doktorları da hastane bünyesine katarak çok çok farklı 4 yılda devletin özel hastanesini yaratmış.

Karamürsel Devlet Hastanesi birçok özel hastanede dahi karşılaşamayacağınız insana dokunan, hasta ve hasta yakınlarına iyi davranan eğitimli hastane personeli ile donatılmış.

13 Temmuz günü hastane yatışı yapıldı eşimin ve refakatçi olarak yanında ben kaldım.

İşte;Bu makalemi yazmama neden olan hikaye, bu noktadan sonra başladı!..

Genel cerrahi servisine yatışımız oldu. Her hasta için tek kişilik odalar acaba sadece bu bölüm mü diye bakındım. Hayır! Her bölüm özel odalardan oluşuyor.

Hemşireler sürekli hareket halinde. Gerekli kontrolleri düzenli yapıyorlar. Ve samimi, içten davranıyorlar!... Her soruya bıkmadan usanmadan cevap veriyorlar.

Temizlik için odaya eş zamanlı 3 personel giriyor. Biri tek tuvalet bölümünü temizliyor. İkincisielinde üç basamaklı tabure sadece tepe bucak derin dezenfekte ediyor. 3.cüsü de sadece hasta yatağı ve yerleri dezenfekte ediyor, gerekli değişimleri yapıyor.

Hasta ve refakatçi için yemekler ayrı geliyor. Anlatamam yemeğin kalitesini ve şaşırdım. Sağlık personeline sordum “-Bu yemek sadece reklam için hasta yakınlarına mı çıkıyor?”

“Hayır!.. Dediler. “- Hasta yakınının yediği yemeğin aynısını tüm personel vedoktorlarda yiyor.” Tanıdığım birçok idareciyi bilince bana ilginç geldi.

Akşamüstü saat 17.30 civarında içeri mutfak personeli girdi. “–İyi günler Hocam, çay mı, kahvemi, meyve suyu mu içersiniz?” dedi.

Benim de tanıdığım olunca ayıp olmasın diye çay alayım dedim. Ve inanın diğer hastanelerde olduğu gibi satılıyor sandım ve borcum nedir diye sordum. Personel,“Hocam olur mu öyle şey hastanemizin ikramı” dedi.

Şok oldum!..

Hiçbir yerde bu kadar insan yerine konulduğumu hissetmedim. Ve özellikle insanın gelecek endişesi yaşadığı, en hassas olduğu dönemde insan yerine konmak!...

Zaten Genel Cerrah Bilal Kabalak’tan bahsetmeme gerek yok, o dar zamanında bile eli sürekli hastaların üzerinde.

Ameliyatında titiz. Bakım döneminde titiz. Ve hastaya ne yapacağını ne yapmayacağı titizlikle anlatıyor.İnsanüstü bir gayretle çalışıyor.

Bayram boyunca her iki günde bir pansuman için acile gittik. Sizinle sakin sakin sohbet edip ilgilenen sağlık personeli ile karşılaşıyorsunuz.

Böyle mükemmel bir orkestrayı ancak iyi bir orkestra şefi yönetir. O şef de Başhekim Erkan Çelik.

Kurduğu diş ve göz hastanesi de aynı mükemmellikte çalışıyor.

Birçok kişi ve bazı siyasetçiler hemen kendilerine mal ediyorlar. Hiç kimse sahip çıkmaya kalkışmasın.Birçok başhekim ve ekibi geldi geçti, gördük. Hiçbiri bu kadar güzel yönetim sağlayamadı. Hep hastanede huzursuzluk yaşanıyordu. Her şey siyasete yönelikti.

Ancak Başhekim Erkan Çelik kendi çalışmaları ile istemesini bilmesiyle bu kadar mükemmel Karamürsel Devlet Hastanesi yarattı.

İktidar yanlısı veya muhalif ayrımı yapmadan herkese aynı değerde yardım yapılmasını sağlıyor.

İşin özü insana dokunmayı biliyor.

Böylesine, fedakar, yıpratıcı, özverili çalışmayı gerektiren, uzun ve zorlu eğitimden sonra, ömür boyu, hastaları iyileştirmek için yaşayan, özel ve aile yaşamlarından bile ödün vererek, ağır şartlarda görev yapan tüm doktorlara ve sağlık çalışanlarına, iyi ki varsınız, diyorum!...

Kendisini, doktorlarımızı ve tüm hastane personelimizi yürekten ve samimi tebrik ediyorum.

Sizlere de tavsiyem böyle uyumlu personel bir arada iken yararlanın. Gittiler mi bir daha bulmanın o kadar kolay olacağını sanmıyorum.