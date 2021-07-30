SEDAŞ, Kocaeli halkını “keriz” yerine koyuyor

Yeter artık!

Bu kadarı da fazla!

Yahu her gün elektrik kesintisi olur mu?

Aylardır her gün…

Bu nasıl bir zulüm?

Kırk yılda bir arıza olur, anlarsın.

Aşırı kar yağar, enerji taşıyan hatlar kopar, bir süre elektrik verilemez, anlarsın.

Deprem olur, sel gelir, özetle felaket yaşanır, yine anlarsın.

Ama yazın ortasında, hiçbir felaket yaşanmazken, her gün üç beş kez elektrik kesilmez ki!

Kartepe’nin Balaban Mahallesi’nde oturuyorum.

Son kışta aşırı kar yağdığından elektrik kesintilerinden büyük sıkıntı yaşamış, yaz yaklaşınca rahat ederiz diye düşünmüştük.

Nerdeee?

Daha beter oldu.

Sanırım, bütün Kocaeli’de “elektrik kesintisi” sıkıntısı yaşanıyor.

Bu nasıl iş arkadaş?

Kocaeli, Anadolu’nun uçsuz bucaksız kuş uçmaz kervan geçmez bir yerinde değil.

Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde.

Türk ekonomisine en fazla katkı veren bir il.

Yaşadığımız şu rezalete bakın!

Efendim, kar yağışı sıkıntı yaratmış.

Kışın sığınılan mazeret buydu.

Pardon…

Ocak ayında Marmara Bölgesi’nde kar yağmaz diye bir kural mı var?

Yani bölgedeki bütün elektrik hatları “karın yağmayacağı” hesaplanıp yapıldı da, kar yağınca mı böyle oldu?

Saçmalığın daniskası!

Binalar, maksimum risklere göre yapılır.

Elektrik hatları çekilirken, kar yüküne dayalı “risk hesabı” hiç yapılmıyor mu?

Tamam, kış aylarının mazereti “aşırı kar” idi, ya temmuz ve ağustos aylarının mazereti ne?

“Aşırı sıcak” mı?

“Aşırı nem” mi?

Ne?

Sonra elektrik dağıtım şirketi ile aboneler arasında karşılıklı bir sözleşme var.

“Hizmet alımı karşılığında bedelinin ödeneceği” sözleşmesi…

Dağıtım şirketi…

*Her ay verdiği elektriğin parasını alıyor mu? Alıyor…

*Parasını tahsil edemezse, abonenin elektriğini kesiyor mu? Kesiyor…

*Maliyeti arttı diyor sık sık elektrik kilovat fiyatını artırıyor mu? Artırıyor…

*Faturalara kayıp kaçak bedelini de ekliyor mu? Ekliyor…

*Sayaç okuma bedelini de bizden alıyor mu? Alıyor…

*Genel müdürler ile patronların yemek içmek, gezmek gibi masraflarını da biz ödüyor muyuz? Evet, biz ödüyoruz…

Tamam da, aboneler elektrik dağıtım şirketinin her istediğini yerine getiriyor, getirmezse de elektriği kesiliyor…

Peki, “elektrik dağıtım şirketinin abonelere elektrik vermemesinin” bir bedeli, bir yaptırımı yok mu?

Her gün dakikalarca, bazen bu süre bir saati buluyor, elektriksiz kalıyoruz.

Evlerdeki elektrikli aletler kullanılamıyor, ev işleri yapılamıyor.

Yemek pişirme, ütü, duş alma hepsi duruyor.

Dahası, düzensiz voltaj inip çıkmasından dolayı çoğunun elektrikli aletleri bozuluyor, kullanılamaz hale geliyor.

Bu zararları kim ödeyecek?

Bu nasıl bir hizmet anlayışıdır?

Vatandaş; ödemesini yapmazsa, cezası var, elektriği kesiliyor…

Elektrik dağıtım şirketi; elektrik vermeyip aboneyi yığınla zarara uğratırsa, cezası yok.

Böyle saçmalık olur mu?

Sonunda olan, vatandaşa oluyor.

Vatandaş, affedersiniz her zaman olduğu gibi yine “keriz” yerine konuyor.

Kocaeli’nde şu “elektrik kesintisi rezaletine” artık son verilmeli.

Vatandaşın elektrik ihtiyacı karşılanamıyorsa da, bunun bir yaptırımı olmalı.