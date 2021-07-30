Yine Çınar!

İki yıl önce İ.Ü. C. Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Nusret As, Prof. Dr. Türker Dündar ve Dr. Ahmet Hakyemez’den oluşan heyet, Kocaeli B. Belediyesinin isteği üzerine Yürüyüş Yolu diye adlandırılan yerdeki Çınar ağaçlarını devrilme tehlikesi açısından inceledi. Bu konuda bir rapor hazırladı.

Belediye, gövde dip kısmında ve köklerindeki çürüme nedeniyle devrilmiş olan ve devrilmesi ihtimali nedeniyle dipten kesilen ağaçların yerine yeniden Çınar fidanları dikti.

Bu dikimler o heyetin verdiği raporda önerilmiş olmalı. Aksi mümkün değil.

Demek ki o dikim noktalarında, çınarların devrilmesine neden olan veya onları devrilme durumuna getiren, topraktan kaynaklanan hiçbir olumsuz durum yoktur! Dikim yerinde köklenmeyi sınırlandıracak konumda kanalizasyon ve yol duvarları, beton ve asfalt örtüler de konu değildir! Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ağaç için uygundur!

“Buyurun cenaze namazına!” demeyiniz. Öyle olsa koskoca fakülteden gelen heyet bu dikimleri önerir mi?

Bu durumda oradaki çınarları devrilecek hale ne getirmiştir? Mantarlar mı? Böcekler mi? Virüsler veya bakteriler mi? Yoksa budama diye dallarının yıllarca doğranmış olması mı?

Yoksa o dikilen yeni Çınarlara, “Aman sen toprak şartlarına filan aldırma. Abileriniz 125 sene dayandı” denilmiş olmasın!

Bunu ilgili fakülteye sordum; Döner Sermaye Yönetmeliğine göre cevap veremeyiz dediler. Kocaeli B. Belediyesine sordum cevap olarak o heyetin nasıl çalıştığını yazdı.

Demek ki fakülte bilmediğinden rapora yazmamış. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de bilmediği anlaşılıyor. Bu durumda buraya yeni dikilenlerde devrilmeye de neden olacak çürümeler nasıl önlenecek? Kötü ruhlara karşı savaş gibi kendini göstermeyen zararlıya karşı hayali mücadele mi uygulanacak?

Yoksa bu Çınar ağaçlarının İzmit’teki yetişme ortamında ileri yıllarda da dar gövde ve dar taç oluşturan, bu yüzden kökleri fazla genişlemeyen varyeteleri (çeşitleri) çıktı da benim mi haberim olmadı? Hani virüs-19’un varyantları oluyor ya onun gibi… Çünkü Tanganika ve Patagonya dahil dünyanın her tarafında kentin bir yerine ağaç dikilmesi konu olduğunda tür seçimi, uyum, değişen iklim şartlarına (Günümüzde küresel ısınma) direncin yanı sıra oluşturacağı tacın ve gövdesinin genişliğine göre yapılır. İzmit’te olduğu gibi 100cm genişlikte kaldırıma 50-60 cm çap oluşturacak ağaç türü dikilmez. Hem bazı noktalar vardır ki oralara ağaç dikilmesi konu bile olmaz.

Ben şahsen kentlerde, kışa girişte yapraklarını tamamen döken ağaçlara ağırlık verilmesinden yanayım. Çünkü bu ağaç türleri bahar gelip yeniden yaprak ve çiçeklerle bezendiklerinde insanlarda “Yaşama Sevinci” uyandırırlar. İğne yapraklılar gibi görünüm bakımından yeknesaklık yaratmazlar.

Unutmadan aklıma geldi; Bu kentte başka hiçbir ağaç türü Çınar kadar sağlıklı gelişemiyor değil mi! Örneğin Ihlamur, Akçaağaç, Dişbudak, Yalancı Akasya ağaçları…

Şimdi belediye o fakülte dekanlığına bir yazı yazsın: Ben yazarsam cevap vermezler. Çünkü Döner Sermaye Yönetmeliği bunu engeller! Rapor iletilir iletilmez sorulmuş olması gerekirdi ama “Raporda 0ralara yine Çınar dikin yazmışsınız. Neden yine Çınar önerdiğinizi de anlamadık. Ama bu diktiklerimizin de aynı akıbete uğramayacağını nasıl garanti ettiniz?” diye sorun. Çekinmeyin, sormak hakkınız. Koskoca belediyenin bu konuyu tartışacak düzeyde bilgiye sahip teknik elemanları vardır. Belediye soramayacak da ben mi soracağım!

Bu kargalar çok akıllı kuşlar. Geçen gün oradan geçiyorum; bir tanesi diğerine “Bak!.. Yine Çınar dikiyorlar. Bizim, ağaçların altında gezen insanların üstüne “…etme!” zevkimizi nasıl da düşünüyorlar” dediğini duydum.