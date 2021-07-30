Yunus Emre Kurt nasıl bir il başkanı olacak?

MHP, Kocaeli’de yeni bir dönüşüm başlangıcında. Aydın Ünlü’nün MHP il başkanlığı görevinden alınmasının ardından partide yeni bir sayfa açıldı.

Önceki dönemin izlerini silmek için MHP ilk defa bir ocak başkanını il başkanı olarak atadı. Üstelik atanan kişinin yaşı 27…

Mesleği avukat olan MHP’nin ilimizdeki yen başkanı Yunus Emre Kurt hakkında çok şey duydum. Ünlü, görevden alındıktan sonra il başkanlığı için Yunus Emre Kurt’un da adı geçiyordu. Şahsen ben Yunus Emre Kurt’a pek ihtimal vermiyordum.

Hem Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı hem de çok genç diyordum. Bu dönemde MHP’nin başına daha eski bir partilinin geleceğini düşünüyordum.

Sonuçta MHP’nin yapısı, diğer partilerden farklı. MHP’nin il başkanlarının lider ruhlu kişiler olması gerektiğini düşünüyordum.

Yunus Emre Kurt ile sohbetim hiç olmadı, kendisini hiç tanımam. Son süreçte adını sıkça duymaya başladım.

Ama Yunus Emre Kurt ile ilgili kimle görüştüysem hep olumlu şeyler duydum. Büyük bir kitle, onun bu işi başarabileceğinden bahsediyordu. Ocaklara verdiği çekidüzeni MHP’ye de verebileceği söyleniyordu.

Onun il başkanı olmasını isteyenler de istemeyenler de Kurt’un arkasından hep iyi konuştu.

Bu görüşmeler sonrası dikkatimi çeken Yunus Emre Kurt’un insan odaklı bir siyasetçi olduğunu fark ettim. Dünyanın en zor işidir hem gönüllere yerleşip hem otorite sağlamak. Genelde insanlar birinden birini ancak başarır. Çok nadir insanlar ise her ikisini de başarır…

Şimdilik söylemek çok erken ama Yunus Emre Kurt da gönüllere girerek otorite sağlayabilen enden insanlardan biri olabilir.

Göreve geldiği gün “Ülkü Ocaklı il başkanı nasıl olur göstereceğim” demesi kendine olan güvenin kanıtı.

Yunus Emre Kurt’un önünde zor ve yorucu bir dönem var. Ya tarih yazacak ya da tarih olacak. Teşkilatın desteğini arkasına alırsa başarısız olma ihtimali yok.

Yeni il başkanına destek olunması için tüm ilçe başkanları, gençlik kolları ve kadın kolları istifa etmesi gerekiyor. Siyasi üslup bunu gerektirir. Başkanlar ve yönetimler istifasını yeni başkana sunar, yeni başkan istifalara gerek duymazsa, göreve devam edilmesini ister.

Bu il başkanının elini rahatlatmak için kullanılan bir gelenektir.

MHP’de de bu kısmen yapıldı. Bazı ilçeler istifa ettiklerini açıkladı. Ancak tüm ilçelerin istifa etmemesi akıllara, istifa eden ilçelerden istifa istendiğini getirdi.

Zor bir dönemin başında genel merkez desteğiyle göreve gelen Yunus Emre Kurt’un bundan sonraki hamlelerini merakla bekliyoruz. Anlatıldığı gibi biriyse zaten başarılı olacaktır. Bu vesileyle kendisine görevinde de başarılar dilerim.

Zengin İzolasyon ikinci marketini açıyor

İnşaat mühendisleri Volkan ve Şennur Zengin çifti tarafından 19 yıldır faaliyet gösteren İzolasyon firması ikinci şubesini açıyor. Hem izolasyon yapan hem de perakende satışı yapan Zengin İzolasyon’un Başiskele’deki şubesi Seymen Mahallesi D-130 Karayolu üzeri No 27/A adresinde bugün saat 16.00’da hizmete gerecek.

Marmara Taşıyıcılar Birliği kongreye gidiyor

Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği olağan genel kurulunu bugün yapacak. 1991 yılından beri faaliyette bulunan kooperatifin mevcut başkanı Hakan Zorlu, yeni dönemde de tek aday olarak seçime gidiyor. 15 kooperatif ve Bin 900 üyesi bulunan kooperatifin Körfez, İstanbul İzmit Yanyolu No:12 adresindeki merkezinde yapılacak genel kurulunun başlama saati ise 12.00 olarak belirlendi.

İzmit’teki asırlık Çınar ağacının bakımı yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki anıt niteliğindeki ağaçların bakımını yapıyor. Daha önce Yürüyüş Yolu, Kullar, Gölcük İlçesi Saraylı Köy Meydanı’nda bulunan Çınar ağaçlarının tedavi ve bakımını yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İzmit İlçesi Turgut Mahallesi’nde bulunan asırlık Çınar ağacının tedavi ve bakımını yapıyor. İzmit ilçesi Turgut Mahallesi’nde yer alan asırlık Çınar ağacının korunması ve gelecek kuşaklar için saklanabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Kocaeli Valiliği Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’yle yapılan yazışmaların ardından gerekli izinler alındı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı daha sonra anıt ağacın bakımını yapmaya başladı.

Biraz da medya sektöründen bahsedelim

Covid sürecinin en büyük darbe vurduğu sektörlerden biri de medya oldu. Satışların azalmasına neden olan pandemi sürecinin karnesine baktığımızda durumun vahametini net bir şekilde görebiliyoruz. TÜİK verilerine göre, medya sektörünün karnesi şöyle;

Gazete ve dergi sayısı %13,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Gazete ve dergi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayınların %54,4'ünü dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin yıllık tirajı %20,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Gazete ve dergilerin tirajı, 2020 yılında 2019 yılına göre %20,9 azaldı. Ülkemizde 2020 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olup, bunun %94,8'ini gazeteler oluşturdu.

Gazetelerin %91,1'i yerel yayın yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2020 yılında yayımlanan gazetelerin %91,1'i yerel, %6,5'i yaygın (ulusal), %2,4'ü ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, %69,1'i yaygın (ulusal), %27,7'si yerel, %3,3'ü bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının %82,4'ünü yaygın (ulusal), %16,9'unu yerel ve %0,7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise %85,6'sını yaygın (ulusal), %13,0'ını yerel ve %1,4'ünü bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Dergilerin %21,8'i aylık yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Gazetelerin %28,9'u haftalık, %28,7'si haftada iki-altı gün arası, %18,5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise %21,8'i aylık, %20,7'si üç aylık, %16,3'ü altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının %88,6'sını günlük, %7,8'ini haftada iki-altı gün arası, %2,2'sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının %61,1'ini aylık, %10,0'ını haftalık, %9,2'sini üç aylık, %8,1'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Gazetelerin %89,9'u siyasi/haber/güncel içerikli yayın yaptı

Yayınlanan gazetelerin %89,9'u siyasi/haber/güncel, %1,8'i sektörel/mesleki, %1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin %17,9'u sektörel/mesleki, %15,1'i akademik, %7,4'ü eğitim/sınav içerikli yayımlandı.

Resmi ilan ve reklam bedelleri %2,6 azaldı

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2020 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri %2,6 azalarak 454 milyon 729 bin 980 TL oldu.

Ülkemizde 2020 yılında 68 bin 120 kitap yayımlandı



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yayımlanan materyallerin sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %14,5 artarak 78 bin 500 oldu. Yayıncılar tarafından 2020 yılında; 68 bin 120 kitap, 523 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 8 bin 917 web tabanlı elektronik kitap, 494 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 446 diğer olmak üzere toplam 78 bin 500 materyal için ISBN alındı.

Yayınların %28,2'si eğitim konusunda gerçekleştirildi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yayınlar konularına göre incelendiğinde; yayımlanan materyallerin %28,2'si eğitim, %20,0'ı yetişkin kurgu edebiyat, %19,2'si akademik, %14,3'ü yetişkin kültür, %13,3'ü çocuk ve ilk gençlik, %5,0'ı ise inanç konulu olarak yayımlandı.

Satılan kitap bandrolü sayısı %2,3 arttı

Satılan kitap bandrolü sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %2,3 artarak 433 milyon 213 bin 632 adet oldu.