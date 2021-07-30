İçimiz yanıyor!

Evet, hepimiz yanıyoruz.

Geleceğimiz yanıyor.

İnsanlar, hayvanlar, ormanlar cayır cayır yanıyor.

Her taraf aynı anda yanmaya birden başladı. Sınırlı insan gücü ve mevcut imkanlar bile çok yetersiz kaldı.

İnsanlar şaşkın ve çaresiz.

Ateş ve dumanlar arasında sağa, sola koşuyor, ağlıyor.

Kimileri yakınlarını yitirdi.

Kimileri ellerinde ne varsa cehennemi ateşte yanıp, kül olup gitti.

SEKİZ İLİMİZDEN YANGIN GENİŞLİYOR

Aynı anda dört noktada birden başlayan yangına ne ad verilmelidir?

Tesadüf mü?

İhmal mi?

Sabotaj mi?

Sade vatandaş aklı ile cevap verilirse kesinlikle tesadüf değildir.

Kasıt, sabotaj olduğu kesin.

Acının artmasında ihmalin de büyük rolü olduğu mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

Evet aşırı sıcak hava, kuraklık, kozalakların dinamit

gibi patlayarak sıçraması ve rüzgar gibi nedenlerin yangının artmasını tetiklediklerini de biliyoruz.

Sonuçta ülkemiz yanıyor.

Sekiz ilimizde başlayan yangında milyonlarca canlı, insan olan herkesi kahredercesine cayır cayır yanarak alevler ve dumanlar arasında yok oldular.

Hangi birisini sayalım!

İnsanlar hayatını kaybetti.

Kuşlar, böcekler, hayvanlar, oksijen kaynağı ağaçlar ve insanı hayata bağlayan yeşillikler yok oldu.

SEVİNCİMİZ YARIDA KALDI

Uzun zamandır pandemi nedeni ile insanlar evlere kapanmıştılar. Geçmişin özlemi içindeydiler.

Nihayet turistik işletmelerin faaliyete başlama kararlarına

herkes sevinip duruyordu. Akın akın Rusya başta olmak üzere turistler çeşitli yerlerden gelmeleri büyük bir umut ve sevinç yaratmıştı. Turist getiren uçakların gelişleri bayram sevinci yaratmıştı.

Bu sevincimiz birdenbire bitti. Bu ciğerimizi ve geleceğimizi yakan yangına elbette ki kasıt ve sabotaj adı veriyoruz.

Muğla Marmaris'te denize nazır ormanlar yanıyor. Bir personel de alevlerde hayatını kaybediyor. Tam ve kesin bir bilgi alınamadığı için hayatını kaybeden insan sayısı da bilinmemektedir.

Ne zaman ve nereden yangınla ilgili acı haberlerin geleceğini kestirmek mümkün değildir.

Biraz önce detayını tam bilememek üzere Kocaeli'mizde Körfez bölgesinde yirmi dönüm civarında ormanın yanıp kül olduğu haberi ile sarsıldık.

Üzüntümüz ve acımız çok büyük. Bu yangını çıkaranları şiddet ve nefretle kınıyoruz.

Lanet olsun sebep olanlara.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum.