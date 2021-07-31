Helal olsun! Ormanlar yansın diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar

Önceki sabah…

Televizyonu açtım, karşımda yan yana dizilmiş dört bakan.

İçlerinden Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli konuşuyor.

Ormanlarımız yanıyor ya, ilk söz onun.

Sıralıyor…

*17 ilimizde toplam 58 orman yangını meydana geldi, 38’ini kontrol altına aldık, 20’si devam ediyor.

*Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor.

*Yangınları kontrol altına almak için; 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin kişi görevde.

*Tüm yangınlarda iyiye doğru gidiş var.

Bakan Pakdemirli bu bilgileri verdikten sonra sözü döndürüyor dolaştırıyor “kendini ve bakanlığını aklamaya” getiriyor:

*Dünyanın her tarafında orman yangını çıkıyor. Bizdeki orman yangını sayısı diğer ülkelerden çok az.

*Orman yangınlarının medeniyetle ilgisi yok. Her ülkede çıkabilir.

Pes doğrusu!

Şu anlayışa bakar mısınız?

Orman Bakanı Pakdemirli, bu konuşmasıyla orman yangınlarını “normalleştirmeye” çalıştı.

“Önemli değil, her ülkede orman yangını çıkar, bizde de çıktı. Hatta diğer ülkelerde yanan orman sahası bizden çok daha fazla. Bu nedenle üzülmeye ve dertlenmeye gerek yok” demeye getirdi.

Utanmasa, “Bu işin fıtratında var. Ormanı olan her ülkede orman yangını çıkar” deyip işin içinden sıyrılacak.

Bizdeki orman yangınlarının nedenleri

Uzmanlar araştırmışlar…

Bizdeki orman yangınlarının yüzde 97’si insan kaynaklı, sadece yüzde 3’ü doğal.

Doğal orman yangınının nedeni belli, yıldırım düşmesi…

Diğer yangınların tamamı insan hatasından.

Anız ve çöplük yakma…

Sigara izmariti…

Çoban ateşi…

Piknik mangalı…

Terör…

Kundaklama…

Rant için yakarak arazi açma…

Benzer nedenler…

Orman yangınları ve Atatürk düşmanlığı

Şimdi, “Atatürk düşmanlığının orman yangınıyla ne ilgisi var?” diyeceksiniz.

Var… Şöyle…

Orman yangınlarında onlarca yıldır Türk Hava Kurumu’na ait uçaklar kullanılıyordu.

Pilotları, “ yangın söndürme” konusunda uzmandı.

Kurum, 16 Şubat 1925’te Mustafa Kemal’in talimatıyla kurulmuştu.

AKP iktidar olunca, Türk Hava Kurumu’na ait yıllardır yangın söndürme işinde kullanılan uçakları “sistem dışına” çıkardı.

Özellikle üç yıldır tamamen devre dışı…

Kurnazca bir “ihale yöntemi” uyguladılar.

Orman Bakanlığı ihale yaptı, şartnameye “su kapasitesi 5 bin litre ve üzerindeki uçakların kullanabileceğini” yazdı.

Oysa Türk Hava Kurumu’nun elindeki uçakların su kapasitesi 4 bin 900 litreydi.

Böylece “100 litre” farkla Türk Hava Kurumu uçakları “devre dışı” bırakıldı.

Nasıl ama!

Asıl amaçları Atatürk’ün kurduğu bir kurumu daha kaderine terk etmekti.

Başardılar da…

Şimdi orman yangınlarıyla mücadele etmek için yurt dışından uçak kiralıyorlar.

Geçen yıl Rusya’dan kiraladıkları uçakların günlük kira bedeli 1.3 milyon lira idi.

153 günlüğüne kiraladılar, Rus şirketine toplam 203 milyon lira ödediler.

Yazık günah değil mi?

Milletin parasını salt “Atatürk düşmanlığı” nedeniyle boşa harcıyorlar.

Bir taraftan ormanlarımız cayır cayır yanıyor, diğer taraftan milli bir kurumun kasasına girecek para Rus şirketine gidiyor.

Ormanlarımız bile bile kül oluyor

Şu içinde bulunduğumuz “yönetim iklimine” bakar mısınız?

Ülkemizde orman yangınları önemli bir sorun mu?

Evet, önemli bir sorun…

Bunun için ne yapmak gerekir?

Orman yangınlarıyla mücadele edecek bir kurumun olması gerekir.

Sen ne yapıyorsun, var olanı da, yani Türk Hava Kurumunu da yok ediyorsun.

Diyelim, Atatürk alerjin var Türk Hava Kurumu’nu istemiyorsun, yerini alacak bir başka kurum kursana.

Veya bu görevi mevcut diğer kurumlardan birine versene.

Yangın söndürme uçak filonu yenilesene.

Hiçbiri yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı filosunda 13 uçak var.

Geçenlerde KKTC’deki bir törene 8 uçak kaldırıldı.

Ama ormanlarımız yanıyor, kendimize ait “yangın söndürme uçağımız” yok.

Bu, bile bile “ormanların yanmasına göz yummak” değil mi?

Bir şey daha…

Hani “yolcu uçağı” yapıyorduk.

Hani “savaş uçağımız” yakında göklerdeydi.

Yahu bu abartıları bırakalım da, hiç olmazsa “yangın söndürme uçağı” yapalım.

Uzağa gitmeyelim, şu orman yangınları ve orman yangınlarıyla mücadele yöntemimiz bile ülkemizin nasıl kötü yönetildiğine dair taze bir örnek.

Ormanlar yansın diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Bunun başka açıklanabilir tarafı yok.