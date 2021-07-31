Ağustos Ayı İçinde Olan Meyve Çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;
Bu yazımda sizlerle Ağustos Ayı içinde olan meyve çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.
Şeftali Çeşitleri
Red Haven: Meyve iri, sarı üzerine kırmızı parlak renkli, eti sarı, kokulu, sulu, sevkiyata dayanıklı, hemen hemen tüysüzdür. Ağustos sonlarına doğru olur.
Golden Jubelee: Meyvesi vasattan yukarı büyüklükte, eti sarı, kokulu, yarma, bilhassa sert, Kış ve çeşitli donlara dayanıklı bir çeşit olup, Ağustos başlarında olgunlaşır.
Haberta Giant: Meyvesi gayet iri, eti sarı, dış rengi sarı üzerine kırmızı, kokulu, sulu, tatlı, yarma, dünyadaki şeftalilerin en iyi irililerindendir. Ağustos ortalarında olur.
Hale × Trionfo 1/14: Meyvesi oldukça iri, sarı üzerine kırmızı lekeli ve noktalı eti sarı, yumuşak ve lezzetli; çekirdeğe yakın kısmı kırmızı yarmadır. Ağustos ortalarında kemale gelir.
Honeydew Hale: Meyve çok iri, iç rengi beyaz, sarı damarlı, çekirdek yatağı açık kırmızı, dış rengi açık kremsi sarı üzerine noktalı kırmızı, çok kokulu, tatlı, sulu ve yarmadır. Meyve, muntazam yuvarlak; ağaç, kuvvetli ve bol verimlidir. Ağustos sonlarında olur.
İncir Çeşitleri
Kavak inciri: Meyvesi orta irilikte, rengi mor, kabuğu kolay sıyrılır, tatlı ve taze olarak sarf edilir. Ağustos'ta kemale gelir.
Yeşil Lop: Meyvesi iri, kabuğu ince, rengi yeşilimsi, tatlı, taze ve kurutmalık olarak kullanılır. Ağustos’ta olur.
Sultan Selim: Meyvesi iri, beyaz, pek tatlı, taze olarak sarf edilir. Ağustos’ta olur.
Erik Çeşitleri
Mürdüm Eriği: Meyvesi küçük, beyzi, mor puslu, eti yeşil, tatlı, yarmadır. Reçellik için çok aranır. Ağustos sonunda olur.
İşlova: Meyvesi iri, beyzi, patlıcani mor, eti filizi yeşil, yarma, az sulu, az kokulu, tatlıdır. Kurutmalıktır. Ağustos’ta olur.
Giant: Meyvesi çok iri, beyzi, mor, puslu, eti filizi yeşil, yarma; Ağustos sonunda olur.
Reine Claude: Meyvesi irice, yuvarlak, çok kokulu mor, puslu eti yeşil, tatlı, yarma, Ağustos’ta olur.
Reine Claude Violette: Meyvesi iri, yuvarlak, mor, menekşe renginde, puslu eti filizi yeşil, kokulu, sulu; Ağustos’ta olur.
Red Kinen Bol: Meyvesi orta büyüklükte yuvarlak, şarap rengi eti kırmızı, tatlıca ve suluca; Ağustos’ta olur.
Suggar: Meyvesi irice, muntazam beyzi, mor puslu, eti filizi yeşil, tatlı, kokulu, yarma, sofralık ve kurutmalık bir çeşit olup Ağustos ortalarında olur.
Armut Çeşitleri
William: Meyve, orta büyüklükte; kabuk, incedir. Açık kehribari sarı üzerine kahverengi noktalı, sap dibi benekli, eti beyaz, çok sulu, kumsuzdur. Armutların içinde en iyilerin başında gelir. Ağustos sonunda olgunlaşır.
Santa Maria: Meyvesi orta büyüklükte, güneş gören tarafı sarı üzerine kırmızı yanaklıdır. Eti beyaz, lezzeti hoş, eti sertçedir. Ağustos Ayında olgunlaşır.
Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…
Saygılarımla,
İbrahim Tınaztepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.