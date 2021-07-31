Ağustos Ayı İçinde Olan Meyve Çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle Ağustos Ayı içinde olan meyve çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Şeftali Çeşitleri

Red Haven: Meyve iri, sarı üzerine kırmızı parlak renkli, eti sarı, kokulu, sulu, sevkiyata dayanıklı, hemen hemen tüysüzdür. Ağustos sonlarına doğru olur.

Golden Jubelee: Meyvesi vasattan yukarı büyüklükte, eti sarı, kokulu, yarma, bilhassa sert, Kış ve çeşitli donlara dayanıklı bir çeşit olup, Ağustos başlarında olgunlaşır.

Haberta Giant: Meyvesi gayet iri, eti sarı, dış rengi sarı üzerine kırmızı, kokulu, sulu, tatlı, yarma, dünyadaki şeftalilerin en iyi irililerindendir. Ağustos ortalarında olur.

Hale × Trionfo 1/14: Meyvesi oldukça iri, sarı üzerine kırmızı lekeli ve noktalı eti sarı, yumuşak ve lezzetli; çekirdeğe yakın kısmı kırmızı yarmadır. Ağustos ortalarında kemale gelir.

Honeydew Hale: Meyve çok iri, iç rengi beyaz, sarı damarlı, çekirdek yatağı açık kırmızı, dış rengi açık kremsi sarı üzerine noktalı kırmızı, çok kokulu, tatlı, sulu ve yarmadır. Meyve, muntazam yuvarlak; ağaç, kuvvetli ve bol verimlidir. Ağustos sonlarında olur.

İncir Çeşitleri

Kavak inciri: Meyvesi orta irilikte, rengi mor, kabuğu kolay sıyrılır, tatlı ve taze olarak sarf edilir. Ağustos'ta kemale gelir.

Yeşil Lop: Meyvesi iri, kabuğu ince, rengi yeşilimsi, tatlı, taze ve kurutmalık olarak kullanılır. Ağustos’ta olur.

Sultan Selim: Meyvesi iri, beyaz, pek tatlı, taze olarak sarf edilir. Ağustos’ta olur.

Erik Çeşitleri

Mürdüm Eriği: Meyvesi küçük, beyzi, mor puslu, eti yeşil, tatlı, yarmadır. Reçellik için çok aranır. Ağustos sonunda olur.

İşlova: Meyvesi iri, beyzi, patlıcani mor, eti filizi yeşil, yarma, az sulu, az kokulu, tatlıdır. Kurutmalıktır. Ağustos’ta olur.

Giant: Meyvesi çok iri, beyzi, mor, puslu, eti filizi yeşil, yarma; Ağustos sonunda olur.

Reine Claude: Meyvesi irice, yuvarlak, çok kokulu mor, puslu eti yeşil, tatlı, yarma, Ağustos’ta olur.

Reine Claude Violette: Meyvesi iri, yuvarlak, mor, menekşe renginde, puslu eti filizi yeşil, kokulu, sulu; Ağustos’ta olur.

Red Kinen Bol: Meyvesi orta büyüklükte yuvarlak, şarap rengi eti kırmızı, tatlıca ve suluca; Ağustos’ta olur.

Suggar: Meyvesi irice, muntazam beyzi, mor puslu, eti filizi yeşil, tatlı, kokulu, yarma, sofralık ve kurutmalık bir çeşit olup Ağustos ortalarında olur.

Armut Çeşitleri

William: Meyve, orta büyüklükte; kabuk, incedir. Açık kehribari sarı üzerine kahverengi noktalı, sap dibi benekli, eti beyaz, çok sulu, kumsuzdur. Armutların içinde en iyilerin başında gelir. Ağustos sonunda olgunlaşır.

Santa Maria: Meyvesi orta büyüklükte, güneş gören tarafı sarı üzerine kırmızı yanaklıdır. Eti beyaz, lezzeti hoş, eti sertçedir. Ağustos Ayında olgunlaşır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe