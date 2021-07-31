Sıcaklara dikkat 39 dereceyi göreceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgemizde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece artacağı belirtildi. Aşırı sıcaklar yüzünden dışarı çıkamaz hale geldiğimiz bugünlerde, meteorolojiden gelen açıklamalar iyice can sıkıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün önümüzdeki 5 gün için yaptığı değerlendirmelere göre; Hava sıcaklıklarının batı ve güney kıyılarda artmaya devam ederek Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredebileceği belirtildi.

Meteorolojinin önümüzdeki hafta ile ilgili tahmini şöyle;

Bugün: 35

Pazartesi: 36

Salı: 37

Çarşamba: 37

Perşembe: 39

Cuma: 38

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ilgili Kocaeli Valiliği de bir açıklama yayınladı. Bu açıklamaya şöyle;

“Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11 ila 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ayrıca yüksek sıcaklıkların da etken olabileceği değerlendirilen orman yangınlarına sebebiyet vermemek için; izin verilen mesire yerleri haricinde bulunan ormanlık alanlarda ateş, mangal vb. yakılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.”

İşin özü, belki sokağa çıkma yasağı yok ama işi olmayanların gündüz sokağa çıkmamalarında fayda var. Sokağa çıkma yasağı konusunda nasılsa idmanlıyız, bu konuda zorlanmayacağınızı düşünüyorum.

Kıraç konseri yine ertelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Seka Kamp Alanı’nda düzenleyeceği Doğa Sporları Festivali kapsamında 3 Temmuz’da yapılması planlanan Kıraç konseri olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti. Bugün yapılması planlanan Kıraç konseri, bu defa da ülkemizin farklı illerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle 8 Ağustos Pazar gününe ertelendi. Konser Sekapark Uçurtma Tepesi’nde 21.00’de yapılacak.

Körfez Belediyesi’nin fotoğraf yarışması başladı

Körfez Belediyesi’nin 2’nci geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı. 4 mevsimin anlatılacağı yarışmaya son katılım tarihi 15 Temmuz 2022 olarak belirlendi. 21 Temmuz 2022’de jüri toplanarak değerlendirmesini yapacak. 1 Ağustos 2022’de sonuçlar açıklanacak ve 30 Ağustos 2022’de ödül töreni ve sergileme yapılacak. Ödül demişken, bu yarışmanın birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin, Üçüncülük ödülü 3 bin, mansiyon ve jüri ödülleri biner lira. Sergilenen her eser için de 300 TL…

Bu yarışmaya katılmak isteyenler bu linki tıklayarak formu doldurmaları gerekiyor http://fotograf.korfez.bel.tr/basvuru-formu

SEDAŞ İl Müdürü Hasançebi, vatandaşlarla bir araya geldi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Kocaeli İl Müdürü Gökmen Hasançebi, elektrik kesintilerinin sık yaşandığı Başiskele ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sahil Mahallesi’nde, muhtar Sabri Tezel’in de katılımıyla düzenlenen toplantıda, vatandaşların sorunlarını dinleyen Hasançebi, çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

Mahallede sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlar, sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi. SEDAŞ İl Müdürü Hasançebi, yaşanan sorunları bildiğini ve gereken çalışmaların yapıldığını belirterek, kurumların taşeron firmalarının yol ve kazı çalışması sırasında yer altından geçen kablolara zarar verdiğini, bu nedenle elektrik kesintilerinin yaşandığını dile getirdi. Çalışmalarda, elektrik kablolarının geçtiği boruların da zarar gördüğünü, yağmur sonrası sızan su nedeniyle kablolarda patlamaların meydana geldiğini anlatan Hasançebi, kurum ve kuruluşların, kazı çalışması başlatmadan önce kendilerine bilgi vermesi gerektiğini ve çalışmaların koordineli olarak sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı. Gökmen Hasançebi, vatandaşların mağdur olmaması için gereken önlemleri aldıklarını ve yoğun bir çalışma içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Bu arada ben de söylemeden geçemeyeceğim;

Hemen her ilçede ciddi elektrik kesintilerinin yaşanıyor olması vatandaşı artık hayatından bezdirmiş durumda. Kesintiler 5-10 dakikada değil, saatlerce sürüyor. SEDAŞ sadece kesintilerin nedenlerini aktarmakla yetiniyor. Çözüm yerine bahane ortaya koyuyor. Yazın farklı bahane, kışın farklı bahane ortaya koyan SEDAŞ, artık kendine çekidüzen vermeli. Kimi zaman hayati etkileri olan elektriğin kesintisiz sağlanabilmesi, sizleri başarılı kılar. Çok güzel fatura toplamak değil…

TOYOTA’da 15 gün duruş

Otomotiv devlerinden biri olarak kabul edilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara veriyor. Bugün üretimini durduracak olan işletmede

büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

TÜPRAŞ’tan, korkutan dumanla ilgili açıklama geldi

Önceki gün sabah saatlerinde TÜPRAŞ İzmit rafinerisinden dumanlar yükseldi. Kara dumanlar, kentte korkuya neden olurken TÜPRAŞ yönetiminden açıklama geldi. Açıklamada, “Bugün (30 Temmuz Cuma) saat 11:00 sularında İzmit rafinerimizdeki rutin operasyonlar sırasında dumanlanma meydana gelmiştir. Teknik ekiplerimizin müdahalesiyle anında kontrol altına alınan süreçte, çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” yazıldı. Bölge sakinlerinin yüreğini ağzına getiren bu yangınların bir daha yaşanmamasını diliyoruz.

Karamürsel karasinekten şikâyetçi

Karamürsel’in sahili olmak üzere her yerde karasinek kaynıyormuş. Karamürsel halkı karasineklerden duyduğu rahatsızlığı ise sosyal medyadan paylaşıyor.

“Turizm ilçesi olan Karamürsel’in yeni adı Karasinekli Karamürsel olacak herhalde” diyen bölge sakinleri, karasinekle ilgili mücadele yapılmasını istiyor.

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