Her yıl aynı orman yangınları, her yıl aynı GAFİL avlanma!..

Bir millet yanan ormanları için ağlarken, konunun muhatapları, yangın alevlerinin ışıkları gökyüzünü aydınlattığı gecede düğüne gidiyorsa, o muhatap hemen ama hemen İSTİFA etmelidir…

Memleketin iç işlerinden sorumlu bir İçişleri Bakanı, aynı anda ülkenin 12 yerinde orman yangını başlamasından haberi olmuyorsa o bakan bakanlıktan derhal istifa etmelidir. İSTİFA, ERDEMLİKTİR (!)

MARMARİS YANIYOR

Başak Doğruyol, (Kuzenim)

Babası emekli polis, annesi sağlıkçı, Marmaris’te yaşıyorlar.

Başak henüz 23 yaşında,

Günlerdir Türkiye’nin önemli turistik yerlerinde aynı anda çıkarılan YANGINLARLA ilgili hislerini paylaşmış. Bakın neler diyor:

“Hala yanıyoruz. Allah kahretsin sizi. Orman bırakmadınız! Ağlayarak ağrı kesici iğnelerle birkaç saat sızıp kalmışım, ağlayarak uyandım.

Buraya yazmakla yangın sönmezmiş! Paylaşılmaktan rahatsız olan kimse varsa defolup gidebilir.

Memleket yanarken sosyal medyadan duyar kasma diyenler, her şeyi buradan paylaşmıyor muyduk?

O tatil yapmak için bayılarak geldiğiniz ve bize yıllardır ev sahipliği yapan ormanlarımız yanıyor!

Nasıl sessiz kalabiliriz? Arkanıza yeşil örtüyü alıp fotoğraf çekilebileceğiniz yerler artık simsiyah… Bayramda adım atacak yer kalmayan, aylardır suyu kesilen Selimiye yanıyor… Şelalesini görmek için sıraya girdiğiniz Turgut yanıyor… Armutalan, İçmeler…Turunç, Osmaniye, Orhaniye yanıyor. Ve daha sayamadığım birçok yer…



“CİĞERLERİMİZ YANDI” derken

“Sayın basınımız bıkıp usanmadan manşetlerden biridir bu, her orman yangınında fotokopi gibi aynı başlığı atarlar “CİĞERLERİMİZ YANDI”

18 yaşındaydım, ciğerlerimiz yandı yazıyorlardı, emekli oldum hala ciğerlerimiz yandı yazıyorlar…

Hissetmez, umursamaz, düşünmez, ama sanki ciğerleri yanıyormuş gibi rol yapar, hep aynı başlığı atarlar.

Bir ülke her yıl tekrar tekrar yanıp her yıl tekrar gafil avlanır mı kardeşim?

Bakın Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçakları hangarda çürüyor.

Pilotlarını bile işten attılar. Türk Milleti çaresizlikten dizlerini döve döve yangın haberlerini seyrediyor.

Türk Hava Kurumu’nun başına KAYYUM koydukları AKP’li bakan düğüne gitmiş!

Bu vebal, ŞATAFAT zihniyetini alkışlayanların değil mi?”

Yılmaz ÖZDİL

GEYİKLİ’DEN cevap GELDİ

Geçen hafta bu köşemde misafirim olan Karamürselli Burçak Öğretmen’in “ Sokak hayvanlarına EYVAH EYVAH” feryadına Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu hemen cevap verdi. Kendilerini makamında ziyaret eden Karamürselli Öğretmen Burçak Mazlumcu Karagöz ve öğretmen arkadaşı Nuray Akkan’ı kabul ederek Kocaeli Gazetesi’nde yayınlanan EYVAH EYVAH konulu yazıyı masaya yatırdılar. Karamürselli Burçak Öğretmen sokak hayvanları konusunda Karamürsel Belediyesi’nin çalışmalarından örnekler verdi ve bazı tavsiyelerde bulundu. Başkan Mevlüt Oruçoğlu, ilçede sokak hayvanları için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını eksik görülen bazı konuları da gidereceklerini misafirlerine ifade ederek teşekkür etti, makamında misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTO:

(Başkan Oruçoğlu ve Öğretmen misafirleri)