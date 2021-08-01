Yeni sezon öncesinde Kocaelispor güncellemeleri…

Kocaelispor, son 4 yıldır devam eden ‘Güncellemelerinde’ yarı yolu geçti…

BAL, 3.Lig, 2.Lig ve 1.Lig…

Şu ana kadar her yıl yapılan yenilemelerin tek adresi:

Transfer oldu…

‘Bir deli kuyuya taş atmış, 10 akıllı çıkaramamış’ misali, daha önce yapılan transferlerin ödenememe cezasını, 2.5 milyon kişi 20 yıldır çekiyor…

Son kurban:

Engin Koyun…

Onunla özel sohbetlerimizde, sık sık kendisine, nasıl bir işe bulaştığını dilim döndüğünce anlatıyorum ve o zaten bunları bildiğini, her şeye hazır olduğunu söylüyor…

Güncellemenin üçünü evresini yaşıyoruz…

Her yıl şampiyon olan futbolcularımızı dağıttık…

Onlar da gideceklerini bile bile gelmişlerdi zaten…

Oyunu kuralına göre oynuyoruz…

Bir an önce Süper Lig’e yükselmek istiyoruz…

Bunun için de ileride çok ağır ödenecek bir bedelin heykelini dikiyoruz…

Biz bu filmi 11 yıl önce görmüştük ama…

Yine bile bile uçuruma koşuyoruz…

Bursaspor, Altınordu geleceğe daha güvenle bakıyor…

Biz ise 1.Lig’de bile toplama kadroyla ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz…

Süper Ligi siz düşünün…

Uzun sözün kısası:

Yok oluşumuza zafer bayraklarıyla koşuyoruz…

Bakalım taşıma suyla değirmen kaç yıl dönebilecek…

Neyes boyşverin siç bana…

Gününüzü gün edin…

Nasılsa 3-5 sene sonra hiç biriniz yine olmayacaksınız…

Biz kalacağız Körfezimizle baş başa…

8 yıl boyunca olduğu gibi…

(2010-2018)…