Ormanlarımız yanıyor, pamuk eller cebe!

İktidar, ülkeyi yönetmenin kolay yolunu buldu.

Deprem mi oldu, hemen “pamuk eller cebe” çağrısı yapıyor.

Salgın hastalık mı görüldü, IBAN verip yardım kampanyası başlatıyor.

Bütün felaketlerde sel, toprak kayması, yangın, iktidar hep aynı yöntemi kullanıyor.

Bunu geçen yıl pandemide yaşamadık mı?

“Biz bize yeteriz Türkiye’m” dediler, millete “salma” çıkardılar.

Şimdi ormanlarımız yanıyor, ne diyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu?

“Yardım hesabı açıldı, milletimiz cömerttir…”

Yani ne demek istiyor?

*“Pamuk eller cebe”…

*“Biz yangın uçağı alamadık, siz alıverin” demek istiyor.

Peki, iktidarın bu davranışı ne anlama geliyor?

İktidarın bu davranışı, “Türkiye iyi yönetilmiyor” anlamına geliyor.

Bunu sadece ben söylemiyorum

Ülkemizin dört bir tarafında ormanlarımız alev alev yanarken, ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp, “Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6’ya çıktı, Rusya’dan Ukrayna’dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da amfibik uçağını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak” derse, siz bu konuşmadan ne sonuç çıkarırsınız?

Bizim yangın söndürme uçağımız var mı yok mu, varsa kaç tane, belli mi?

Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan’dan gelecek, işte uçak sayımız 6-7 olacak…

Bir devlet bu anlayışla yönetilebilir mi?

Ormanlarımız yanmış kül olmuş, bu saatten sonra uçak gelse ne olacak gelmese ne olacak!

Haa, almalı mıyız, elbette almalıyız.

İnşallah bu yangın aklımızı başımıza getirir.

Dün de böyle miydi?

Bugün “yangın söndürme uçağımız” yok da, onlarca yıl bu böyle miydi?

Hep “uçaksız” mıydık?

Dün Türk Hava Kurumu’nun başına gelenleri yazdım, bugün buna bir ekleme daha yapayım.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı.

2002 yılında, yani 19 yıl önce, Türk Hava Kurumu’nun, dolayısıyla Türkiye’nin 19 yangın söndürme uçağı varmış.

Salt Atatürk kurdu diye THK’yı “çalışamaz” hale getirdiler, yönetimi görevden alıp kayyum atadılar.

Böylece Türk Hava Kurumu’nun ipini çektiler, Türkiye’yi de “uçaksız” bıraktılar.

Neymiş?

Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde yangında kullanılacak uçağı yokmuş.

Neden yokmuş?

Çünkü hepsi de bakımsızmış.

Neden bakmadın?

Neden yenilemedin?

Neden eksiklerini gidermedin?

4 milyon dolar harcamadılar, 203 milyon liraya uçak kiraladılar

Türk Hava Kurumu Kayyum Başkanı Cenap Aşçı, kullanılamayan yangın söndürme uçakları konusunda şunları söylüyor:

“Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Bu uçakları kaldırmam için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam lazım. Türk Hava Kurumu’nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya’dan uçak kiraladık.”

Şimdi bundan sonrasına dikkat edin.

Rusya’dan kiralanan 3 uçağa tam 203 milyon lira ödüyorlar.

Akla bakar mısınız?

4 milyon dolar nerede?

203 milyon lira nerede?

Türkiye’nin kasası böyle boşaltılıyor.

Diyeceksiniz ki, bu Kayyum Başkanı Cenap Aşçı kim?

AKP’li eski bir Bakan…

Diğer ülkelerin kaç yangın söndürme uçağı var?

*YUNANİSTAN : 39

*FRANSA : 32

*İSPANYA : 74

(57’si kiralık)

*İTALYA : 107

(88’i kiralık)

*RUSYA : 40

*KANADA : 136

*HIRVATİSTAN : 8

*FAS : 5

Ya Türkiye’nin?

Sıfır…

Türkiye’nin hiç yangın söndürme uçağı yok.

Bunu ben söylemiyorum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söylüyor:

“Biz ihale sistemi ile alım yapıyoruz. Yani envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok, helikopterimiz yok.”

Takke düştü, kel göründü

Anadolu’da sıkça kullanılan bir deyim vardır.

Takke düştü, kel göründü…

Ormanlarımız yanmaya başlayınca, ülkemizin kimler tarafından nasıl yönetildiğini bir kez daha gördük.

Bonkörüz…

7-8 milyon sığınmacı ve mülteciye bakmak için milyarlarca dolar harcarız, ama ormanlarımızı korumak için uçak-helikopter almayız.

13 makam uçağı alırız, saraylar yaptırırız, ama varsın yansın ormanlarımız için para harcamayız.

Devlet daireleri lüksten, israftan geçilmez, ancak ormanlarımızı yangından koruyacak uçağa sıra gelince, kasa tamtakır.

Ve Dışişleri Bakanı Mevcut Çavuşoğlu, çıkıyor büyük bir pişkinlikle “Yardım hesabı açtık, halkımız cömerttir” diyor.

Bu nasıl bir anlayış arkadaş?

Devlet mi halka bakmak zorunda, yoksa halk mı devlete?

Devletin hesabı kitabı yok, har vurup harman savuruyor…

Sıkışınca da halka “pamuk eller cebe” çağrısı yapıyor.

Bu kaçıncı?