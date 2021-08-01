Neden yanıyoruz?

Mersin’de, Adana’da, Manavgat’ta, Marmaris’te, art arda orman yangınları çıktı.

Son açıklamaya göre, bu seri yangınların nedeni SABOTAJLAR...

Bu insanlık dışı yangınların failleri, kendi yaşamlarını da cehenneme çevirdiklerini düşünemiyorlar mı?

Yaşananlardan anlıyoruz ki, yangınlara müdahale yetersiz kalıyor.

Özellikle uçak ve helikopterlerle yangın söndürmede başarısız kalıyoruz.

Çünkü, yeterli yangın uçağımız ve helikopterimiz yok.

NEDEN?

Bu sorunun yanıtını konunun uzmanları net olarak açıklıyor;

- Bu konuda yeterli planlama ve lojistik gücümüz yok!

- Kendi uçak filomuzu kurmalıyız.

- Türk Hava Kurumu uçaklarından yararlanmalıyız.

Ne var ki, siyasi iktidarın bu konuda uzmanları dinleme tercihi yok!

Ormanlar, bir ülkenin AKCİĞERLERİ olarak tanımlanıyor.

Birileri, bu akciğerleri MADEN OCAKLARI ya da yerlerine LÜKS OTELLER kurmak uğruna göz göre göre söndürüyorlar!

Örnek mi?

Güvercinlik karşısında iki ayrı orman yangını çıktı! Siyasi iradenin yetkili isimleri; “Asla imara açılmayacak, yeniden ağaçlandırılacak” diye açıklama yaptılar. Ancak, yangının yok ettiği alanlar kadar iki büyük otel kuruldu!

Elbette, orman yangınlarının başka nedenleri de var;

Sabotaj, ilk akla gelen.

Orman alanlarında bırakılan cam şişelerin güneş altında yangına neden olması ya da piknik yaparken yakılan ateşlerin söndürülmemesi de bu nedenler arasında.

Orman köyleri yanıyor, hayvanlar telef oluyor. İNSAN hayatları riske giriyor.

Orman kenarlarında kurulan yerleşim yerleri, oteller de yangın tehdidi altında.

Çünkü, bu ülkede gerçek anlamıyla bir “YERLEŞİM PLANLAMASI yok!

Siyasi irade ile alınan kararlar sonucu, ORMAN ALANLARI bile yerleşime açılıyor!

Kimi inşaat şirketlerinin varlıklı kesimler için inşa ettikleri villa sitelerinin pazarlamasında “ORMAN İÇİNDE VİLLA” reklamları yapılıyor!

Ne yapmalı?

· Öncelikle, sabotajlara karşı gerekli önlemler alınmalı.

· ORMAN YASASI ormanları korumaya yönelik olarak yeniden hazırlanmalı.

· Orman köylüsü, yangına karşı bilinçlendirilmeli, her orman alanında “yangına ilk müdahale istasyonları” kurulmalı.

Ormanı en iyi koruyacak olan orman köylüsüdür.

· Orman yangınlarına karşı “UÇAK ve HELİKOPTER Filosu” oluşturulmalı.

· Orman alanlarında konut, site, otel inşaatları kesinlikle yasaklanmalı.

· Orman yangınlarına karşı “önlem alma ve söndürme” konusunda ciddi bir kadro oluşturulmalı ve gerekli eğitim ve araç-gereç sağlanmalı.

· Orman alanlarında başta “SİYANÜRLE ALTIN ARAMA” başta olmak üzere, her türlü MADEN OCAĞI açılması yasaklanmalı, ülke ekonomisi açısından önem arzeden maden ocağı açılması sıkı kurallara ve DENETİME tabi olmalı.

· Siyasi iktidar, orman yangınları konusunda uzman olan kişilerin uyarılarına duyarlı olmalı.

Şu unutulmamalıdır ki;

Orman örtüsü altından çıkarılacak hiçbir maden, ormanın önem ve değerinden daha değerli ve önemli değildir.

Yaşadığımız orman yangınları felaketlerinin artık son olması dileğiyle…