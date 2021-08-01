Herkese merhaba,

Yazıma başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki; son birkaç gündür, ülkemizde çıkan yangınları üzülerek takip etmekteyim. Doğanın insanoğluna ihtiyacı yok; ama bizim yaşamak için doğaya ihtiyacımız var. Gerek yangından dolayı yanan ağaçlar gerek hayvanlar gerekse de yangından dolayı vefat eden vatandaşlarımız… Hepsi, birer can! Dilerim, bu yangın ülkemizde yaşanan son felaket olur!

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Geçtiğimiz aylarda Frankfurt’ta yaşadığımız evden başka bir eve taşınmıştık ve bununla ilgili de iki ayrı yazı yazmıştım. İlki, “Almanya’da Ev Arama Süreci”; bir sonraki yazı ise “Almanya’da Taşınma Süreci” idi. Bu ayki yazımda ise size, taşındıktan sonra yapılması gereken bazı işlemleri anlatmak istiyorum. Bu işlemler; adres kaydı, suyu / elektriği üzerinize alma, ısınma, interneti bağlatma gibi Almanya’da taşınma sonrası yapılması gerekenler üzerine sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Bu süreçler, Türkiye’de sancılı ve zor; Almanya’da ise biraz daha kolay olan süreçlerin nasıl olduğunu ve neler yapılması gerektiğini anlatmak istiyorum. Aynı zamanda kiraya nelerin dâhil olup olmadığını da…

Adres Kaydı

Bir eve taşınıldığında yapılması gereken ilk şey, belediyeye adres kaydı için başvurmaktır. İlk ve en önemli işlem, budur! Belediyenin (Bürgeramt’ın) web sayfasından yaşadığımız yerin posta kodunu girerek bize en yakın hizmet veren belediye ofisini bulduk. Sonra da randevu aldık. Adres kaydı için istedikleri evrakları toplayıp randevu günü gidip adres kaydımızı yaptırmıştık ilk evimizde.

Taşındığımız evde de bize yakın belediye ofisinden yine randevumuzu aldık. İstedikleri belgeyi hazırlayıp randevu saatimizde giderek adres kaydımızı yaptırdık. Adresimizi ilk yaşadığımız yerden alıp yeni yaşadığımız yere kaydettiler. Adres kaydı için randevular pandemi yüzünden ileri tarihe verildiği için taşınma tarihinizi beklemeden 1-2 ay önceden randevu alınmasında fayda var. Mesela, 1 Mayıs’ta yeni adrese taşınacaksınız diyelim, 1 ile 10 Mayıs arası bir güne randevu almak için 1-2 ay önceden randevu almak gerekiyor.

Bizim Tecrübemiz

Aşağıda size madde madde anlatacağım. Ama önce size kiraladığımız evde kiraya neyin dâhil olduğunu anlatmakla başlamak isterim. Frankfurt’taki ilk evimizde olduğu gibi taşındığımız şu anki evde de kira bedeline ısınma, su (soğuk ve sıcak su) ve “administrationfee” olarak adlandırılan yönetim gideri, ödediğimiz kiranın içindedir. Elektrik ve internet ise kiranın içinde olmadığı için kiraya ek olarak elektriği ve interneti ödüyoruz.

Almanya’da çoğunlukla su, ısınma ve yönetim giderleri kiraya dâhil oluyor; ama ev sahibine, yaşanılan şehre, bölgeye, eyalete göre bu durumun değişebilmekte olduğunu da belirtmekte fayda var. Dolayısıyla “bu, kesin böyledir” diyebildiğim bir durum değil. Fakat bizim Almanya’da tecrübe ettiğimiz, iki evde de kira bedeline dâhil olması… Hatta Polonya’da yaşadığımız evde de ısınma, su ve yönetim bedeli kiraya dâhildi. Bu nedenle yaşadıklarımız ve öğrendiklerimiz üzerinden bunları anlatacağım.

Soğuk / Sıcak Su

Su konusu evden eve değişebilmekte. Yukarıda da belirttiğim gibi yaşadığımız bir önceki evde ve taşındığımız şu anki evde de su, ısınma ve hizmet bedeli kiraya dâhil bir kontratımız var. Dolayısıyla su için ekstra bir bedel ödemiyoruz.İlk evimizde de bununla ilgili işlem yapmadık, taşındığımız evde de yapmadık. Sadece evi teslim alırken bize evi teslim eden kişi su saatindeki rakamı tutanağa kaydetti; hepsi o kadar. Eve yeni taşınıldığında, su açtırmak için Almanya’da herhangi bir devlet dairesine gitmenize gerek yok. Aslında Almanya’da “su açma / kapama” gibi bir durum - tabii, borcundan dolayı kapanmamış ise - söz konusu değil.

Suyun kiraya dâhil olmadığı durumlarda ise su, hizmet olarak dışarıdan alınır ve hizmeti veren ilgili firma ile anlaşma imzalanır. Yani kiranın haricinde suyu ayrı ödemeniz gerekebilir. Bunun için de herhangi bir yere gitmeye gerek yok. Tek yapacağınız şey (taşındığınız gün), su saatini okuyup hizmet alınan firmaya bildirmek olacaktır. İlgili firmanın sayfasından çevrimiçi (online) olarak, mektup yoluyla veya telefonla arayarak iletişime geçip işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Bu işlem yine Türkiye’deki gibi açma/kapama veya üzerine alma işlemi değil. Sadece sizin adınıza fatura düzenlenmesi için bildirimde bulunuyorsunuz ve size ödeme bilgisi ile birlikte form yolluyorlar. Bu formu doldurup imzalı bir şekilde postayla geri yolluyorsunuz. Her ay adresinize fatura geliyor ve hesabınızdan otomatik olarak ücret çekiliyor.

Isınma

Bir önceki maddede belirttiğim gibi ısınma da su gibi hizmet olarak dışarıdan alınabilir. Isınmanın dışarıdan hizmet olarak alınıp /alınmadığını, kiraya dâhil olup / olmadığını, ısınma sözleşmesinin aynı zamanda suyu kapsayıp / kapsamadığını en başta kesinlikle netleştirmekte fayda var. Kontratta bu maddelerin olmasına dikkat edin.

Önceki evimizde merkezi sistem vardı ve ısınma için kira bedeline ek bir ücret ödemedik. Yukarıda da belirttiğim gibi kiranın içindeydi. Hatta yukarıda da belirttiğim “administrationfee” denilen yönetim gideri adı altında geçiyordu. Şu andaki evimizde de yine merkezi sistem var ve ısınma, yine aylık kiraya dâhil.Yine üzerimize almak için herhangi bir işlem yapmadık, açma / kapama gibi bir işlem olmadı.

Elektrik

Frankfurt’ta elektrik hizmeti veren birçok firma var. Frankfurt’ta yaşadığımız ilk evde bu firmalardan biri olan “Mainova” isimli elektrik hizmeti veren bir şirketten bu hizmeti alıyorduk. Su kısmında anlattığım gibi elektrik için de herhangi bir devlet dairesine gitmenize gerek kalmadan internet üzerinden veya telefonla işlemlerinizi hızlıca halletmeniz mümkün. İlk evimizde Mainova’ya kayıt olmak için sadece bu firmanın web sayfasından form doldurduk ve eve girdiğimiz ilk gün elektrik sayacındaki değerleri okuyup bu firmaya bildirdik. Elektrikte de Türkiye’deki gibi açma / kapama söz konusu olmadığı için herhangi bir kesinti yaşanmamakta. Elektriği kapatıp açmak için kimse evinize gelmiyor yani.

İlk evimizden şu an yaşadığımız eve taşınırken ise taşınma tarihimiz netleştikten sonra hizmet aldığımız firmanın web sayfasına girerek taşınacağımızı belirttik. Çıktığımız evin sayacını son gün okuyup ilettik ve o evle elektrik hizmetimiz sonlandı. Yeni taşındığımız evde ise taşındığımız gün, elektrik sayacını yine okuduk. Bu bilgiyle birlikte bulunduğumuz bölgeyi yine aynı firmaya bildirerek bizim için yeni bir kontrat oluşturuldu. Firma hemen geri dönüş yapıyor ve evde toplamda kaç kişinin yaşadığını, evin metrekaresi ile ilgili bilgi alıyor.

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Bu bilgiler doğrultusunda aylık ödeme için ortalama birkaç teklifte bulunuyorlar; fakat verilen bu teklifler genelde yıllık belirlenmektedir. Şunu da bu noktada belirtmek isterim ki; yıllık olarak belirlenen bu fiyatı aylık olarak, sabit bir şekilde ödemekteyiz. Seçilen teklif sonrası eve kontrat ve ödeme bilgisi geliyor. Bunun için otomatik ödeme talimatı oluşturduk ve her ay banka hesabımızdan tahsil edilmektedir.

2021 yılı itibariyle 120 metrekare evde iki kişi yaşıyoruz. Aylık olarak 59 Euro ödüyoruz. Bir önceki evimiz daha küçüktü ve 49 Euro ödüyorduk. 2020 yılı sonunda sayacı okumamızıbelirten bir mektup almıştık. Sayacı okuduk, verdikleri şifre ile web sayfalarına girerek fazla ödeme yaptığımızı gördük. Bir ay bizden ödeme almadılar, sonraki ay 19 Euro ödedik ve yılı kapatmış olduk. Ortalama olarak belirlenen bu ücretin altında kullanım olduysa yılsonunda Almanya’da ödediğiniz ücret geri iade edilir. Bu ortalama fiyatın üzerinde kullanım yapıldıysa da üzerine ödersiniz.

İnternet

İnternet hizmeti bazen merkezi olarak binada olabiliyor. Eğer evde internet hattı yok ise bu işi halletmek size düşebilir. İlk taşındığımız evimizde Kablo TV üzerinden gelen çok hızlı bir internetimiz vardı ve bu hizmeti kullanmak için kablo TV hizmeti veren şirket bulup iletişime geçtik. Posta kodunu verince bize verebilecekleri internet paketlerini söyleyip içinden bir paketi seçmiştik. Birkaç gün içinde evimize kargoyla modem geldi ve bağlantıyı da biz kolayca kendimiz yaptık. Türkiye’deki gibi bağlamak için eve bir sürü kişi gelmiyor. Almanya’da teknik sorun yaşarsanız sizin isteğiniz doğrultusunda sadece evinize teknisyen gelir. Kurulum kolay olduğu için eve teknisyen gelmesine de gerek görülmüyor. İnternetle ülke olarak bizden çok önce tanıştıkları için ve bizden çok daha hızlı yaygınlaştırdıkları için birçok şeyi kolaylaştırmışlar.

İlk evimizden, şu anki evimize taşınırken de herhangi bir zorluk yaşamadık. Taşınacağımızı firmaya internet sayfalarındaki taşınma formunu doldurarak bildirdik. Taşınacağımız tarihi, yeni adresimizi bu formda belirttik. Taşındığımız gün modemi eski evimizde söküp yeni evdeki kablolara bağladığımızda hiçbir kesinti yaşamadan interneti kullanmaya devam ettik. Almanya’da yeni adreste interneti kullanmaya devam etmek, Türkiye’deki gibi zorlu bir mücadele değil. Üstelik yeni evimizde hali hazırda döşeli fiber hat var. Biz de fiber hat üzerinden internet kullanmak için başvurumuzu yaptık. Tek yapmamız gereken, evimize bunun için mektup geldiğinde cihazı belirledikleri adresten gidip almak. Bunca süreçte tek koşturmamız, bu cihazı gidip almak olacak.

İnternet Ücreti

İnternetten söz edilmişken fiyatlarına da değinmeden edemeyeceğim. Türkiye’de neredeyse lüks tüketim olarak görülen internet, saçma sapan kotaları olan ve bunun üzerinden fahiş fiyatlarla insanların sömürüldüğü bir sektör haline gelmiş durumda. Üstelik ödenen yüksek ücretlere rağmen internet kalitesi de fazlasıyla kötü.

Almanya’da ise kullandığımız internet paketini, 2 yıllık sözleşmeyle aldık. İnternetin download (indirme) hızı, 150 MBit/Sn iken upload (yükleme) hızı 50 MBit/Sn’dir. Şu an aylık, 39.90 Euro ödüyoruz. Fiber hatta geçtiğimizde ise ilk 6 ay hiçbir şey ödemeyeceğiz. Aktivasyon ve bağlantı ücretini ise ilk aya mahsus olmak üzere cüzi bir rakam ödeyeceğiz. Cihaz için de herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Yine aynı hızlarda olacak, sadece kablo TV’nin verdiği internete göre fiberin verdiği internet kalitesi daha yüksek ve daha istikrarlı.

Sonuç

Almanya, mümkün olduğu kadar halkın işlemlerini kolaylaştırmaya çalışıyor. Şunu da söylemek isterim ki; Almanya’da her şey ama her şey mektupla yapılıyor. Türkiye’den yeni gelenler için zor olsa da Atalarımızın “söz uçar, yazı kalır” deyimini burada birebir uyguluyorlar. Aynı zamanda bu işlem, bilgisayar ortamından daha da güvenli. Türkiye’den gelen birçok insan, bundan gocunsa da biz bundan şikâyet etmiyoruz.

Yukarıda anlattığım bu işlemler için posta koduna göre sorgulama yapıp hangi hizmetin daha uygun olduğunu kontrol edebileceğiniz bir sayfa var. Bunun linkinin yazının sonuna bırakıyorum. Ayrıca tüm bu işlemler gözünüzü korkutmasın. Çünkü Türkiye’den çok daha kolay. Mektup yolladığınızda cevap alıyorsunuz, telefon açtığınızda karşınıza birisi çıkıyor, online form doldurduğunuzda size cevap veriyorlar. Hiçbir şey, cevapsız ve havada kalmıyor. Bir sonraki yazımda buluşmak üzere…

Sevgiler,

Pınar Kaya

Link: https://www.check24.de